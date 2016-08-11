Александр Сакания помещён под домашний арест на два месяца (видео)

Учредителю компании «Городок» Александру Сакании 23 декабря выбрали меру пресечения. Накануне ему выдвинули обвинение в растрате и невыплате зарплаты. Сегодня в городском суде решали, какую меру пресечения выбрать для бывшего депутата городской думы Благовещенска.

В результате суд решил оставить обвиняемого на свободе, но ограничить эту свободу домашним арестом сроком на два месяца. Ему запретили выходить из дома с 18:00 до 8:00, в рабочее время он может трудиться на благо компании «Городок». Александру Сакании запретили пользоваться телефоном и Интернетом.

По словам Александра Викторовича, арест усложнит продвижение дел, сейчас только он занимается делами «Городка». Год назад он начал распродавать своё имущество, хотя сумма вряд ли перекроет недостающую. И всё же, уверен Александр Сакания, при поддержке властей эта история закончится хорошо.

«Люди должны получить ключи от квартир. Всё остальное жизнь расставит на свои места. Ведём переговоры с новым потенциальным застройщиком по третьему дому. По второму договор уже заключен. Один дом уже сдан, и 216 человек будут получать ключи от квартир уже в новом году», – сообщил Александр Сакания.

Амурские следователи предъявили Александру Сакании обвинения по двум статьям: «Невыплата заработной платы» и «Присвоение или растрата денежных средств, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере». Речь идёт о 56 миллионах рублей, которые внесли дольщики на строительство квартир. Работникам компании в период с 2014 по 2015 годы платили копейки.

«По версии следствия, обвиняемый дал указание руководителю организации – направить деньги не на строительство дома, а на исполнение других обязательств перед контрагентами данной строительной компании», – комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова – сейчас тоже проверяют. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности. В настоящее время учредителями компании «Городок» подписано соглашение с компанией «Статус» о завершении строительства дома в селе Чигири. Стоимость достройки составляет 229 миллионов рублей, и по планам дом сдадут в конце 2017 года.

Между тем конкурсный управляющий компании «Городок» предложил дольщикам объединиться в жилищно-строительный кооператив, но люди высказались против.

«Так мы становимся самостоятельным юрлицом. То есть нам отдали 4 этажа недостроенных, делайте что хотите, больше нам никто ничего не должен. Естественно, учитывая, что люди вложили сюда последние деньги, кто-то платит до сих пор ипотеку, у нас нет денег заново вкладывать, чтобы достраивать», – комментирует дольщица Марина Искандерова.

Выразить своё «против» дольщики должны в бюллетенях, чтобы потом обратиться в Арбитражный суд. Также люди намерены сменить конкурсного управляющего.

«Он включил Анатолия Попова в реестр кредиторов. Мы так полагаем, что не только его. Это директор компании "Городок", который подделал свои документы и включился в квартиру (сейчас он находится под домашним арестом – Прим. ред.). Это в ущерб нам, на миллион практически 20 тысяч в минус дольщикам», – считает дольщица Виктория Глебова.

У дольщиков есть ещё ряд претензий. По некоторым вопросам своё веское слово скажет Арбитражный суд 26 декабря, и, возможно, до конца года станет известна судьба других учредителей компании.

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