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24 декабря 2016, 17:59 4

Артистичные кошки и собаки театра Куклачёва удивили благовещенцев (фото)

Артистичные кошки и собаки театра Куклачёва удивили благовещенцев (фото)

24 декабря в Благовещенске начались гастроли прославленного театра кошек Юрия Куклачёва. Два представления прошло сегодня в Доме культуры профсоюзов. Оба собрали аншлаг – народу было очень много, в основном были дошколята, но и взрослые без детей. В выступлениях участвуют 45 кошек и две собаки.

По сюжету премьеры спектакля «Новый год и кошки» Владимира Куклачёва, сына знаменитого артиста, главный герой Тютюня хочет вырастить волшебный сад. Он встречает говорящего кота, с которым совершает увлекательное путешествие к Лунному коту, исполняющему желания.

В постановке участвуют удивительно артистичные дрессированные кошки и собачки. Украшением спектакля стали балетные номера и живая музыка в исполнении скрипачки.

«Кошки удивительно спокойные, охотно выполняют номера, просто чудо какое-то! Нам очень-очень понравилось!» – поделилась одна из зрительниц.

Музыкальное сопровождение концерта составили известные произведения классической музыки.

Дети и взрослые были просто в восторге от происходящего на сцене. Зал живо реагировал на захватывающие цирковые номера в исполнении кошек – дети восторженно смеялись и удивленно ахали, а под конец даже плясали у сцены. Равнодушных не было точно.

Перед началом спектакля можно было купить сувениры – мягкие игрушки, а также фарфоровые и стеклянные статуэтки в виде кошек.

Премьеру спектакля Владимира Куклачёва, сына знаменитого артиста, «Новый год и кошки» покажут 24 и 25 декабря в столице Амурской области, а 26 декабря театр выступит в Белогорске.

Просмотров всего: 554

#животные #концерты

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Да они всегда славились. Нынче что, совсем особенно выступили?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Нам очень понравилось. Особенно то, что кошки (как сказал наш первоклассник),

    совсем как наш любимый рыжий Кузьма Крис, взятый 3 года назад в приюте,

    и кошечка Лямурмур, которая сама пришла к нам в подъезд 3 месяца назад

    и осталась у нас жить. Они прыгали и взбирались на верхушку длинного шеста

    и прыгали вниз на подставленную досточку, ходили по тонким металлическим

    брусьям и лабиринтам, не падая сидели на юбках - пачках балерин.

    Доброе и красочное представление.

    И конечно, мы купили сувениры. Спасибо за подаренный праздник.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    V.M рад был встрече! Очень неожиданно! :)

    дочке тоже понравилось, хотя в самом начале она противилась присутствию на сцене злодеев и вредителей и пару раз намеревалась покинуть действо. :) Она очень негативно относится к отрицательным персонажам, но в итоге добро победило.

  • bestolegka

    bestolegka
    1 час назад

    Блин очень хотелось бы посмотреть :) Жаль что не получится....

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