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24 декабря 2016, 10:39 15

Амурчанки жалуются в Роспотребнадор на косметику DeSheli и Loovir

Амурчанки жалуются в Роспотребнадор на косметику DeSheli и Loovir
Фото: strizhka-tv.ru

В последнее время жительницы Амурской области стали часто жаловаться в управление Роспотребнадзора с просьбой помочь расторгнуть договоры купли-продажи на наборы косметики торговых марок DeSheli и Loovir. Продавцы проводят презентации средств, показывая бесплатные процедуры. Женщины говорят, на них оказывается психологическое давление, и они соглашаются приобрести косметику по цене свыше 40 000 рублей.

Как правило, потребитель не имеет возможности выплатить большую сумму единовременно и подписывает заявление на получение кредита в банке. Как отмечает амурское управление Роспотребнадзора, прежде чем приобрести косметику DeSheli, Loovir, необходимо учесть, что стоимость товара с учетом выплаты процентов по кредиту завышена. Дома клиенты, внимательно прочитав подписанные документы, это понимают, но сделать уже ничего нельзя.

Завышенная стоимость косметического набора и является в основном причиной отказа от покупки. Кроме этого, заявители указывают на факт осуществления продажи косметических средств Desheli, Loovir без полной необходимой информации на русском языке о составе продукта, условиях хранения, противопоказаниях, месте нахождении (адреса) изготовителя, месте нахождении организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от покупателей, без декларации о соответствии.

Кроме этого, у некоторых потребителей после проведения косметической спа-процедуры наблюдалась аллергическая реакция по типу отека Квинке. Амурчанки обращаются в компанию, где приобрели косметику, с требованием расторгнуть договор купли-продажи косметики. Однако получают отказ.

Прежде чем приобрести косметику DeSheli, Loovir нужно внимательно изучить договоры и другие документы, которые подписывает покупатель. Если потребитель считает, что в отношении него продавцом совершены мошеннические действия, ответственность за которые предусмотрена статьёй 159 Уголовного кодекса, он вправе обратиться в правоохранительные органы, предоставив в качестве доказательства копии документов, имеющие отношения к существу его обращения.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует настороженно относиться к лицам, предлагающим «бесплатные услуги». Никому нельзя отдавать свой паспорт. Прежде чем поставить подпись, следует внимательно прочитать документ, который подписывается. В случае возникновения сомнений, отложить покупку косметики и оформление договора на более поздний срок, проконсультироваться с юристом, посоветоваться с родственниками, друзьями, знакомыми.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • Aleksa7

    Aleksa7
    13 часов назад

    Бесплатный сыр только в мышеловке, неужели в Благовещенске еще кто-то ведется на бесплатные косметические процедуры и этот развод с "волшебной косметикой" ))))

  • гумигуми

    гумигуми
    13 часов назад

    опять? да сколько можно то?!пишут пишут... нет опять идут и покупают. 40 000 это же капец как дорого за косметику. мне частенько звонили раньше и предлагали "бесплатные процедуры" аргументируют это тем, что салон только открылся и набивает себе базу. причем звонки осуществляет менеджер не местный. это я случайно узнала когда хотела уточнить адрес нового салона.он назвал адрес и сказал район т.ц мега. я во время разговора тут же ввожу поисковик и понимаю что проще было бы сказать район детской областной больницы. задаю определенные вопросы и один из них "это случайно не дешели косметика?" ответ примерно такой "нет это адрес бывшего дешели. просто квадратура данного помещения подходит именно под требования нашего салона" а салон называется (не помнб как но тож иностранный заворот букв). я вежливо отказываю после чего недовольно кидают трубку.

  • sinica

    sinica
    13 часов назад

    была там, помогала знакомой вернуть деньги.. мимо пробегала женщина за 60 за сотрудницей и как то нервно и быстро лепетала: а я паспорт взяла, взяла.. явно тетка не в себе.. возможно это из за нехватки внимания.. за 40 тыс не станешь прежней:)) станешь беднее..

  • sinica

    sinica
    13 часов назад

    странно, что там сразу можно оформить кредит- возможно банки не знают о подпорченной репутации этих фирм, а может им все равно?

  • Немо

    Немо
    12 часов назад

    У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...

    Мой телефон подумал и зазвонил слегка,

    Судя по голосу, номер набрала девичья рука.

    Здравствуйте, Дмитрий, это из центра красоты,

    Вам оставили сертификат для осуществления вашей мечты!

    Мы в нашем центре (я не расслышал названия),

    Всем предлагаем услуги по омоложению ста наименований!

    Это, во-первых, пилинг, то бишь удаление старой кожи,

    Чтобы приятно было смотреть на помолодевшую рожу.

    Если случайно мы обнаружим у вас этой самой кожи излишки,

    Не беспокойтесь, подтянем ее в район ваших подмышек.

    По-научному, эта приятная процедура называется лифтинг,

    Просьба не путать с женским бельем под названием лифчик!

