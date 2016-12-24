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24 декабря 2016, 14:42 129

Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ началось (фото)

Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ началось (фото)
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

24 декабря на российской стороне дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. Этого исторического события два десятка лет ждали в двух приграничных странах. В районе села Каникурган, где и будет мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. Сегодня забили первую сваю.

«Больше двадцати лет наши страны шли к этому решению, к началу строительства моста. Спасибо Владимиру Путину, он поддержал его, и в 2015 году было подписано межправительственное соглашение, которое дало старт этой большой стройке. Сегодня с нами присутствовали строители, у которых ответственная задача – в течение трёх лет построить этот важный объект. Мы будем делать всё, чтобы сроки были соблюдены, а что-то было сделано и раньше», – прокомментировал 24 декабря амурский губернатор Александр Козлов.

«Российско-китайские отношения развиваются на самом высоком уровне истории. Благодаря многолетним совместным усилиям правительств Хэйлунцзян и Амурской области мы сегодня здесь и организуем торжественную церемонию начала строительства моста через реку Амур, над проектом мы вместе работаем уже много лет. Надеемся, что подрядчики как с российской, так и с китайской части будут тесно сотрудничать, строго соблюдая технические правила», – сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

К реализации проекта шли долго – первые переговоры о необходимости его строительства датируются 1993 годом. В 1995 году было подписано межправительственное соглашение между странами, но проект так и не был реализован, хотя чиновники регулярно его обсуждали.

Фактически с мёртвой точки дело сдвинулось в 2013 году, осенью необходимость ускорения реализации проекта автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ обсудили главы правительств России и Китая. Совместное коммюнике было подписано во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в КНР.

В 2014 году представители России и Китая «наводили мосты» в вопросе строительства моста через Амур и решали вопрос о совместной организации по строительству моста.

В апреле 2015 года «Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ.

В сентябре 2015 года Россия и Китай подписали в Пекине протокол о внесении изменений в межправсоглашение о совместном строительстве моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ от 1995 года. Расходы, связанные со строительством половины моста, подходов на территории КНР, несёт китайская сторона. Российская часть моста будет строиться за счёт средств, которые привлечет российско-китайская компания. Компенсировать расходы компания планирует за счет взимания платы за проезд.

В марте 2016 года в Харбине зарегистрировали российско-китайскую компанию по развитию и строительству моста через Амур.

Ориентировочная стоимость международной стройки составляет 18,8 миллиарда рублей. Из них большая часть – 13,6 миллиарда – расходы на строительство российской части моста, 5,2 – китайской. Мост строится не за государственные деньги – это частное партнёрство с привлечением китайских банков.

На первом этапе – строительство автомобильного моста, далее – железнодорожного. Под застройку попадает 1,5 тысячи гектаров земли в Благовещенском районе. Сам мостовой переход будет расположен в районе села Каникурган. Но в зону стройки попадут земли и других сельских поселений района.

Весной 2016 года была утверждена схема моста с тремя судоходными пролётами. Пролёты будут иметь 140 метров в длину при высоте опор – 17 метров. Мост через Амур в районе протоки Каникурган будет иметь вторую категорию с двумя полосами движения. Длина всего перехода будет такова: 20,2 километра (с примыканием), 12,9 километра – с российской стороны.

Длина мостового сооружения, перекрывающего реку, – 1 081 метр. Срок строительства – три года. Начало эксплуатации запланировано на 2019 год. Расчёт пропускной способности моста до 2040 года – 6,5 миллиона тонн груза и 3 миллиона человек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области

Просмотров всего: 4406

#Китай #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (129) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Китайские банки свое отобьют и еще немало чего сверх. Молодцы китайцы - делают свое дело на благо своей страны и придерживаются своей линии.

    Ну а по местным чиновникам, все они нахапавшись в свое время при чине в АО, потом всплывают на сытном житие на западе РФ или заграницей. Остаются доживать в АО единицы.

  • икс7

    икс7
    9 часов назад



    Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ началось



    Ну слава Богу.

    Надеюсь достроят,а не забросят на половине строительства.

  • sergan

    sergan
    9 часов назад

    Главная проблема не в самом мосте, а в политике Китая. Мост, кроме всего прочего - военный объект. Недалеко от Хэйхэ находится Айгуньский краеведческий музей, в экспозиции которого русские показаны живодерами и вероломными захватчиками. Этот музей раньше принадлежал минкульту, а потом перешел в ведомство минобороны Китая (что очень показательно) и является национальной патриотической базой Китая. То есть, в нем власти Китая официально показывают "настоящее" лицо русских. При этом самим русским вход в тот музей закрыт. А что потом удивляться китайскому хамству на рынках, водоемах и в лесах страны, когда они подчистую уничтожают природу? В сельском хозяйстве? Они выполняют директиву своего правительства, поданную в соответствующем свете и цвете - уничтожают стратегического противника в его же логове. В том же Айгуне есть музей строителей провинции Хэйлунцзян, где экспозиция, посвященная событиям на острове Даманский, подана точно также. Точно также подана экспозиция в музее на самом острове Даманский. Может быть, прежде совместного строительства военного объекта, следовало бы заручиться от китайского правительства в его стратегически дружеских намерениях? Например, попросить изменить экспозиции на такие, которые устраивали обе стороны и поставить это как условие начала строительства. Тем более, что, как показывает история, три случая военных действий между двумя странами развязывал именно Китай. Пусть упущения в дипломатической сфере в разрешении тех вопросов были и с русской стороны, но стрелять первым начинал Китай. И даже после той колоссальной помощи в ходе и после второй мировой, он первым организовал нападение на пограничников в р-не о. Даманский. Тем более, что если допустить, что сейчас начнутся боевые действия, такой мост разрушить можно будет только специальными орудиями.

