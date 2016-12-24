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24 декабря 2016, 16:56 0

В Благовещенске юные хоккеисты встретились на международном турнире (фото)

В Благовещенске юные хоккеисты встретились на международном турнире (фото)
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске, 24 декабря, стартовал международный детский хоккейный турнир «Добрый лед». В соревнованиях принимают участие шесть любительских команд: «Амурские рыси» и «Форвард» из Благовещенска, «Союз» из Свободного, «Трансбункер» из поселка Ванино Хабаровского края, «Энергия» из якутского города Нерюнгри и сборная КНР.

На крытой арене стадиона «Спартак» сегодня состоялась церемония открытия турнира, после которой команды в течение нескольких часов выходили на лёд.

«Очень приятно, что сегодня наши соседи из Китая приехали разделить с нами праздник – 70-летие хоккея. Я надеюсь, что молодые спортсмены сегодня проявят свои лучшие качества, командный дух, стремление к победе», – отметил губернатор Александр Козлов.

Глава региона принял участие в первом символическом вбрасывании шайбы. Затем начался турнир. На лед вышла благовещенская команда «Форвард». Их соперниками стали юные хоккеисты из КНР. В итоге сильнее оказались амурчане. Они смогли забросить в ворота гостей из Китая восемь шайб, а пропустили лишь две.

Игры идут два дня. Парад закрытия состоится завтра в 18 часов.

Турнир проводится в преддверии уникального события – международного хоккейного матча на середине пограничной реки Амур. Это масштабное мероприятие состоится в январе 2017 года.

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