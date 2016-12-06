Мост через Амур если захотят, то сделают

В субботу, 24 декабря, в Амурской области дадут старт строительству моста через Амур. В пресс-службе областного правительства сообщили, что по этому поводу запланировано некое мероприятие. Оно состоится в районе села Каникурган, откуда, по планам, и перекинется в Китай международный мост. Корреспондент телекомпании «Альфа-канал» опросила горожан, верят ли они, что мост построят в ближайшие пять лет.

По проекту, он будет вантовый с двухполосной дорогой. Его длина вместе с подъездными путями составит примерно 20 километров. Ширина – 14,5 метров. План-график строительства через реку Амур был утверждён в ноябре этого года губернаторами Приамурья и провинции Хэйлуцзян. Строительство планируется вести в течение трех лет. Машины по долгожданному мосту должны поехать уже в 2019 году.

Свое мнение на этот счет высказали горожане. Верят ли люди, что мост через Амур построят в ближайшие пять лет – об этом спрашивали людей на улицах Благовещенска.

«Я думаю, что да, потому что так выгодно будет. Туда-сюда, товар, перевозка. Я думаю, что да», – считает пожилая благовещенка.

«Вряд ли, у нас, как обычно, финансирования нет», – сомневается мужчина.

«Не знаю даже. Если финансировать будут, то построят», – девушка считает, что всё кроется в деньгах.

«Я так думаю, что да. Если захотят, то сделают»,– этот молодой человек полагает, что главное – желание.

«Ну, хотелось бы верить», – верит в руководство женщина.

«Нет. У нас такое правительство», – сомневается мужчина в годах.

«Вы знаете, я не знаю. Но будем надеяться, я почему-то уверена», – неоднозначно высказалась жительница областного центра.

«Честно говоря, не уверен. Что-то долго уже строят», – еще одному благовещенцу не хватает оптимизма.

«Наверное, да. Китайцы уже начали стройку, так что, наверное, в ближайшие пять лет, может, и построят», – женщина надеется на заразительный пример китайцев.

«Не уверен. "Милю" не доделали. А там разные слухи: то мост, то канатную дорогу. В общем, сказка про белого бычка», – ответил мужчина, исходя из жизненного опыта.

«Мы всегда надеемся на всё хорошее», – подытожила лишенная сомнений женщина.

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#Китай #строительство

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