По словам президента, задолженность регионов – серьёзная проблема

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В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимира Путина спросили, как решается проблема задолженности регионов по кредитам и планируется ли дать им больше самостоятельности. Глава государства отметил, что только пять регионов России превысили допустимый уровень задолженности.

Президент сказал, что правительство помогает всем регионам. «Регионам-донорам, к примеру, мы помогаем в развитии инфраструктуры. Что касается задолженностей, в соответствии с правилами правительства и Минфина, задолженность региона не должна превышать 50 % от собственного дохода», – заявил глава государства, пишет РИА Новости.

Он отметил, что задолженность регионов – серьёзный вопрос. «Только пять регионов нарушили это правило, им нужна поддержка. В целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей. Правительство работает над этой проблемой, перекредитовывает регионы», – заявил глава государства.

Около 380 миллиардов рублей было направлено на то, что перекредитовать проблемные регионы.

Из федерального бюджета в новый бюджет Амурской области поступило больше восьми миллиардов рублей. Дополнительные средства потратят на сельское хозяйство, образование и социальную защиту. Средства поступили из фонда содействия реформирования ЖКХ, а также это – безвозмездные поступления, субсидии и субвенции из кошелька страны.

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#областная власть #экономика

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