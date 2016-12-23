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23 декабря 2016, 20:38 16

Путин: отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским

Путин: отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским
Фото: пресс-служба президента России

Журналист телеканала «Мир» спросила президента – не пора ли ввести в правительстве должность уполномоченного по правам животных на примере того, что в России есть бизнес-омбудсмен, уполномоченные по правам ребёнка, человека и так далее. Владимира Путина в ходе пресс-конференции попросили определиться с законодательной базой.

Вопрос журналистки был связан с задержанными в Хабаровске девушками, которые мучили животных. Случившееся получило широкую огласку.

«Ну, уполномоченный по правам животных – звучит красиво, и всё-таки у владельцев, у них есть права. Ну а гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, они должны быть. Сейчас есть предложения по ужесточению законодательства, но пока говорить о каком-то результате рано, но, безусловно, всё это будет регулироваться», – сообщил президент.

В отношении двух юных жительниц Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным следствия, 17-летние девушки замучили более 15 животных и птиц. Сейчас они находятся в СИЗО. Во многих российских городах прошли митинги в поддержку против жестокого обращения с животными, в том числе и в Благовещенске.

Просмотров всего: 654

#Дальний Восток #животные #российская власть

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • СаняЧ

    СаняЧ
    1 день назад

    формирование текста в АмурИнфо 28 минут

  • АК-47

    АК-47
    1 день назад

    А к людям?Да им метилового хватит

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 день назад

    Каким то косноязычным стал наш президент. Стареет.

  • Алекс К

    Алекс К
    23 часа назад

    какой стареет? он еще на 3 срока пойдет! ему всего то 64 года,кажись.

    а кто если неон?

  • Nikodim

    Nikodim
    19 часов назад

    До сих пор коробит это "омбудсмен". Неужели в нашем могучем нет достойного импортозамещения?

  • Виталий C

    Виталий C
    16 часов назад

    К людям надо сначала научиться относиться нормально.

  • Бред-28

    Бред-28
    16 часов назад

    Виталий C

    К людям надо сначала научиться относиться нормально.



    кстати, да...сперва защитить население от собачьих свор ...и каждому неутомимому догофилу по одной бродячей собачке на прокорм...

  • Хана

    Хана
    14 часов назад

    Своры не своры,но это не значит,что их надо вылавливать и отрезать по частям их органы. Сама против стай,но за издевательства над животными наказывать надо. В том числе и малолеток. Поиздевался над животным-попал в тюрьму на пару лет. Может в дальнейшем неповадно будет

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    14 часов назад

    Nikodim

    До сих пор коробит это "омбудсмен". Неужели в нашем могучем нет достойного импортозамещения?



    ...есть...надсмотрщик...дубак...)))

  • Бред-28

    Бред-28
    13 часов назад

    Хана

    Своры не своры,но это не значит,что их надо вылавливать и отрезать по частям их органы. Сама против стай,но за издевательства над животными наказывать надо. В том числе и малолеток. Поиздевался над животным-попал в тюрьму на пару лет. Может в дальнейшем неповадно будет



    Вы, сударыня, о живодёрах, а мы о проблеме свор и стай...

  • naryshkin898

    naryshkin898
    13 часов назад

    Все таки правильно он говорит

  • Ветерок100

    Ветерок100
    13 часов назад

    к людям тоже отношение должно быть человеческим.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    11 часов назад

    Бред-28
    Хана

    Своры не своры,но это не значит,что их надо вылавливать и отрезать по частям их органы. Сама против стай,но за издевательства над животными наказывать надо. В том числе и малолеток. Поиздевался над животным-попал в тюрьму на пару лет. Может в дальнейшем неповадно будет



    Вы, сударыня, о живодёрах, а мы о проблеме свор и стай...


    А новость собсно о чем?

  • Venezia

    Venezia
    8 часов назад

    Да есть такие индивиды: увидели в новости слова "собака" или "животное" и затягивают волынку о сворах. Самое забавное, что в Благовещенске ежедневно гибнут от автоаварий, по вине водятлов, людей стреляют на улицах, режут... Но! Во всем виноваты своры, ессно... При чем ни одного пострадавшего от свор и нет...

    В статье речь о живодерах, но уверена, тут будет два превалирующих вида комментов:

    1. Лучше бы о людях заботились

    2. Во всем виноваты своры, их надо немедленно растрелять! И далее адреса и вой, что пройти невозможно, загрызают на ходу! (Тем не менее, почему то все живы и даже целы)

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Чтоб быть человеком в отношении животных и надо животных воспринимать только как животных.

    Человек только к человеку относится как к человеку, а не как к животному

  • ё

    ё
    2 минуты назад

    Если власть не перестанет относится к населению как к животным, то своры собак скоро с улицы исчезнут. Их просто съедят голодные граждане.

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