Владимир Путин: инфляция по итогам года будет рекордно низкой

Фото: rbc.ru

23 декабря президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов. Глава государства сообщил, что по итогам текущего года прогнозируется рекордно низкий показатель инфляции – менее 6 %. По итогам 2015 года инфляция в России составила 12,9 %.

По словам президента, в 2016 году ВВП страны покажет небольшое снижение – на 0,5-0,6 %. В прошлом году спад этого показателя был зафиксирован на уровне 3,7 %. Рост ВВП происходит за счет успехов в некоторых отраслях реального сектора экономики, например, в машиностроении, а также в легкой перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, где по итогам года планируется рост не меньше 4 %.

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#российская власть #экономика

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