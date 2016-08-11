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23декабря
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Сегодня, 17:55 1

Александр Сакания помещён под домашний арест на два месяца (видео)

Александр Сакания помещён под домашний арест на два месяца (видео)

Учредителю компании «Городок» Александру Сакании 23 декабря выбрали меру пресечения. Накануне ему выдвинули обвинение в растрате и невыплате зарплаты. Сегодня в городском суде решали, какую меру пресечения выбрать для бывшего депутата городской думы Благовещенска.

В результате суд решил оставить обвиняемого на свободе, но ограничить эту свободу домашним арестом сроком на два месяца. Ему запретили выходить из дома с 18:00 до 8:00, в рабочее время он может трудиться на благо компании «Городок». Александру Сакании запретили пользоваться телефоном и Интернетом.

По словам Александра Викторовича, арест усложнит продвижение дел, сейчас только он занимается делами «Городка». Год назад он начал распродавать своё имущество, хотя сумма вряд ли перекроет недостающую. И всё же, уверен Александр Сакания, при поддержке властей эта история закончится хорошо.

«Люди должны получить ключи от квартир. Всё остальное жизнь расставит на свои места. Ведём переговоры с новым потенциальным застройщиком по третьему дому. По второму договор уже заключен. Один дом уже сдан, и 216 человек будут получать ключи от квартир уже в новом году», – сообщил Александр Сакания.

Амурские следователи предъявили Александру Сакании обвинения по двум статьям: «Невыплата заработной платы» и «Присвоение или растрата денежных средств, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере». Речь идёт о 56 миллионах рублей, которые внесли дольщики на строительство квартир. Работникам компании в период с 2014 по 2015 годы платили копейки.

«По версии следствия, обвиняемый дал указание руководителю организации – направить деньги не на строительство дома, а на исполнение других обязательств перед контрагентами данной строительной компании», – комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова – сейчас тоже проверяют. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности. В настоящее время учредителями компании «Городок» подписано соглашение с компанией «Статус» о завершении строительства дома в селе Чигири. Стоимость достройки составляет 229 миллионов рублей, и по планам дом сдадут в конце 2017 года.

Между тем конкурсный управляющий компании «Городок» предложил дольщикам объединиться в жилищно-строительный кооператив, но люди высказались против.

«Так мы становимся самостоятельным юрлицом. То есть нам отдали 4 этажа недостроенных, делайте что хотите, больше нам никто ничего не должен. Естественно, учитывая, что люди вложили сюда последние деньги, кто-то платит до сих пор ипотеку, у нас нет денег заново вкладывать, чтобы достраивать», – комментирует дольщица Марина Искандерова.

Выразить своё «против» дольщики должны в бюллетенях, чтобы потом обратиться в Арбитражный суд. Также люди намерены сменить конкурсного управляющего.

«Он включил Анатолия Попова в реестр кредиторов. Мы так полагаем, что не только его. Это директор компании "Городок", который подделал свои документы и включился в квартиру (сейчас он находится под домашним арестомПрим. ред.). Это в ущерб нам, на миллион практически 20 тысяч в минус дольщикам», – считает дольщица Виктория Глебова.

У дольщиков есть ещё ряд претензий. По некоторым вопросам своё веское слово скажет Арбитражный суд 26 декабря, и, возможно, до конца года станет известна судьба других учредителей компании.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • sd34sdfhh

    sd34sdfhh
    1 час назад

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