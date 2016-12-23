Амурчане жалуются в минимущества на неправомерное пользование муниципальным жильём

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В Благовещенске 23 декабря прошло расширенное заседание совета глав муниципальных образований по итогам работы в 2016 году. С основными докладами выступили руководители ряда министерств. Глава регионального минфина Татьяна Половайкина рассказала о новых подходах к предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Министр имущественных отношений области Сергей Ховрат проинформировал о нарушениях, связанных с использованием муниципального жилищного фонда.

Руководитель минтранса Андрей Тягло сделал акцент на предоставлении субсидий муниципалитетам на софинансирование дорожной деятельности. Глава минэкономразвития Светлана Балова осветила вопрос создания благоприятного инвестиционного климата области и участия в нём муниципальных образований.

Андрей Тягло рассказал, что по итогам проведённых министерством переговоров с ООО «Газпром трансгаз Томск» подписаны соглашения о перечислении средств в бюджеты муниципальных образований на возмещение расходов, понесённых в связи с эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В первую рабочую неделю необходимо согласовать планы по ремонту региональных дорог на 2017 год в разрезе муниципальных образований, сказал глава региона, объяснив это тем, что нужно доводить лимиты, выверять планирование для того, чтобы в зимний период объявлять конкурсы, чтобы дорожники могли подготовиться и уже в мае начали работы.

«Кто начнёт позже, я забираю деньги и их перераспределяю. Те руководители, которые не умеют планировать и не умеют ставить задачи, тогда пускай людям объясняют, почему вообще они у власти находятся. Мы с вами договаривались, что главы поселений, района и начальники ГИБДД вместе планируют карту тех участков, которые нужно делать. Без документа с вашими визами я не работаю. Объезд Шимановска, о котором мы неоднократно говорили, он попал в план. Магдагачи – мы обещали въезд сделать – попал в план. В Завитинске тоже были трудности. Поставили в план дорогу на Райчихинск, там её очень дорого делать, а действующая дорога Завитинск – Поярково в плохом состоянии, и её бы и надо привести в надлежавшее состояние. Здесь я внёс корректировку. Все вопросы, которые вы поднимали, мимо не проходят. Пример Райчихинска, Виктор Фёдорович Радченко спасибо, отреагировали, сделали освещение при въезде в город. Сейчас вместе с главой района в Архаре въезд делаем», – прокомментировал губернатор Александр Козлов.

Министр имущественных отношений Сергей Ховрат отметил, что органам местного самоуправления неоднократно давались поручения о необходимости проведения инвентаризации муниципального жилищного фонда с целью выявления неиспользуемых либо неправомерно используемых помещений и принятию соответствующих мер.

«Однако большинство муниципальных образований подошли к выполнению данных поручений лишь формально и никаких действенных мер ими принято не было. На сегодняшний день в наш адрес поступают многочисленные жалобы от граждан, свидетельствующие о фактах неправомерного использования муниципального жилого фонда. Вместе с тем на сегодняшний день практически во всех муниципальных образованиях имеется потребность в жилых помещениях, необходимых для предоставления работникам сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры», – сказал министр.

Главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль ход выполнения соглашений о предоставлении дотаций: по отмене налоговых льгот по местным налогам, эффективному использованию муниципального имущества, анализу нагрузки бюджетной сети и её оптимизацию, а также предупреждение роста кредиторской задолженности, особенно по оплате труда и оплате коммунальных услуг.

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