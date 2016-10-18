Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:26 1

По словам президента, задолженность регионов – серьёзная проблема

По словам президента, задолженность регионов – серьёзная проблема
Фото: dmgc.ru

В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимира Путина спросили, как решается проблема задолженности регионов по кредитам и планируется ли дать им больше самостоятельности. Глава государства отметил, что только пять регионов России превысили допустимый уровень задолженности.

Президент сказал, что правительство помогает всем регионам. «Регионам-донорам, к примеру, мы помогаем в развитии инфраструктуры. Что касается задолженностей, в соответствии с правилами правительства и Минфина, задолженность региона не должна превышать 50 % от собственного дохода», – заявил глава государства, пишет РИА Новости.

Он отметил, что задолженность регионов – серьёзный вопрос. «Только пять регионов нарушили это правило, им нужна поддержка. В целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей. Правительство работает над этой проблемой, перекредитовывает регионы», – заявил глава государства.

Около 380 миллиардов рублей было направлено на то, что перекредитовать проблемные регионы.

Из федерального бюджета в новый бюджет Амурской области поступило больше восьми миллиардов рублей. Дополнительные средства потратят на сельское хозяйство, образование и социальную защиту. Средства поступили из фонда содействия реформирования ЖКХ, а также это – безвозмездные поступления, субсидии и субвенции из кошелька страны.

Просмотров всего: 100

#областная власть #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Мы что отдельное государство, какая задолженность.Мы на Аляске оказывается живём.Что за дибелизм в Московии творится , какие законы пишутся.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 2

Амурчане жалуются в минущества на неправомерное пользование муниципальным жильём

сегодня , 20:12
Экономика 4

Владимир Путин: Инфляция по итогам года будет рекордно низкой
Общество 5

Пенсионерам Приамурья не станут снижать прожиточный минимум

Общество 76

Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал Герман Желябовский