  • alex 3

    alex 3
    9 часов назад

    Без пафоса ни как нельзя было обойтись?

  • лань

    лань
    8 часов назад

    Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ.-------у меня есть акция ОАО МОСТ,войдет ли она в финансирование моста?где можно узнать?

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    А "Мостоотряд", который обанкротили эффективные управленцы и отдали под москвичей куда присобачат?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    8 часов назад

    Есть такая профессия - Родину расхищать!

    Должностные лица будут довольны, бабки потекут рекой! Украсть бабла на государственных стройках стало национальной Российской традицией.

    Напомнить про Сочи? А может, про строительство моста во Владивостоке? Или чтобы далеко не ходить, упомянем про космодром "Восточный"?

  • Mehta

    Mehta
    8 часов назад

    Наводнение не научило!!!!!! Что вы долбогребы мост мостите в слиянии двух мощнейших рек!!!! Мозги где!???? Верхблаговещенск, высокие берега Амура , ни какие наводнения не страшны. Это ж додуматься Каникурган!!!! У черта на рогах через два моста . Нет ну если Благу лишат статуса областного города, сделают Белогорск областным, тогда да.

  • Евгений Матющенко

    Евгений Матющенко
    8 часов назад

    Mehta

    Наводнение не научило!!!!!! Что вы долбогребы мост мостите в слиянии двух мощнейших рек!!!! Мозги где!???? Верхблаговещенск, высокие берега Амура , ни какие наводнения не страшны. Это ж додуматься Каникурган!!!! У черта на рогах через два моста . Нет ну если Благу лишат статуса областного города, сделают Белогорск областным, тогда да.



    Не вынесла душа поэтессы... (позора мелочных обид).

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    8 часов назад

    Мост строится там где нужно. Просто не могли прочитаться сразу две державы в местоположении моста. Или вы считаете себятграмотнее инженеров двух стран?

  • den393

    den393
    8 часов назад

    С завтрашнего дня в том районе уже не будет свободной земли под: ЛПХ, ИЖС, комм назн-я и земель общего пользования Все отойдет или уже отошло к кому-нибудь... РоссЕя...

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    8 часов назад

    Какаойже идиоь козлов, сегоднч опять мост через зею встал на пол дня, а эта подстилка путинская "налаживает отношения с китаем" ты о своем нароле подумай. Опять отряд воров "а-ля" бурея гэс строй, дак если воровали бы зейский мост, польза бы люлям была, а тут просто галачка в портфолио для Вовы

  • СаняЧ

    СаняЧ
    7 часов назад

    Мадам Кака очередной трушский бот. Ты хоть представляешь какой экономический потенциал у этого моста? Даже спорить с тобой не собираюсь, хотя бы аргументируй конструктивно

  • Евгений Матющенко

    Евгений Матющенко
    7 часов назад

    ИгорьСер

    Мост строится там где нужно. Просто не могли прочитаться сразу две державы в местоположении моста. Или вы считаете себятграмотнее инженеров двух стран?



    Вы явно не понимаете ИгорьСер, в какое время Вы живете. Например, инженеры одной из упомянутых сторон после наводнения 2013 года подали Президенту России план строительства нескольких противопаводковых ГЭС. В то время как известно, что то наводнение было сугубо техногенным и его причина - жадность руководства "Русгидро". Т.е. руководство "Русгидро" использовало ситуацию и подбросило идею Президенту, не понимающему абсурдность слова "противопаводковые", чтобы с новых построенных ГЭС иметь больший навар. А, думаете, новые китайские инженеры от новых русских чем-нибудь отличаются, когда вопрос стоит о деньгах? Вспомните, как был зарегулирован Иртыш на китайской территории, едва китайцам было предложено его совместное рациональное использование.

  • Просто Дима

    Просто Дима
    7 часов назад

    Сколько было сопелей по тому, когда же будет стройка, нам необходим мост, вот в итоге строят, отлично, теперь опять что-то не утраивает... наконец-то пришли к делу, стройка века! Ракета уже полетела в космос с Амурской земли, сейчас ещё и мост будет между государствами

  • не депутат

    не депутат
    7 часов назад

    Строительство моста окупится за считанные года, наконец то делу дан ход, хоть у кого то хватило смелости осуществить давнюю мечту благовещенцев

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    7 часов назад

    Если вы так не доверяете российским инженерам, то сомневаться в китайских мало кто будет.

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    ИгорьСер

    Мост строится там где нужно. Просто не могли прочитаться сразу две державы в местоположении моста. Или вы считаете себятграмотнее инженеров двух стран?



    Судя по тому КАК они тут все строят, инженеров к строительству вообще не допускают. Так юристы, журналисты там педагоги опять же....

