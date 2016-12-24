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24 декабря 2016, 18:52 13

Автохам в Благовещенске: паркуюсь, где хочу

Автохам в Благовещенске: паркуюсь, где хочу

Обновлено: вчера18:59

Один из благовещенских автомобилистов припарковался удачно для себя, но не для остальных. Фотографии с места события в районе здания по адресу: Шимановского, 27, в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали читатели.

Несмотря на то, что на въезде в дворовую территорию установлен знак о запрете и остановке транспортных средств с указанием зоны действия, водитель решил припарковаться. И сразу попал в поле зрения неравнодушных благовещенцев.

Свидетели оказались ещё и с юмором, снабдив фотографии подписью «И знак не знак, если водила – дурак».

Просмотров всего: 1922

#закон #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Мой Господин

    Мой Господин
    5 часов назад

    Видимо помешал водитель одному из сотрудников редакции) Ибо таких фото куча, а новость именно об этом водителе.

    Совпадение? Не думаю

  • Klik

    Klik
    5 часов назад

    Там возле альфа-канала вообще проехать невозможно. По двум сторонам дороги парковка:прямо, задом, боком, раком, вторым рядом и т.п. бардак огромный. Ну а на знаки у нас вообще в городе никто не смотрит. Если нельзя, но очееь хочется, то можно!

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Может он пассажира высадил, а в тот момент, когда дверь захлопнулась какой-то дебил и заснял. В чем проблема, какое нарушение правил?

  • йошкин кит

    йошкин кит
    5 часов назад

    Ну да, в принципе пофиг что знак остановка запрещена. Нарушения для вышеотписавшегося товарища нет

  • Экимчанка

    Экимчанка
    4 часа назад

    Да там такие целый день стоят, точно на чьё то место встал, раз здесь прославился

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Знак Остановка запрещена не препятствует остановке на 23 минуты для посадки и высадки пассажиров. Вы где права покупали, если не секрет?

  • chilly

    chilly
    3 часа назад

    "По общему правилу в зоне действия знака «Остановка запрещена» вправе останавливаться лишь маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы и т. п.) или профессиональные такси, ожидающие клиентов (при условии включенного счетчика в автомобиле)." А вы?

  • Freedy

    Freedy
    3 часа назад

    Ржунимагу... Это в каких правилах про 23 минуты написано?)))

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    в том здании 100500 организаций,и всем надо. а стоянка малнькая.. ИА,выкупайте здание полностью,там будет меньше машин

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    DimonSЗнак Остановка запрещена не препятствует остановке на 23 минуты для посадки и высадки пассажиров. Вы где права покупали, если не секрет?


    Школьник, каникулы не начались ещё, открой пдд и изучай. Это ж надо ж такую тупость написать то!!!

  • Victrix

    Victrix
    50 минут назад

    Алекс К

    в том здании 100500 организаций,и всем надо. а стоянка малнькая.. ИА,выкупайте здание полностью,там будет меньше машин



    Здание (Райком ВЛКСМ) должны вернуть бывшим комсомольцам (при наличии комсомольского билета), на чьи взносы которое и было построено. А сейчас ситуация интересная - строили одни, а хапнули другие....

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Мой Господин

    Видимо помешал водитель одному из сотрудников редакции) Ибо таких фото куча, а новость именно об этом водителе. Совпадение? Не думаю



    Видимо водитель нарушил требования ПДД, вот и попал на фото.

    Таких водятлов, забывающих правила, в Благе очень много!

    Гайцы, судя по всему, просто не успевают выписывать всем штрафы.

    Именно из-за них городской бюджет недополучает так нужные городу средства!

    Может пора наказать гайцев?

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    DimonS

    Знак Остановка запрещена не препятствует остановке на 23 минуты для посадки и высадки пассажиров. Вы где права покупали, если не секрет?



    А вы?

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