Автохам в Благовещенске: паркуюсь, где хочу
Обновлено: вчера18:59
Один из благовещенских автомобилистов припарковался удачно для себя, но не для остальных. Фотографии с места события в районе здания по адресу: Шимановского, 27, в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали читатели.
Несмотря на то, что на въезде в дворовую территорию установлен знак о запрете и остановке транспортных средств с указанием зоны действия, водитель решил припарковаться. И сразу попал в поле зрения неравнодушных благовещенцев.
Свидетели оказались ещё и с юмором, снабдив фотографии подписью «И знак не знак, если водила – дурак».
Просмотров всего: 1922