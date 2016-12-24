Полиция нашла пропавшего 19-летнего амурчанина

Фото: амурское управление МВД России

Амурские полицейские установили местонахождение пропавшего жителя села Бичура Мазановского района. Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства, по которым Руслан Скоробогатов не выходил на связь с родственниками.

По словам заместителя начальника пресс-службы амурского управления МВД Элины Якубовой, с 19-летним амурчанином всё в порядке.

Руслан Скоробогатов уехал из дома десять дней назад и пропал. Его искали родственники и друзья. Настоящая причина его отъезда на данный момент неизвестна. По информации односельчан, 13 декабря он выехал в Ивановку для выяснения отношений с водителем, с которым ранее молодой человек попал в ДТП. Тот требовал возместить ущерб – 30 тысяч рублей.

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#происшествия

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