Артистичные кошки и собаки театра Куклачёва удивили благовещенцев (фото)

24 декабря в Благовещенске начались гастроли прославленного театра кошек Юрия Куклачёва. Два представления прошло сегодня в Доме культуры профсоюзов. Оба собрали аншлаг – народу было очень много, в основном были дошколята, но и взрослые без детей. В выступлениях участвуют 45 кошек и две собаки.

По сюжету премьеры спектакля «Новый год и кошки» Владимира Куклачёва, сына знаменитого артиста, главный герой Тютюня хочет вырастить волшебный сад. Он встречает говорящего кота, с которым совершает увлекательное путешествие к Лунному коту, исполняющему желания.

В постановке участвуют удивительно артистичные дрессированные кошки и собачки. Украшением спектакля стали балетные номера и живая музыка в исполнении скрипачки.

«Кошки удивительно спокойные, охотно выполняют номера, просто чудо какое-то! Нам очень-очень понравилось!» – поделилась одна из зрительниц.

Музыкальное сопровождение концерта составили известные произведения классической музыки.

Дети и взрослые были просто в восторге от происходящего на сцене. Зал живо реагировал на захватывающие цирковые номера в исполнении кошек – дети восторженно смеялись и удивленно ахали, а под конец даже плясали у сцены. Равнодушных не было точно.

Перед началом спектакля можно было купить сувениры – мягкие игрушки, а также фарфоровые и стеклянные статуэтки в виде кошек.

Премьеру спектакля Владимира Куклачёва, сына знаменитого артиста, «Новый год и кошки» покажут 24 и 25 декабря в столице Амурской области, а 26 декабря театр выступит в Белогорске.

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