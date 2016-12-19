Порыв на теплотрассе в Благовещенске ликвидирован

В Благовещенске в районе улиц Ленина – Артиллерийской в 16:00 сотрудники АКС ликвидировали порыв. Сейчас на участке завершаются земляные работы. Тепло уже возвращается в 33 дома, расположенные в этом районе.

«23 декабря была обнаружена утечка теплоносителя. В 9:20 утра 33 благовещенских дома перестали временно получать тепло. После вскрытия грунта обнаружена трещина на компенсаторе. На данном участке теплотрасса проложена безканальным способом благодаря использованию современных материалов. Оперативная и слаженная работа всех служб АКС позволила в короткие сроки осуществить его замену», – сообщает пресс-служба ОАО «АКС».

По мнению специалистов АКС, причиной порыва стало смещение грунта из-за ошибки проведения земляных работ во время монтажа ливневого коллектора над теплотрассой. Месяц назад на этом же участке уже была проведена замена компенсатора.

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