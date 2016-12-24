У Волкова после ДТП загорелся большегруз (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео ДТП с пожаром. Очевидцы сообщают, что в районе села на обочине горит свалившийся большегруз. По словам людей, на границе Благовещенского и Тамбовского районов возникла большая пробка.

«На границе районов что-то случилось. Образовалась огромная пробка в оба конца около стелы. Пока непонятно, в чём причина, но очень медленно двигаемся, стояли минут десять», – поделились свидетели.

Вероятно, возгорание произошло после столкновения с другим авто – по крайней мере, на другой стороне дороги видно накренившуюся машину. Пламя довольно сильное, идут столбы дыма.

«Кран развернуло, встал на обочине, и, кажется, грузовая машина ГАЗ 53 на боку лежит. Стоят пожарные машины», – говорят люди.

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#пожары #транспорт

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