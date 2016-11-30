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Владимир Путин: инфляция по итогам года будет рекордно низкой

Владимир Путин: инфляция по итогам года будет рекордно низкой
Фото: rbc.ru

23 декабря президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов. Глава государства сообщил, что по итогам текущего года прогнозируется рекордно низкий показатель инфляции – менее 6 %. По итогам 2015 года инфляция в России составила 12,9 %.

По словам президента, в 2016 году ВВП страны покажет небольшое снижение – на 0,5-0,6 %. В прошлом году спад этого показателя был зафиксирован на уровне 3,7 %. Рост ВВП происходит за счет успехов в некоторых отраслях реального сектора экономики, например, в машиностроении, а также в легкой перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, где по итогам года планируется рост не меньше 4 %.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    держимся дружищще! Только сделай так чтоб в боярышнике и в водке метилового спирта не было,у тебя же есть куча контролирующе-наказующих органов,а сотни тысяч каждый год мрут от фальсификата.

  • Local

    Local
    1 час назад

    Конечно низкой. По сравнению с предыдущим годом. Когда она составила 100%.

  • КП

    КП
    1 час назад

    LocalКонечно низкой. По сравнению с предыдущим годом. Когда она составила 100%.


    Ну конечно не 100%, а 12% с хвостиком, официальная. Не официальная в сфере продовольствия все 25%. Но вот только не одной инфляцией уровень жизни меряется.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    давайте вообще зарплату не платить

  • Аксюта

    Аксюта
    47 минут назад

    Красиво поют про инфляцию, 13%, 4%. Но почему-то два года назад билет до Краснодара и обратно мне обошелся в 25 т. руб, а в этом в 43 т.р. Не надо быть даже экономистом, чтобы увидеть, что стоимость билетов увеличилась не на 17 % (13+4), а на все 72 %.

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