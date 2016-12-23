Путин: отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским

Фото: пресс-служба президента России

Журналист телеканала «Мир» спросила президента – не пора ли ввести в правительстве должность уполномоченного по правам животных на примере того, что в России есть бизнес-омбудсмен, уполномоченные по правам ребёнка, человека и так далее. Владимира Путина в ходе пресс-конференции попросили определиться с законодательной базой.

Вопрос журналистки был связан с задержанными в Хабаровске девушками, которые мучили животных. Случившееся получило широкую огласку.

«Ну, уполномоченный по правам животных – звучит красиво, и всё-таки у владельцев, у них есть права. Ну а гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, они должны быть. Сейчас есть предложения по ужесточению законодательства, но пока говорить о каком-то результате рано, но, безусловно, всё это будет регулироваться», – сообщил президент.

В отношении двух юных жительниц Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным следствия, 17-летние девушки замучили более 15 животных и птиц. Сейчас они находятся в СИЗО. Во многих российских городах прошли митинги в поддержку против жестокого обращения с животными, в том числе и в Благовещенске.

Просмотров всего: 654

#Дальний Восток #животные #российская власть

распечатать