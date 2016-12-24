Приамурье получит 20,4 миллиона на компенсации медикам в 2017 году

Правительство РФ распределило субсидии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 году на всех российских медработников поделят больше трёх миллиардов рублей.

В Амурской области на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам направят 20 миллионов 400 тысяч рублей. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Республика Саха (Якутия) получит 42 миллиона, Камчатский край – 13,8 миллиона, Приморский – 37,8, Хабаровский – 21, Еврейская автономная область – 1,2 миллиона, Чукотский автономный округ – 4,8 миллиона.

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#здоровье #областная власть

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