В 2018 году с космодрома Восточный возможны два космических пуска

Состояние космодрома Восточный в Амурской области позволяет осуществить два запуска ракет в конце 2017 года, сообщил врио первого заместителя директора Спецстроя России Александр Мордовец, пишет «Интерфакс». Они запланированы на четвёртый квартал 2017 года.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее сообщил, что в 2017 году с Восточного планируется осуществить два пуска: в третьем и четвертом кварталах запустить три космических аппарата – два «Канопуса» и «Метеор».

При этом глава Роскосмоса выразил надежду начать с 2018–2019 годов проводить пуски не только по государственным контрактам, но и коммерческие. «В частности, речь идёт о проекте OneWeb – часть запусков по этому контракту абсолютно точно будет осуществлена с Восточного», – сообщил Игорь Комаров.

Первый пуск с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года со второй попытки.

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