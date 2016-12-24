Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ началось (фото)

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

24 декабря на российской стороне дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. Этого исторического события два десятка лет ждали в двух приграничных странах. В районе села Каникурган, где и будет мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. Сегодня забили первую сваю.

«Больше двадцати лет наши страны шли к этому решению, к началу строительства моста. Спасибо Владимиру Путину, он поддержал его, и в 2015 году было подписано межправительственное соглашение, которое дало старт этой большой стройке. Сегодня с нами присутствовали строители, у которых ответственная задача – в течение трёх лет построить этот важный объект. Мы будем делать всё, чтобы сроки были соблюдены, а что-то было сделано и раньше», – прокомментировал 24 декабря амурский губернатор Александр Козлов.

«Российско-китайские отношения развиваются на самом высоком уровне истории. Благодаря многолетним совместным усилиям правительств Хэйлунцзян и Амурской области мы сегодня здесь и организуем торжественную церемонию начала строительства моста через реку Амур, над проектом мы вместе работаем уже много лет. Надеемся, что подрядчики как с российской, так и с китайской части будут тесно сотрудничать, строго соблюдая технические правила», – сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

К реализации проекта шли долго – первые переговоры о необходимости его строительства датируются 1993 годом. В 1995 году было подписано межправительственное соглашение между странами, но проект так и не был реализован, хотя чиновники регулярно его обсуждали.

Фактически с мёртвой точки дело сдвинулось в 2013 году, осенью необходимость ускорения реализации проекта автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ обсудили главы правительств России и Китая. Совместное коммюнике было подписано во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в КНР.

В 2014 году представители России и Китая «наводили мосты» в вопросе строительства моста через Амур и решали вопрос о совместной организации по строительству моста.

В апреле 2015 года «Компания по строительству моста через Амур» (провинция Хэйлунцзян, Китай) и ОАО «Мост» (Амурская область, Россия) создали совместную компанию, задача которой – реализация проекта возведения автодорожного моста Благовещенск – Хэйхэ.

В сентябре 2015 года Россия и Китай подписали в Пекине протокол о внесении изменений в межправсоглашение о совместном строительстве моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ от 1995 года. Расходы, связанные со строительством половины моста, подходов на территории КНР, несёт китайская сторона. Российская часть моста будет строиться за счёт средств, которые привлечет российско-китайская компания. Компенсировать расходы компания планирует за счет взимания платы за проезд.

В марте 2016 года в Харбине зарегистрировали российско-китайскую компанию по развитию и строительству моста через Амур.

Ориентировочная стоимость международной стройки составляет 18,8 миллиарда рублей. Из них большая часть – 13,6 миллиарда – расходы на строительство российской части моста, 5,2 – китайской. Мост строится не за государственные деньги – это частное партнёрство с привлечением китайских банков.

На первом этапе – строительство автомобильного моста, далее – железнодорожного. Под застройку попадает 1,5 тысячи гектаров земли в Благовещенском районе. Сам мостовой переход будет расположен в районе села Каникурган. Но в зону стройки попадут земли и других сельских поселений района.

Весной 2016 года была утверждена схема моста с тремя судоходными пролётами. Пролёты будут иметь 140 метров в длину при высоте опор – 17 метров. Мост через Амур в районе протоки Каникурган будет иметь вторую категорию с двумя полосами движения. Длина всего перехода будет такова: 20,2 километра (с примыканием), 12,9 километра – с российской стороны.

Длина мостового сооружения, перекрывающего реку, – 1 081 метр. Срок строительства – три года. Начало эксплуатации запланировано на 2019 год. Расчёт пропускной способности моста до 2040 года – 6,5 миллиона тонн груза и 3 миллиона человек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области

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#Китай #областная власть #строительство

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