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    не депутат

    Строительство моста окупится за считанные года, наконец то делу дан ход, хоть у кого то хватило смелости осуществить давнюю мечту благовещенцев



    Нахер он кому щас, кроме как китайцев нужен.

    Насчет окупится совсем смешно. Китайцам да, окупится.

    Но тут не китайский форум.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    7 часов назад

    удален

  • Просто Дима

    Просто Дима
    7 часов назад

    Mikey007, ты ещё и аналитик строительства? Я думал просто дизайнер!?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    7 часов назад

    Давайте построим тогда вокруг себя огромную стену и закроемся от всех. Развиваться тоже нужно в разных направлениях

  • Мой Господин

    Мой Господин
    7 часов назад

    не депутат

    Строительство моста окупится за считанные года, наконец то делу дан ход, хоть у кого то хватило смелости осуществить давнюю мечту благовещенцев



    Много плюсов +++

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Просто Дима

    Сколько было сопелей по тому, когда же будет стройка, нам необходим мост, вот в итоге строят, отлично, теперь опять что-то не утраивает... наконец-то пришли к делу, стройка века! Ракета уже полетела в космос с Амурской земли, сейчас ещё и мост будет между государствами



    БОЛЬШОЙ вывод пиарщиком своих троллей в свет.

    http://forum.amur.info/news/125382/?page=last&page=3

    Спрашивается Зачем если все чисто-гладко?

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Просто Дима

    Mikey007, ты ещё и аналитик строительства? Я думал просто дизайнер!?



    Ну ты первый подумал обо мне как о дизайнере.

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Мой Господин

    не депутат

    Строительство моста окупится за считанные года, наконец то делу дан ход, хоть у кого то хватило смелости осуществить давнюю мечту благовещенцев



    Много плюсов +++



    Самому себе че не плюсануть.

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Внучка деда

    Давайте построим тогда вокруг себя огромную стену и закроемся от всех. Развиваться тоже нужно в разных направлениях



    А че вы в одном то тогда развиваетесь?

    Деньги бюджетные ---- карман.

    И все развитие

  • СаняЧ

    СаняЧ
    7 часов назад

    удален

  • Просто Дима

    Просто Дима
    7 часов назад

    Mikey007, стройка моста между двух сверхдержав не может не восхищать, это и гарантии и развитие! Посмотрел твою историю комментариев, и понял, что человек который оставил 200 комментариев в поддержку поведения Абрамова в клубе впринципи не имеет права на своё мнение! Особенно про Гос-во что-то говорить

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Большуя часть построит НАША сторона.

    НАМ нужен мост через Зею.

    Че?

    Вроде не сдохло еще население Амурки, чтоб его так ни в грош не ставить.

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Просто Дима

    Mikey007, стройка моста между двух сверхдержав не может не восхищать, это и гарантии и развитие! Посмотрел твою историю комментариев, и понял, что человек который оставил 200 комментариев в поддержку поведения Абрамова в клубе впринципи не имеет права на своё мнение! Особенно про Гос-во что-то говорить



    А я то думал когда ж АбрамовВиноват во всем появится...

    Недолго держался пиарщик губерский...

  • Мой Господин

    Мой Господин
    7 часов назад

    mikey007

    Большуя часть построит НАША сторона.

    НАМ нужен мост через Зею.

    Че?

    Вроде не сдохло еще население Амурки, чтоб его так ни в грош не ставить.



    Не знаю кто ты, но ты правда не в себе, брат

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Мой Господин

    mikey007

    Большуя часть построит НАША сторона.

    НАМ нужен мост через Зею.

    Че?

    Вроде не сдохло еще население Амурки, чтоб его так ни в грош не ставить.



    Не знаю кто ты, но ты правда не в себе, брат



    А ты себя в списке губерских троллей найди. Он в новости еще от 2 декабря.

    *а да я забыл, тебе ссылки смотреть неудобно наверное, ты на форум не заходишь, ты с главной строчишь, так "толпу" быстрей создавать.

    еше раЗ : http://forum.amur.info/news/125382/?page=last&page=3

  • СаняЧ

    СаняЧ
    7 часов назад

    3.4

  • Просто Дима

    Просто Дима
    7 часов назад

    3.4

  • Мой Господин

    Мой Господин
    7 часов назад

    mikey007

    Мой Господин

    mikey007

    Большуя часть построит НАША сторона.

    НАМ нужен мост через Зею.

    Че?

    Вроде не сдохло еще население Амурки, чтоб его так ни в грош не ставить.



    Не знаю кто ты, но ты правда не в себе, брат



    А ты себя в списке губерских троллей найди. Он в новости еще от 2 декабря.

    *а да я забыл, тебе ссылки смотреть неудобно наверное, ты на форум не заходишь, ты с главной строчишь, так "толпу" быстрей создавать.

    еше раЗ : http://forum.amur.info/news/125382/?page=last&page=3



    Почётно

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад

    Mehta

    Наводнение не научило!!!!!! Что вы долбогребы мост мостите в слиянии двух мощнейших рек!!!! Мозги где!???? Верхблаговещенск, высокие берега Амура , ни какие наводнения не страшны. Это ж додуматься Каникурган!!!! У черта на рогах через два моста . Нет ну если Благу лишат статуса областного города, сделают Белогорск областным, тогда да.