    С вашего тела все проблемные места уберем в два счета.

    О, не стоит благодарностей: это ведь наша работа!

    Кроме того: удалим растительность из ушей и из носа,

    А также недорого излечим, коль есть, от имеющегося поноса…

    Веки подтянем так, что от зависти Вию придется удавиться,

    Это позволит с мешками под глазами навсегда распроститься.

    Ногти и пятки напильником вам подравняем суровым,

    Вы не узнаете себя в зеркале - настолько будете образцовым!

    Тут я не выдержал и перебил речь сладкоголосой девы:

    «Деточка, какие могут быть для коленок прогревы?!

    Мне уже семьдесят, скоро отъезжать буду, чую…

    А посему ни в каком месте лифтинг меня не волнует…

    И не нужна мне мазь из кала арктического тюленя,

    Вряд ли она чем поможет, когда ноют колени…

    Вынужден также я отказаться от увлажняющей маски,

    Смысл эпиляции, коль вышел лицом в Карла Маркса?

    Да и той пенсии, что мне определена страною,

    Хватит на то лишь, чтобы заплатить за разговор с тобою…»

    Телефонную трубку я положил на рычаг обратно.

    Жаль, отказал… Но забота о нас, безусловно, приятна!

  • Popsavodo4ka

    Popsavodo4ka
    12 часов назад

    Была в салоне около недели назад. Придя в салон, перед процедурами, мне сделали диагностику кожи ("Для вас -абсолютно бесплатно! А так такая процедура стоит - 2000 рублей"-восторженно вещал молоденький парнишка в белом халатике). Диагностика показала -показатели моей кожи ужасны и все очень плохо. Далее меня отправили к косметологу. "Косметолог" (молоденькая девица, лет 22х) даже не удосужилась посмотреть на результаты проведенной диагностики и принялась проводить процедуру (де-макияж, очищение, маска, крем лифтинг и т.д). Закончив в процедурой, расспросами и пр. она принялись разводить меня на покупку косметики. Спустя некоторое время, ей на помощь пришла еще одна дамочка, и они взялись за развод уже вдвоем. Цена 97 тысяч за 6 баночек крема + 5 процедур у косметолога. Т.к. для меня это дорого, мне могут пойти на встречу и предложить косметику по цене более низкой - около 60:) В итоге, приобрести баночки с кремом мне предложено было всего за 40 с лишним тысяч....И в рассрочку (ни в коем случае не в кредит, проценты платит сама фирма – ну прям таки святые люди)…..

    Во время процедуры, на коже появилось покраснение, указала на это "косметологу". В ответ услышала, что это "эффект лифтинга" и так должно быть. Дома покраснение усилилось. Выпила антиалерген. На сл. день вроде все прошло.

    Я искренне не понимаю, как человека можно убедить на покупку кремушка за сто тысяч? Никаким гипнозом или супер словом убеждения девицы не обладают, супер моментального эффекта от косметики тоже не наблюдается, нет ни одного фактора, способствовавшего покупке крема за такую цену – ни о-д-н-о-г-о!

  • Елена2

    Елена2
    9 часов назад

    Есть один фактор , и очень важный - отсутсвие мозгов . И при чем тут теперь Роспотребнадзор ? Меня кстати эти " специалисты " тоже одолели , все телефоны уже оборвали мне , честно говоря уже просто достали , куда нибудь бы уже пожаловалась на этих телефонных террористов

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    9 часов назад

    Эти товарищи идут дальше. Мне как-то звонили и предлагали принять бесплатные процедуры с "мужской косметикой" (штоа, б*ть???). Невежливо послал их туда, куда им положено идти.

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Видимо хорошо прочувствовали нуждающегося в "этом" человека.

  • батарейка

    батарейка
    9 часов назад

    А вот интересно эти все люди же наши, благовещенские и косметологи и продавцы и тот кто звонит, город маленький и ни стыда не совести что может мамину подругу или чью-то знакомую разводишь

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    Без лоха и жизнь плоха. Как можно повестись на эту залепуха

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    Игорь ПутиловЭти товарищи идут дальше. Мне как-то звонили и предлагали принять бесплатные процедуры с "мужской косметикой" (штоа, б*ть???). Невежливо послал их туда, куда им положено идти.


    Правильный подход!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    8 часов назад

    Не понимаю. Люди сами идут на бесплатные процедуры. Сами покупают косметику. А потом орут как резанные.

  • Ахатина

    Ахатина
    7 часов назад

    а я говорю, что у меня нет паспорта, сразу интерес теряют. Моментально... Потому что без паспорта крем плохо ложится!

  • matushka

    matushka
    4 часа назад

    Я тоже говорю, паспорт потеряла, когда сделают незнаю. И всё, в трубке гудки. Если хочу красоты, иду в салон, там только за наличку. Хотя советы дают совершенно бесплатно. Ничего абсолютно не навязывают.

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