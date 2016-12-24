Власти провели первое заседание штаба по строительству моста через Амур

В амурском правительстве прошло первое установочное заседание штаба по строительству мостового перехода через реку Амур. Штаб возглавил губернатор. Предстоит совместная работа по вопросам обеспечения строительными материалами и по подготовке земельных участков для строительства объекта. По вопросу налогообложения прорабатывается порядок возмещения суммы налога на добавленную стоимость.

Для реализации проекта предусмотрено авансирование подрядных организаций для приобретения строительных материалов. Взаимодействие по финансированию между сторонами осуществляется через Газпромбанк.

«Во исполнение ранее достигнутых межправительственных договоренностей российской и китайской сторонами проделана значительная работа по вопросу начала строительства мостового перехода через реку Амур. Сегодня вопрос строительства пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ переходит в новую стадию», – отметил глава региона.

Все эти вопросы будут детально разбираться и прорабатываться на таких заседаниях штаба. Заседания штаба по строительству моста будут проходить не реже одного раза в месяц, сообщает пресс-служба правительства региона.

В заседании штаба приняло участие руководство подрядных организаций, задействованных в строительстве: ЗАО «Асфальт» и СК «Мост». Губернатор отметил, что привлечение к реализации проекта амурских компаний – это серьёзное достижение, ведь речь идёт о рабочих местах и заработной плате жителей Приамурья.

Влиять на ход стройки могут различные факторы, например, отсутствие на доступном расстоянии карьеров. Поручение проработать этот вопрос с подрядчиками получило министерство природных ресурсов Амурской области.

Заранее необходимо рассмотреть вопросы движения по дорогам большегрузов и восстановления этих дорог, земельные вопросы и вопросы, связанные с налогообложением и налоговыми льготами.

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