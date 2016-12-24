Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
24 декабря 2016, 12:49 8

В Зейском районе депутаты расследуют, куда ушли деньги для отлова животных

В Зейском районе депутаты расследуют, куда ушли деньги для отлова животных
Фото: 2nsp.ru

Депутаты Зейского районного совета почти пять часов обсуждали повестку последней в 2016 году сессии. Жаркие дискуссии вызвали в том числе результаты проверки обоснованности расходования в 2014–2016 годах бюджетных средств, направленных на отлов, ветеринарный контроль и содержание бродячих животных, сообщает «Зейский вестник».

В Зейском районе следовало отловить 50 бездомных животных: в посёлках Береговой и Октябрьский – по десять и в Верхнезейске – 30. Администрация заключила три договора с ООО «Деним-А» на оказание услуг по содержанию, учёту, отлову, транспортировке и ветеринарии безнадзорных животных.

«До 31 декабря 2014 года контракт должен был быть исполнен. За неделю до конца срока пришёл отчёт о выполненных работах. Однако сотрудники администраций их не приняли, потому что отсутствовали акты о погибших при отлове животных, не было документов о проведении работы в Береговом, а также результатов осмотра пойманных собак. Кроме того, в некоторых актах не совпадали характеристики животных с реальностью. Так или иначе оплата труда представителям "Деним-А" за оказанные услуги по отлову безнадзорных животных составила почти три миллиона рублей, лишь шестую часть из них оплатила область. Все остальное легло на плечи администрации Зейского района», – сообщила председатель контрольно-счётной палаты (КСП) Зейского района Елена Суркова.

Депутат Леонид Кожевников высказался, что урон бюджету был нанесён из-за халатности районной администрации. «Стоит дать ей объективную оценку – полная несостоятельность всех структур, которые в этом были завязаны. Потерять два с половиной миллиона рублей! Дай дураку деньги…», – считает депутат.

В бурной дискуссии депутат Андрей Каган высказал предложение – провести депутатское расследование и найти виновных в том, что район потерял такую большую сумму. Глава Зейского района Андрей Ложечкин уточнил, что можно также обратиться в прокуратуру. Идею поддержали большинством голосов.

В декабре 2014 года прокуратура Зейского района нашла ряд нарушений в работе фирмы «Деним–А». С этой организацией заключены муниципальные контракты по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Зея и Зейском районе. Правоохранители выяснили, что организация контракты не исполняет.

Просмотров всего: 583

#животные #Зея

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Милка1968

    Милка1968
    11 часов назад

    Не понимаю...почему столько возмущений о деятельности этой "Деним-А", а их все равно привлекают к работе

  • paravis

    paravis
    9 часов назад

    У золотарева иммунитет.

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Кто его крышует в области?

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    7 часов назад

    Когда начнут выделять деньги на отлов депутатов (воров)?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    6 часов назад

    в 2014 году по Зейскому району отлов 1-й собаки был расчитан в сумму 12000 рублей а все затраты включая шести месячное содержание составляли порядка 56-54 тысяч рублей на одно животное. Были обращения в прокуратуру разобраться, были арбитражные суды в которых было доказано использование подложных документов и налицо было лжесвидетельствование опрашиваемого ветврача. Тем не менее.....в итоге Деним еще и высудила некую сумму от администрации Зейского района....скорее всего выгодней было заплатить ТАКИЕ!! бюджетные деньги , чем разбираться дальше. Видимо РЫЛО этой администрации все в пуху. Возможно сейчас новые люди поднявшие этот вопрос не оставят его и проведут объективную оценку и расследование по имеющимся фактам такой траты.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    5 часов назад

    С чего вы взяли какая растрата, может человек заказал самолет купил 50 мест бизнес класса для собак

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    Леночка 19--

    С чего вы взяли какая растрата, может человек заказал самолет купил 50 мест бизнес класса для собак



    дааа точно и вдруг авиакатостроффа и контракт по трупам закрыт. о как надо работать.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Делиться что ли Золотарев перестал?

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Артистичные кошки и собаки театра Куклачёва удивили благовещенцев (фото)
Общество 25

Путин: отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским
Общество 1

В новогоднем забеге в Белогорске примет участие такса-олень
Общество 1

Амурские собаки-спасатели учатся находить людей, замерзающих в снегу