    Белогорск, думаю, не станет.

    Хабаровск будет краевой столицей нашей.

    Эт наверное то же учли уже при выборе места под мост.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    7 часов назад

    Вот ты же и правда ничего против строительства сказать не можешь? Что пришел то? Руководство достаточно аргументов не дали?

    Как у Сережи дела? Лечиться, а то исчез прям отовсюду, интересно же народу где их избранник

  • ИТЛ

    ИТЛ
    6 часов назад

    Просто каждый подумайте есть ли среди вас знакомые которые привлечены на работу строительства моста. Если вы не Козлов и не Тягло то наверно нет. Я не давно задал вопрос одному из руководителей, где принимают на работу , мне известно , что многие писали заявления и нет ответов. И вот что я услыхал в ответ, мы ещё никого не набирали на работу, у на только одна машина в наличии " Соболь" Вот мой вывод такой сегодня забили первую сваю а завтра забьют последний ... . На этом строительство и закончиться.

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    Задолбали фуфлогоны.

    Обсуждают себе люди нефиг тут показуху из народа устраивать. Ты свалишь вслед за хозяином, а нам тут жить.

    ...

    Пропускная способность 3 млн китайцев до 2040 года. Че так скромно. У них армия - 150 млн.

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    КОГДА будет делаться хоть что- то ДЛЯ народа?

    А не аферы эти бесконечные проворачивать власть будет.

  • Просто Дима

    Просто Дима
    6 часов назад

    Наверное когда твой начальник Абрамов всех наркоманов в клубе выловит?

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    лань

    Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ.-------у меня есть акция ОАО МОСТ,войдет ли она в финансирование моста?где можно узнать?



    Если у вас акция этого ОАО Мост, то да, думаю.

    А если акция с предыдущей аферы власти (ОАО ФСК Мост) то нет.

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    Просто Дима

    Наверное когда твой начальник Абрамов всех наркоманов в клубе выловит?



    Это так они цинично говорят - а никогда.

    Наркота же с китая идет и идет, где ж там всех переловишь.

  • Mehta

    Mehta
    6 часов назад

    Я себя не считаю супер инженером, достаточно посмотреть на карту затопления 2013. С природой не шутят. Если что, ну разве что в плавь.

  • Пейс

    Пейс
    6 часов назад

    Наконец то! Давно пора было уже построить мост!

  • СаняЧ

    СаняЧ
    6 часов назад

    3.4

  • СаняЧ

    СаняЧ
    6 часов назад

    Аргумент с затоплением убог как большинство твоих псевдоидей, значительного поднятия уровня воды не предвидится

  • sinica

    sinica
    5 часов назад

    да будет мост!

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    СаняЧ

    Аргумент с затоплением убог как большинство твоих псевдоидей, значительного поднятия уровня воды не предвидится



    И это основано на высказывании ясновидицы ...К какой бабке, говоришь обращались при проектировании?

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    sinica

    да будет мост!



    рядом с золотой милей...или там же где золотая миля. Пусть будет.

    нам то с этого чего?

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    5 часов назад

    Постойка моста это мощный рычаг для рыночных отношений между Россией и Китаем. Торговые объемы увеличатся в разы, значение доллара ослабнет. Мост это важное событие в истории наших стран.

  • икс7

    икс7
    5 часов назад

    Александр Загонов

    Постойка моста это мощный рычаг для рыночных отношений между Россией и Китаем. Торговые объемы увеличатся в разы, значение доллара ослабнет. Мост это важное событие в истории наших стран.



    к сожалению запоздалое событие,ну лучше поздно,чем никогда

  • Евгений Матющенко

    Евгений Матющенко
    5 часов назад

    ИгорьСер

    Если вы так не доверяете российским инженерам, то сомневаться в китайских мало кто будет.



    Что еще можно сказать человеку, который явно не имеет личного опыта общения с китайскими спецами любого уровня? Разве что предложить почитать эту статью? Или эту.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Александр Загонов

    Постойка моста это мощный рычаг для рыночных отношений между Россией и Китаем. Торговые объемы увеличатся в разы, значение доллара ослабнет. Мост это важное событие в истории наших стран.



    Ерунда полная.

    Таможня с торговым потоком справлялась в лучшие годы.

    Кроме бла-бла так никакой конкретики.

    Плюс троллей кучу вывалил для хвальбы.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    5 часов назад

    Александр Загонов

    Постойка моста это мощный рычаг для рыночных отношений между Россией и Китаем. Торговые объемы увеличатся в разы, значение доллара ослабнет. Мост это важное событие в истории наших стран.



    Напиши это как лозунг на здании таможенного управления.

    Пока не будет нормальной таможенной политики здесь на месте, хоть вообще Амур осуши - толку не будет. Грузы ушли на другие погранпереходы вовсе не потому, что удобнее.

  • Евгений Матющенко

    Евгений Матющенко
    5 часов назад

    Mehta

    Я себя не считаю супер инженером, достаточно посмотреть на карту затопления 2013. С природой не шутят. Если что, ну разве что в плавь.



