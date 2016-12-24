В Белогорске открылся снежный городок

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

24 декабря в Белогорске открыли снежный городок на площади имени 30-летия Победы. Участниками торжественного открытия, несмотря на 27-градусный мороз, стали около 300 белогорцев. Многие пришли на центральную площадь города с детьми.

Снежный городок открыли первым городским забегом в карнавальных костюмах. Дистанцию от улицы Гагарина до сцены через площадь на скорость преодолели 40 бегунов. В том числе юный пожарный, Баба-яга и царевич, гномик, бурый и белый медведи, миньон, черепаха, царица, лягушка, Машенька, петушок, индеец, снеговик, Дед Мороз, лесные звери. Бежала со своим хозяином и такса Багет в костюме оленя.

Самой юной участницей забега стала 4-месячная Регина Корягина. Она в костюме гномика вместе с двухлетним братом Егором проехала дистанцию на сказочных санях. Их сопровождала 9-летняя Арина. Их отметили в номинации «Семейный забег». Регину наградили как самую юную участницу.

Самым быстрым участником карнавальной гонки стал Александр Павличенко. Он бежал в костюме бурого медведя. Вторым стал индеец – Виолетта Джафарова. На третьем месте – Андрей Васюков. Для участия в забеге он переоделся в костюм белого медведя. В номинации «Символ года» победила Елизавета Васильева за костюм петушка. «Самым загадочным» жюри признало костюм миньона Алены Бауло. Приз зрительских симпатий завоевала семья Скулкиных. Победители и призеры награждены дипломами и подарками, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ведущие театрализованного представления – Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга и снеговик не дали замёрзнуть гостям праздника. Они провели для ребят и взрослых подвижные конкурсы, познакомили пришедших со снежными фигурами, зажгли огоньки на главной ёлке города и провели хоровод, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #жизнь

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