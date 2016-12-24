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24 декабря 2016, 11:51 28

На мосту через Зею образовалась большая пробка

На мосту через Зею образовалась большая пробка
Фото: Инстаграм, пользователь @nataliya_1984

Обновлено: вчера14:14

Жители Благовещенска сообщают о многокилометровой пробке на выезде из города через зейский мост. Как пояснили в пресс-службе администрации города, в ночь на 24 декабря на мосту большегрузный автомобиль вследствие аварии сорвал накладку на температурном шве. В итоге повреждён небольшой участок дорожного полотна. Люди говорят, что движение затруднено c 9-го километра.

По словам людей, пока грузовик не уберут с моста, ситуация с проездом не сильно изменится. «Пластину оторвало грузовиком. Машина двигалась ночью с прицепом. На прицепе отлетело колесо вместе со ступицей, и ось от прицепа упала вниз, и этой осью вырвало защиту деформационного шва. Грузовик до сих пор стоит и стоять будет весь день, потому что как они его сделают – непонятно. Прицеп тяжёлый», – говорят очевидцы.

На мосту после аварии сейчас ремонтируют полосу проезжей части. На месте работают представители министерства транспорта и строительства Амурской области, ГКУ «Амурупрадор», администрации Благовещенска, компании «Мост». Ремонтные работы планируют завершить в течение субботы.

Движение автотранспорта осуществляется по одной полосе проезжей части, потоки транспорта и на въезде в Благовещенск, и на выезде из города регулируются экипажами ГИБДД.

Специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ призывают водителей воздержаться от поездок через мост в течение ближайших трёх часов.

Между тем, амурчане сообщают о ряде ДТП – на 9-м километре, на 7-м километре и в районе Владимировки.

Просмотров всего: 7815

#мэрия #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Okean555

    Okean555
    11 часов назад

    автопользаватели сейчас устроят катавасию

  • Graf1977

    Graf1977
    11 часов назад

    и эти идиоты собираются строить мост через Амур, в другое государство, для начала у себя бы порядок навели, а то дальше разговоров о строительстве второго моста через р.Зею у них ума не хватает

  • Алекsей

    Алекsей
    10 часов назад

    Городу ещё вчера нужен второй автомобильный мост через Зею, почему все молчат об этом, случись что серьёзнее город встанет и выбраться из него будет ой как проблематично, последствия предугадать не сложно

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Так и будут латать.

    Пусть хоть с Крымского процентов десять потребует губернатор у президента и его кореша вротенберга на строительство нового надежного и долговечного четырехполосного моста через Зею.

  • Izya

    Izya
    10 часов назад

    Где там строители моста через Амур??? Они сегодня вроде сваи забивать должны. Че не???

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Забивают потихонечку, но не сваи

  • talkative

    talkative
    9 часов назад

    В зиму можно было бы и по льду переправляться...

  • OT

    OT
    9 часов назад

    Да-а нагрузки нынешние не для такого моста.

    А как корпел я над проектом моста и уже видел его в чертежах как в натуре вроде как лицо маленького тогда еще Благовещенска и он таковым в последствии и смотрелся при везде со стороны Владимировки.

  • mstya

    mstya
    8 часов назад

    Не стоИт более "корпеть", мало ли какие еще "лица" померещатся))) Чур

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    8 часов назад

    Алекsей

    Городу ещё вчера нужен второй автомобильный мост через Зею, почему все молчат об этом, случись что серьёзнее город встанет и выбраться из него будет ой как проблематично, последствия предугадать не сложно



    Сейчас Свободный нынче в моде, там с мостами дела нормально обстоят.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    8 часов назад

    Т.е. для того чтобы поставить раком целый город - нужно просто бросить грузовик на мосту.

    И никто ничего не сможет сделать. Даже #искандэры.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    8 часов назад

    Через космодром объедете, не сломаетесь) )))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    8 часов назад

    Это знак- на кой нужен мост через Амур, займитесь мостом через Зею! Пробка и сейчас есть. За владимировкой начинается.

  • mstya

    mstya
    7 часов назад

    Супруга по мосту в настоящий момент едет "стоя" (из города)

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    7 часов назад

    Вот вот. И пока не видно чтобы кто то на аварию выехал

  • Andrik Andrik

    Andrik Andrik
    5 часов назад

    О каком новом мосту речь! Ведь старый еще не развалился!

  • икс7

    икс7
    5 часов назад

    Andrik Andrik

    О каком новом мосту речь! Ведь старый еще не развалился!



    дождутся когда развалится.вот что потом будут делать?

  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    потом машины будут уметь летать

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Давно пора на вьезде и выезде ставить лежачего полицейского. А по мосту при лежачий полицейских особо не разбежишься.

    Ведь интенсивность эксплуатации моста не предсказуема последствиями.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Чой-та непредсказуема? Йожкнется мост и вся недолга.

  • full

    full
    3 часа назад

    Потерял сегодня полтора часа из за этой пробки. Кто нибудь оплатит?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Пфф? Кому компенсировали за пробки? В нытьё Попу-тчик.

  • full

    full
    3 часа назад

    Ну да, ну да. Просто так получилось. Никто не виноват.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    full

    Потерял сегодня полтора часа из за этой пробки. Кто нибудь оплатит?



    я 4 часа стоял,когда битум потёк. мы с отдыхаловки с Иванки ехали. Шашлык семьей доедали в машине. Писать ходили через ограждения перепрыивали.

    и никто не оплатил,ага

  • full

    full
    2 часа назад

    Алекс К

    full

    Потерял сегодня полтора часа из за этой пробки. Кто нибудь оплатит?



    я 4 часа стоял,когда битум потёк. мы с отдыхаловки с Иванки ехали. Шашлык семьей доедали в машине. Писать ходили через ограждения перепрыивали.

    и никто не оплатил,ага



    Писать сегодня не ходили, а бегали. Холодно, однако.

  • Женя 177 rus

    Женя 177 rus
    2 часа назад

    Graf1977

    и эти идиоты собираются строить мост через Амур, в другое государство, для начала у себя бы порядок навели, а то дальше разговоров о строительстве второго моста через р.Зею у них ума не хватает



    Денег дай на мост, построят, умник!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    full

    Потерял сегодня полтора часа из за этой пробки. Кто нибудь оплатит?



    Иск подали?

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Женя 177 rus

    Graf1977

    и эти идиоты собираются строить мост через Амур, в другое государство, для начала у себя бы порядок навели, а то дальше разговоров о строительстве второго моста через р.Зею у них ума не хватает



    Денег дай на мост, построят, умник!



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