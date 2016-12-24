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24 декабря 2016, 15:41 10

Приамурье получит 20,4 миллиона на компенсации медикам в 2017 году

Правительство РФ распределило субсидии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 году на всех российских медработников поделят больше трёх миллиардов рублей.

В Амурской области на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам направят 20 миллионов 400 тысяч рублей. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Республика Саха (Якутия) получит 42 миллиона, Камчатский край – 13,8 миллиона, Приморский – 37,8, Хабаровский – 21, Еврейская автономная область – 1,2 миллиона, Чукотский автономный округ – 4,8 миллиона.

Просмотров всего: 537

#здоровье #областная власть

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    8 часов назад

    Стоило Козлову съездить в Москву, и вот уже очень солидное финансирование

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    ИгорьСер

    Стоило Козлову съездить в Москву, и вот уже очень солидное финансирование



    Всем прям выбил? Якутам тоже?

    Титанище...

    Кстати им Масква в два раза больше дала, на ту же численность населения

  • mihlena

    mihlena
    7 часов назад

    Что это за компенсации такие?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 часов назад

    У главврачей с главбухшами зачесались руки)))) Ждем "посадок"

  • Лаки страйк

    Лаки страйк
    5 часов назад

    Копейки, расписано как будто миллиард

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Проще всего решить проблему, если сам её и создал.

  • Лаки страйк

    Лаки страйк
    5 часов назад

    Копейки, расписано как будто миллиард

  • Grey_cat

    Grey_cat
    4 часа назад

    А если мы к фомсу не относимся, на бюджете , то и не получим ничего. Нам и так уже начали снижать зарплату. Кстати о медленном росте... Рост зарплат на 5.4 % вместо 10 с небольшим, а сэкономленные деньги опять же в Фомс

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Что-то Восточный вспомнился. Таких денег там даже на одну взятку, наверное, не хватает.

  • full

    full
    3 часа назад

    Помнится, расходы на медицину в этом году планируют сократить почти на треть. Сколько из этой трети сможет снbвелировать эта компенсация?

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