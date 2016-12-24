Автохам в Благовещенске: паркуюсь, где хочу

Обновлено: вчера18:59



Один из благовещенских автомобилистов припарковался удачно для себя, но не для остальных. Фотографии с места события в районе здания по адресу: Шимановского, 27, в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали читатели.

Несмотря на то, что на въезде в дворовую территорию установлен знак о запрете и остановке транспортных средств с указанием зоны действия, водитель решил припарковаться. И сразу попал в поле зрения неравнодушных благовещенцев.

Свидетели оказались ещё и с юмором, снабдив фотографии подписью «И знак не знак, если водила – дурак».

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#закон #транспорт

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