    Правильно, саратовская сердоболка за Амурскую область. Скажи, новорусские екарные бабаи, начали строить на земле русской по-нерусски? (Только впредь по-русски сама пиши грамотно, а то обвинения звучат неубедительно. "Вплавь" пишется слитно.)

  • не депутат

    не депутат
    5 часов назад

    Труш, твоя работа шестеркой на партию вызывает к тебе и к твоим верхушкам только жалость. Хватит из партии своей делать представление клоунов, то ты в комментариях смешишь горожан, то Абрамов твой выдает искрометный диалог. Попытки беспомощного троллинга с твоей стороны настолько неубедительны, что даже читать твои комментарии стало бесполезной тратой времени. Все что ты умеешь, это показывать кому либо, что он делает не так, как делал бы ты, если бы умел.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    не депутат

    Труш, твоя работа шестеркой на партию вызывает к тебе и к твоим верхушкам только жалость. Хватит из партии своей делать представление клоунов, то ты в комментариях смешишь горожан, то Абрамов твой выдает искрометный диалог. Попытки беспомощного троллинга с твоей стороны настолько неубедительны, что даже читать твои комментарии стало бесполезной тратой времени. Все что ты умеешь, это показывать кому либо, что он делает не так, как делал бы ты, если бы умел.



    .

    Хочешь сказать на губера шестерить, как ты это почетно?

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    И заметьте ОНИ уже ничего не говорят о рабочих местах....

    Обычно это основная лапша на уши.

    А земли под этот мост то как отбирали.

    Не дадим говорят нажится на власти народу.

  • не депутат

    не депутат
    5 часов назад

    Придумывай, тебе к лицу опороченному подстать

  • reg28

    reg28
    5 часов назад

    "В апреле 2015 года «Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ." А ГДЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МОСТА,КОТОРЫЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ В КИТАЙСКОМ БАНКЕ????? НА ФОТО ОДНИ ЧИНОВНИКИ!!!!

  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    А что ты, Мышь, хочешь сказать что с постройкой моста грузооборот лучше не станет,если раньше справлялись, ну ты чушь то не говори. Тебе бы лишь потяфкать за экраном. Ты сам прекрасно понимаешь, что этот мост необходим для экономического роста в стране и плюсов будет не только АО, а всей РФ, но что поделать, у тебя работа такая, стирать пальцы и загаживать комментарии

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    не депутат

    Придумывай, тебе к лицу опороченному подстать



    Че?

    Опорочил типо сказав что я Труш под другим ником пишу?

    Ну эт ты сам себе сам себе рассказывай.

    ...

    Земли когда отбирали, что говорил Губер народу?

    И вот эти мяуканье это все, что вы можете За мост сказать.

    Кароч, людей напнули.

  • wawbwc

    wawbwc
    5 часов назад

    На первом этапе – строительство автомобильного моста, далее – железнодорожного. Под застройку попадает 1,5 тысячи гектаров земли в Благовещенском районе...

    вот как то ж/д мост не вяжется ...

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Внучка деда

    А что ты, Мышь, хочешь сказать что с постройкой моста грузооборот лучше не станет,если раньше справлялись, ну ты чушь то не говори. Тебе бы лишь потяфкать за экраном. Ты сам прекрасно понимаешь, что этот мост необходим для экономического роста в стране и плюсов будет не только АО, а всей РФ, но что поделать, у тебя работа такая, стирать пальцы и загаживать комментарии



    Пустой звон.

    Слышали сто раз.

    А как всегда результат нулеваой.

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Тут в принципе нет темы для дискуссии, Труш, скажи прямо, что нам мост не нужен, чтобы все до конца убедились в твоей никчемности. Некая неясность просто

  • Внучка деда

    Внучка деда
    4 часа назад

    пустой звон это все что ты тут говоришь. ты как маленькая собачка которая тяфкает, а укусить боится. "а вот посмотрите" - это все что ты можешь сказать, ну и обозвать всех трекратно фуфлогонами, хотя сам таковым являешься

  • Витком

    Витком
    4 часа назад

    Плюсы будут только для китов, потому и профинансировали мост. Наше же все- Золотая миля легендарная. Когда достроим???

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Внучка деда

    пустой звон это все что ты тут говоришь. ты как маленькая собачка которая тяфкает, а укусить боится. "а вот посмотрите" - это все что ты можешь сказать, ну и обозвать всех трекратно фуфлогонами, хотя сам таковым являешься



    в смысле укусить?

    на форуме?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Витком

    Плюсы будут только для китов, потому и профинансировали мост. Наше же все- Золотая миля легендарная. Когда достроим???



    Главное нАчать. Милю начали? Вот и мост начали. А всё остальное неважно.



  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    не депутат

    Тут в принципе нет темы для дискуссии, Труш, скажи прямо, что нам мост не нужен, чтобы все до конца убедились в твоей никчемности. Некая неясность просто



    да тут в принципе и Труша нет.

    Дискуссия....

    Тут ты под десячтком ников пишешь, да я с одного. И да еще форумчане ПЫТАЮТСЯ обсудить мост.

    Но видно не судьба им. Пока тебе команду отбой не дадут, так и будешь тут флудить вострогами.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Хмык

    Витком

    Плюсы будут только для китов, потому и профинансировали мост. Наше же все- Золотая миля легендарная. Когда достроим???



