В Зейском районе депутаты расследуют, куда ушли деньги для отлова животных

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Депутаты Зейского районного совета почти пять часов обсуждали повестку последней в 2016 году сессии. Жаркие дискуссии вызвали в том числе результаты проверки обоснованности расходования в 2014–2016 годах бюджетных средств, направленных на отлов, ветеринарный контроль и содержание бродячих животных, сообщает «Зейский вестник».

В Зейском районе следовало отловить 50 бездомных животных: в посёлках Береговой и Октябрьский – по десять и в Верхнезейске – 30. Администрация заключила три договора с ООО «Деним-А» на оказание услуг по содержанию, учёту, отлову, транспортировке и ветеринарии безнадзорных животных.

«До 31 декабря 2014 года контракт должен был быть исполнен. За неделю до конца срока пришёл отчёт о выполненных работах. Однако сотрудники администраций их не приняли, потому что отсутствовали акты о погибших при отлове животных, не было документов о проведении работы в Береговом, а также результатов осмотра пойманных собак. Кроме того, в некоторых актах не совпадали характеристики животных с реальностью. Так или иначе оплата труда представителям "Деним-А" за оказанные услуги по отлову безнадзорных животных составила почти три миллиона рублей, лишь шестую часть из них оплатила область. Все остальное легло на плечи администрации Зейского района», – сообщила председатель контрольно-счётной палаты (КСП) Зейского района Елена Суркова.

Депутат Леонид Кожевников высказался, что урон бюджету был нанесён из-за халатности районной администрации. «Стоит дать ей объективную оценку – полная несостоятельность всех структур, которые в этом были завязаны. Потерять два с половиной миллиона рублей! Дай дураку деньги…», – считает депутат.

В бурной дискуссии депутат Андрей Каган высказал предложение – провести депутатское расследование и найти виновных в том, что район потерял такую большую сумму. Глава Зейского района Андрей Ложечкин уточнил, что можно также обратиться в прокуратуру. Идею поддержали большинством голосов.

В декабре 2014 года прокуратура Зейского района нашла ряд нарушений в работе фирмы «Деним–А». С этой организацией заключены муниципальные контракты по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Зея и Зейском районе. Правоохранители выяснили, что организация контракты не исполняет.

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#животные #Зея

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