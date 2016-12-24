Амурчанки жалуются в Роспотребнадор на косметику DeSheli и Loovir

Фото: strizhka-tv.ru

В последнее время жительницы Амурской области стали часто жаловаться в управление Роспотребнадзора с просьбой помочь расторгнуть договоры купли-продажи на наборы косметики торговых марок DeSheli и Loovir. Продавцы проводят презентации средств, показывая бесплатные процедуры. Женщины говорят, на них оказывается психологическое давление, и они соглашаются приобрести косметику по цене свыше 40 000 рублей.

Как правило, потребитель не имеет возможности выплатить большую сумму единовременно и подписывает заявление на получение кредита в банке. Как отмечает амурское управление Роспотребнадзора, прежде чем приобрести косметику DeSheli, Loovir, необходимо учесть, что стоимость товара с учетом выплаты процентов по кредиту завышена. Дома клиенты, внимательно прочитав подписанные документы, это понимают, но сделать уже ничего нельзя.

Завышенная стоимость косметического набора и является в основном причиной отказа от покупки. Кроме этого, заявители указывают на факт осуществления продажи косметических средств Desheli, Loovir без полной необходимой информации на русском языке о составе продукта, условиях хранения, противопоказаниях, месте нахождении (адреса) изготовителя, месте нахождении организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от покупателей, без декларации о соответствии.

Кроме этого, у некоторых потребителей после проведения косметической спа-процедуры наблюдалась аллергическая реакция по типу отека Квинке. Амурчанки обращаются в компанию, где приобрели косметику, с требованием расторгнуть договор купли-продажи косметики. Однако получают отказ.

Прежде чем приобрести косметику DeSheli, Loovir нужно внимательно изучить договоры и другие документы, которые подписывает покупатель. Если потребитель считает, что в отношении него продавцом совершены мошеннические действия, ответственность за которые предусмотрена статьёй 159 Уголовного кодекса, он вправе обратиться в правоохранительные органы, предоставив в качестве доказательства копии документов, имеющие отношения к существу его обращения.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует настороженно относиться к лицам, предлагающим «бесплатные услуги». Никому нельзя отдавать свой паспорт. Прежде чем поставить подпись, следует внимательно прочитать документ, который подписывается. В случае возникновения сомнений, отложить покупку косметики и оформление договора на более поздний срок, проконсультироваться с юристом, посоветоваться с родственниками, друзьями, знакомыми.

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#закон #торговля

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