    Главное нАчать. Милю начали? Вот и мост начали. А всё остальное неважно.



    Еще оказывается важно лай восторженный поднять по этому поводу, пока их хозяева отмечают сделку века.

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    ты себя и пару своих фейков форумчанами не называй

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    не депутат

    ты себя и пару своих фейков форумчанами не называй



    а ты нас не учи ты на форуме весь с апреля начинаешься...

    а мы все неееет. и потом тут на форуме еще общаются по интересам, так что все друх друха побольшей части знают.

  • Vlad73

    Vlad73
    4 часа назад

    Игорь Путилов
    Александр Загонов

    Постойка моста это мощный рычаг для рыночных отношений между Россией и Китаем. Торговые объемы увеличатся в разы, значение доллара ослабнет. Мост это важное событие в истории наших стран.



    Напиши это как лозунг на здании таможенного управления.

    Пока не будет нормальной таможенной политики здесь на месте, хоть вообще Амур осуши - толку не будет. Грузы ушли на другие погранпереходы вовсе не потому, что удобнее.


    На других переходах все на много проще, у нас очень плохое отношение таможни к участникам ВЭД. Нет смысла в этом мосту, что вы собрались возить, грузов то нет.

  • sabotazh

    sabotazh
    4 часа назад

    Меня волнует больше другой вопрос. Почему строительство Российской части моста - 13 лярдов, а китайской - 5? У нас сразу 8 заложено откатать?

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Грузов нет потому что возможности для грузов нет. Только построят- зачем строили, постоянно пробки, канал загружен. 1000 людей 1000 мнений. Это нормально, но давайте будем объективно судить, без политической ненависти Труша к власти и без её похвальбы.

    Мост нам нужен? Нужен

    Зачем? Увеличение товарооборота и облегчением трансфера за границу, неужели только я падал с этих (пум ледяных?)

    Улучшится ли экономика за счет увеличение импорт/экспорт? Безусловно.

    Значимость субъекта возрастёт? Конечно да.

    А теперь откиньте свои политические предпочтения, политику путина и прочую ерунду, ВАМ НУЖЕН МОСТ?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    не депутат

    Грузов нет потому что возможности для грузов нет. Только построят- зачем строили, постоянно пробки, канал загружен. 1000 людей 1000 мнений. Это нормально, но давайте будем объективно судить, без политической ненависти Труша к власти и без её похвальбы. Мост нам нужен? Нужен Зачем? Увеличение товарооборота и облегчением трансфера за границу, неужели только я падал с этих (пум ледяных?) Улучшится ли экономика за счет увеличение импорт/экспорт? Безусловно. Значимость субъекта возрастёт? Конечно да. А теперь откиньте свои политические предпочтения, политику путина и прочую ерунду, ВАМ НУЖЕН МОСТ?



    Нужен. Через Зею.

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    подстилок с ЛДПР я не спрашивал

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    А я не в ЛДПР.

    Форумчане все сказали уже.

    А твои дешевые лозунги из методички тут никого не интересуют.

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Не с ЛДПР не сидят 24 часа на форуме двое суток и не спасают непонять кого от позора. 280 комментариев там только твои, продолжай заливать про активную гражданскую позицию. И этот человек кого то может называть "флудогон", взгялни в зеркало, противно,нет?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    не депутат

    Не с ЛДПР не сидят 24 часа на форуме двое суток и не спасают непонять кого от позора. 280 комментариев там только твои, продолжай заливать про активную гражданскую позицию. И этот человек кого то может называть "флудогон", взгялни в зеркало, противно,нет?



    Чоптаки?

    Я да запросто.

    А вот ты только и понимаешь шавка-хозяин - бабки.

    Слово флудобот принес на форум ты, у нас тут такой ориентации людей не было.

    Хе-хе А тебе на себя противно смотреть, да?

    Потому что пашешь на человека, которого здесь никто не уважает.

  • лань

    лань
    3 часа назад

    Мост нужен Китаю,чтоб вывозить сырьё с российской стороны,в частности с Дальнего Востока и расположение моста способствует этому.

  • Vlad73

    Vlad73
    3 часа назад

    амур инфо, проведите голосование на сайте, нужен мост или нет.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    mikey007

    не депутат

    Грузов нет потому что возможности для грузов нет. Только построят- зачем строили, постоянно пробки, канал загружен. 1000 людей 1000 мнений. Это нормально, но давайте будем объективно судить, без политической ненависти Труша к власти и без её похвальбы. Мост нам нужен? Нужен Зачем? Увеличение товарооборота и облегчением трансфера за границу, неужели только я падал с этих (пум ледяных?) Улучшится ли экономика за счет увеличение импорт/экспорт? Безусловно. Значимость субъекта возрастёт? Конечно да. А теперь откиньте свои политические предпочтения, политику путина и прочую ерунду, ВАМ НУЖЕН МОСТ?



    Нужен. Через Зею.



