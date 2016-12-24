На мосту через Зею образовалась большая пробка

Фото: Инстаграм, пользователь @nataliya_1984

Обновлено: вчера14:14



Жители Благовещенска сообщают о многокилометровой пробке на выезде из города через зейский мост. Как пояснили в пресс-службе администрации города, в ночь на 24 декабря на мосту большегрузный автомобиль вследствие аварии сорвал накладку на температурном шве. В итоге повреждён небольшой участок дорожного полотна. Люди говорят, что движение затруднено c 9-го километра.

По словам людей, пока грузовик не уберут с моста, ситуация с проездом не сильно изменится. «Пластину оторвало грузовиком. Машина двигалась ночью с прицепом. На прицепе отлетело колесо вместе со ступицей, и ось от прицепа упала вниз, и этой осью вырвало защиту деформационного шва. Грузовик до сих пор стоит и стоять будет весь день, потому что как они его сделают – непонятно. Прицеп тяжёлый», – говорят очевидцы.

На мосту после аварии сейчас ремонтируют полосу проезжей части. На месте работают представители министерства транспорта и строительства Амурской области, ГКУ «Амурупрадор», администрации Благовещенска, компании «Мост». Ремонтные работы планируют завершить в течение субботы.

Движение автотранспорта осуществляется по одной полосе проезжей части, потоки транспорта и на въезде в Благовещенск, и на выезде из города регулируются экипажами ГИБДД.

Специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ призывают водителей воздержаться от поездок через мост в течение ближайших трёх часов.

Между тем, амурчане сообщают о ряде ДТП – на 9-м километре, на 7-м километре и в районе Владимировки.

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