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24 декабря 2016, 19:59 11

Власти провели первое заседание штаба по строительству моста через Амур

В амурском правительстве прошло первое установочное заседание штаба по строительству мостового перехода через реку Амур. Штаб возглавил губернатор. Предстоит совместная работа по вопросам обеспечения строительными материалами и по подготовке земельных участков для строительства объекта. По вопросу налогообложения прорабатывается порядок возмещения суммы налога на добавленную стоимость.

Для реализации проекта предусмотрено авансирование подрядных организаций для приобретения строительных материалов. Взаимодействие по финансированию между сторонами осуществляется через Газпромбанк.

«Во исполнение ранее достигнутых межправительственных договоренностей российской и китайской сторонами проделана значительная работа по вопросу начала строительства мостового перехода через реку Амур. Сегодня вопрос строительства пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ переходит в новую стадию», – отметил глава региона.

Все эти вопросы будут детально разбираться и прорабатываться на таких заседаниях штаба. Заседания штаба по строительству моста будут проходить не реже одного раза в месяц, сообщает пресс-служба правительства региона.

В заседании штаба приняло участие руководство подрядных организаций, задействованных в строительстве: ЗАО «Асфальт» и СК «Мост». Губернатор отметил, что привлечение к реализации проекта амурских компаний – это серьёзное достижение, ведь речь идёт о рабочих местах и заработной плате жителей Приамурья.

Влиять на ход стройки могут различные факторы, например, отсутствие на доступном расстоянии карьеров. Поручение проработать этот вопрос с подрядчиками получило министерство природных ресурсов Амурской области.

Заранее необходимо рассмотреть вопросы движения по дорогам большегрузов и восстановления этих дорог, земельные вопросы и вопросы, связанные с налогообложением и налоговыми льготами.

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#Китай #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    4 часа назад

    Штаб? Что война? С кем?

  • Vlad73

    Vlad73
    4 часа назад

    вы строить начните, а то ндс уже возращать собрались.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    заседание это святое

  • full

    full
    3 часа назад

    Штаб возглавил губернатор. - Красавчег!

  • СтудеNT

    СтудеNT
    3 часа назад

    Министерство надо.

    И министра надо.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Ща сопли развезут/Флаги лозунги откаты!!...вам казнокрады наручники уже заготовили

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    хорошо что без западного вмешательства предприятий строим, больше рабочих мест амурчанам на года 2-3 обеспечено

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    не депутат

    хорошо что без западного вмешательства предприятий строим, больше рабочих мест амурчанам на года 2-3 обеспечено



    Ага, Китайца наш ДВ себе пририсовывают на картах, а мы им мост на те.

    ...

    Совсем уже сказать нечего, небогатый словарный запас какой-то, надо было филолога лучше взять вместо тебя.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    Для реализации проекта предусмотрено авансирование подрядных организаций для приобретения строительных материалов.



    Это основное, да.

    Главное аванс получить.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    mikey007

    Главное аванс получить.



    И свалить с ним

  • не депутат

    не депутат
    39 минут назад

    Географ Китая на ветке, авансирование подряда всегда было и есть, америку прям открыл

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