    Да не уж то не понятно, этот мост не для Благовещенска, нам канаточка в лучшем случае и старые добрые пароходики светят, что для тупикового города и пока ещё Областного центра в принципе приемлемо. А теперь просчитайте время трансферта по новому маршруту, да вы сами не поедите и тогда вперёд на Чайковского1.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Vlad73

    амур инфо, проведите голосование на сайте, нужен мост или нет.



    Да что толку

    Народ давно уже никто не спрашивает и с ним никто не считается.

    Власть отдельно живет, народ отдельно.

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    когда решали судьбу маршрута 2к такие же были разговоры. Труш агитировал на ненадобность голосования, грамотные проголосовали- маршрут остался. Труш, всеобщую ненависть сей в туалете, оставь форумчан в покое

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Ну а по поводу моста решал президент, пиши обращение- удачи

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Я русским языком повторяю свалишь с форума флудобот и я не буду тут торчать

    Иди на портамуре туфтень загоняй свою.

    Там она проплачена.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Они вообще тут никого за людей не считают.

    Есть пиарщик губера и Труш все. Остальные так фон.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    не депутат

    Ну а по поводу моста решал президент, пиши обращение- удачи



    Вот с этого бы и начал, этим бы и закончил. Нечего цирк тут устраивать - народ рад мосту называется.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Губера поставили Амурку распродавать.

    Мост для этого.

    Че кривляиться было столько времени да еще в субботу.

    Фуфлогонщики..

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    То, что мост ч/з Зею в это время в пробке стоял - это знак был.

    Властям на нас насрать.

  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    А шо там на счет строительства канатной дороги через Амур? Тишина?

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Вот и понос во власть, поймите что это его работа и простите невминяемого

  • Кирил

    Кирил
    2 часа назад

    Гдемоймост который я оплатил акцыятим моста?! А????????

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    не депутат

    Вот и понос во власть, поймите что это его работа и простите невминяемого



    Ты че бормочешь? пальцы заплетаются?

    бедняжка, и это в субботний вечер.

  • Просто Дима

    Просто Дима
    2 часа назад

    Наконец-то началось строительство! Труш с тобой все ясно, при тебе все осталось бы на бумаге, а тут реальное дело пошло!

  • Gold27

    Gold27
    2 часа назад

    Как вы задолбали нытики... =( вот что за народ такой? Сидят на попе смирно, уикнувшись своим лицом в экраны компьютеров и телефонов...Сами нихера еще ничего не слелали нормального для города в котором вы живете, да все туда-же лезите... Пытаетесь показать и научить руководство как жить и что делать... Наверное вам очень завидно, и вы ядом брызщите... А вам ооох как далеко хотя-бы до начальства...

  • SOS02

    SOS02
    2 часа назад

    если на ветке 50+ коментов: Труш негодует, вот же фанатик, это как тебя должны были опрокинуть в структуре чтобы сутками по клавишам изливать обиду свою, недееспособный одиночка

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    SOS02

    если на ветке 50+ коментов: Труш негодует, вот же фанатик, это как тебя должны были опрокинуть в структуре чтобы сутками по клавишам изливать обиду свою, недееспособный одиночка



    Не это значит ты с 30 никами приперся

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Просто Дима

    Наконец-то началось строительство! Труш с тобой все ясно, при тебе все осталось бы на бумаге, а тут реальное дело пошло!



    Где началось?

    В окно глянь ночь уже.

    Таких реальных дел по всей области развалины стоят

    База вон куда реальнее.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    О армия Труша вышла на работу, вы день не перепутали? Выходной же ...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Внучка деда

    О армия Труша вышла на работу, вы день не перепутали? Выходной же ...



    Кто это армия

    Я, я и я?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Gold27

    Как вы задолбали нытики... =( вот что за народ такой? Сидят на попе смирно, уикнувшись своим лицом в экраны компьютеров и телефонов...Сами нихера еще ничего не слелали нормального для города в котором вы живете, да все туда-же лезите... Пытаетесь показать и научить руководство как жить и что делать... Наверное вам очень завидно, и вы ядом брызщите... А вам ооох как далеко хотя-бы до начальства...



    Ты ж только зарегился, тебя че за два дня зодолбали?

    Тут кроме жополизов губера слово никто вставить не может

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    2 часа назад

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    А говоришь не с ЛДПР, забавный раб

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    2 часа назад

    mikey007

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.



    Ну лично я полон скепсиса и брезгливого недоверия относительно этой стройки.

    Так все же, ведь все эти партии - просто сорта одного и того же говна, тебе не кажется?

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    причем тут вообще партии??? идиотизм труша зашкаливает

  • ё

    ё
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.



    Ну лично я полон скепсиса и брезгливого недоверия относительно этой стройки.

    Так все же, ведь все эти партии - просто сорта одного и того же говна, тебе не кажется?



    А чего на той стороне про строительство моста слышно.

    Неофициальная инфа из народа и других подворотных источников?

    Там как воспринимается мост?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Игорь ПутиловЧто-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же


    +++))))

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Если мост построят, это в любом случае плюс, вопрос построят ли))

  • SOS02

    SOS02
    2 часа назад

    Еще бы не буянили по клубам депутаты) Клоуны-гардеробщики мать их...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.



    Ну лично я полон скепсиса и брезгливого недоверия относительно этой стройки.

    Так все же, ведь все эти партии - просто сорта одного и того же говна, тебе не кажется?



