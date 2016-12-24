Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
24 декабря 2016, 11:38 1

Полиция нашла пропавшего 19-летнего амурчанина

Полиция нашла пропавшего 19-летнего амурчанина
Фото: амурское управление МВД России

Амурские полицейские установили местонахождение пропавшего жителя села Бичура Мазановского района. Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства, по которым Руслан Скоробогатов не выходил на связь с родственниками.

По словам заместителя начальника пресс-службы амурского управления МВД Элины Якубовой, с 19-летним амурчанином всё в порядке.

Руслан Скоробогатов уехал из дома десять дней назад и пропал. Его искали родственники и друзья. Настоящая причина его отъезда на данный момент неизвестна. По информации односельчан, 13 декабря он выехал в Ивановку для выяснения отношений с водителем, с которым ранее молодой человек попал в ДТП. Тот требовал возместить ущерб – 30 тысяч рублей.

Просмотров всего: 3364

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Venezia

    Venezia
    12 часов назад

    ...Модой человек - так в тексте написано, исправьте, пожалуйста.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 28

На мосту через Зею образовалась большая пробка
Происшествия 3

Порыв на теплотрассе в Благовещенске ликвидирован

В России и мире

Воспитательнице, возмутившейся издевательством над ребёнком, дали реальный срок за репост видео
Общество 18

Благовещенцам говорят, что для посещения городских елок детям нужны справки о прививках