    Нет.

    Никаких партий как таковых уже нет. Есть Едро, разворовывающее страну уже просто в наглую. И есть все остальные люди. В партиях они или нет никакого значения не имеет.

    Если только партия как объединение этих людей.



  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    не депутат

    причем тут вообще партии??? идиотизм труша зашкаливает



    причем тут вообще Труш?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    SOS02

    Еще бы не буянили по клубам депутаты) Клоуны-гардеробщики мать их...



    Не, не построят.

    У них вон уже отговорка есть.

    Во всем Абрамов виноват.

    Собрались средства пилить кароче

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    mikey007

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.



    Ну лично я полон скепсиса и брезгливого недоверия относительно этой стройки.

    Так все же, ведь все эти партии - просто сорта одного и того же говна, тебе не кажется?



    Нет.

    Никаких партий как таковых уже нет. Есть Едро, разворовывающее страну уже просто в наглую. И есть все остальные люди. В партиях они или нет никакого значения не имеет.

    Если только партия как объединение этих людей.



    Ну так и ЛДПР такая же партия, которая разворовывает страну. Разве нет?

  • bestolegka

    bestolegka
    1 час назад

    Ну а что, делаем ставки за сколько построят и сколько украдут?)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    пфхахаха!.. Что тут вообще происходит?! У вас помешательство :))) Всюду Труш.. везде Труш.. похоже, что Труш становится всё более значимой фигурой :))))

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    mikey007

    Игорь Путилов

    Что-то смотрю на политосрач...

    А вам не кажется, что лдпр, что едро - это просто разные сорта говна? Одно и то же



    Ну в данный момент флудоботов запустило едро.

    Типо у народа полные щастья штаны от строительства моста.

    Народ ликуе.



    Ну лично я полон скепсиса и брезгливого недоверия относительно этой стройки.

    Так все же, ведь все эти партии - просто сорта одного и того же говна, тебе не кажется?



    Нет.

    Никаких партий как таковых уже нет. Есть Едро, разворовывающее страну уже просто в наглую. И есть все остальные люди. В партиях они или нет никакого значения не имеет.

    Если только партия как объединение этих людей.



    Ну так и ЛДПР такая же партия, которая разворовывает страну. Разве нет?



    Такое и про любого кто работает на едрогосударство можно сказать.

    Пишешь хвальбу в купленной ими газетенке - помогаешь разворовывать страну...Я ужэ молчу про священнослужителей, которые явно не на подаяния граждан живут. Благославляют едру уворованную копеечку.

    ...

    Че тут мне про ЛДПР....я про них мало че знаю, уж получше едра будут.хотя получше едросни любая партия.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    пожалуй, подпишусь на этиу "новость" про мост чтобы была в архиве. :))) Нам уже много рассказывали про то, как повалятся заказы от космодрома на предприятия амурской области, как налоги пойдут аж трындец!.. Мост.. :)) Мост для вывоза сырья?.. Про какой товарооборот говорят эти люди тут?.. Мост, который будет строится за китайские деньги из китайских банков и на китайских условиях?

    Что такое товар? Что такое деньги и откуда они берутся? В блоге о ТОРах я подробно описывал все процессы, не один губеробот так и не смог ничего внятно опровергнуть, сливаясь.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Сергей Трушпожалуй, подпишусь на этиу "новость" про мост чтобы была в архиве. :))) Нам уже много рассказывали про то, как повалятся заказы от космодрома на предприятия амурской области, как налоги пойдут аж трындец!.. Мост.. :)) Мост для вывоза сырья?.. Про какой товарооборот говорят эти люди тут?.. Мост, который будет строится за китайские деньги из китайских банков и на китайских условиях?

    Что такое товар? Что такое деньги и откуда они берутся? В блоге о ТОРах я подробно описывал все процессы, не один губеробот так и не смог ничего внятно опровергнуть, сливаясь.


    И для вывоза сырья в том числе, если это сейчас у нас основная экспортная статья, за последние два года, много продуктов местных в кнр пошли, и не местных тоже.. да и пром товары киты начали везти..сделают все грамотно, будут только плюсы...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А когда через Зею мост строить начнут?

    Старому-то не много осталось.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    43 минуты назад

    Кто пустил посторонних людей на стройплощадку? Им селфи больше негде было делать? только возле этого шара? Почему без касок? Инструктаж по ТБ был?...

  • не депутат

    не депутат
    36 минут назад

    кто ты такой чтобы тебе что то опровергать? выскочка, ищущий расположения Абрамовых, не больше. Иначе не спасал бы его жирную сутками на форуме, не забыл ветку? кажется это рекорд- 900 коментариев на новости, гордись ничтожество

  • bocce

    bocce
    21 минута назад

    не депутат

    кто ты такой чтобы тебе что то опровергать? выскочка, ищущий расположения Абрамовых, не больше. Иначе не спасал бы его жирную сутками на форуме, не забыл ветку? кажется это рекорд- 900 коментариев на новости, гордись ничтожество



    бухой что ли?

  • bocce

    bocce
    15 минут назад



    В апреле 2015 года «Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ.



    всегда такое вызывает недоумение. компания создается, реализует проект, а потом закрывается и все.

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