Благовещенские рукодельницы поделились идеями новогодних подарков (видео)

Учитель математики может открыть в себе дар рукоделия, а профессиональные занятия музыкой не мешают создавать маленькие шедевры спицами. В Благовещенске живут люди, которые творчески подходят к созданию новогодних подарков. Оригинальными идеями они поделились с читателями Амур.инфо.

«Да как у всех рукодельниц, это получается. Родился ребёнок, дома сидеть скучно, неинтересно. Всё началось с того, что я захотела оформить детские фотографии в альбом», – рассказывает Юлия Теличенко о своём увлечении. С фотоальбома и начался ее творческий путь. Юлия, получившая специальность учителя математики и информатики, сейчас руководит творческой студией в Доме ремёсел. Четыре года назад она освоила технику скрапбукинг и стала делать открытки. Последние годы работы Юли пользуются популярностью. Так что любимое дело приносит небольшую прибыль. Однако продаёт мастерица только то, что нравится ей самой. Иначе, говорит, энергетика будет не та.

«Отдыхали, ходили по лесу. Я собрала мох, веточки, ещё не зная, как задекорировать. Просто приклеить неинтересно, поэтому я сделала книжку-альтербук. Называется "Весточка из леса"», – рассказывает Юлия.

У будущего журналиста Анастасии Бусловой страсть к рукоделию началась ещё в детстве. Окончив школу, девушка решила сделать хобби прибыльным. Она делает значки, магниты, игрушки к различным праздникам. Освоила немало техник. «Вяжу спицами, крючком, использую канзаши, фетр, могу заниматься бисером: вяжу браслеты-жгуты. На одну игрушку может уйти минут сорок, час. Потому что хоть они и однотипные, но по-своему уникальны. Какой-то другой цвет, стразы, бусины», – объясняет Анастасия.

Последние два месяца, специально к Новому году, девушка создаёт игрушки из фетра. «Такая игрушка начинается с подготовки выкройки. В принципе, её можно распечатать из Интернета, а можно нарисовать самой. Я предпочитаю рисовать, потому что в выкройках из Интернета могут быть неточные детали», – добавляет девушка.

На пошив одного изделия уходит около часа. Популярностью пользуются петушки, олени, ёлочки и звёздочки. Покупают их не только дети, но и взрослые. Студентка регулярно продаёт свои работы на ярмарках. В каждую игрушку она стремится вложить частичку себя.

Для руководителя Амурской хоровой капеллы «Возрождение» вязание – это повод отвлечься от музыки. Вязать на спицах Елену Беляеву научила мама. А потом пришло и желание делать новогодние сувениры. «На наши рождественские концерты в музее приходит немного зрителей, продаются всего 60 билетов. И однажды захотелось порадовать гостей чем-то, удивить их помимо музыки. И каждый зритель, пришедший на рождественский концерт, в музей получил в подарок вязаного ангелочка», – вспоминает Елена.

Свободные вечера и часы в самолёте Елена проводит за спицами. В этом году она связала не менее 40 ёлочек и 60 снежинок. Они предназначены друзьям и зрителям, которые придут на предновогодние концерты «Возрождения». Однажды Елена украсила золотой вязкой костюмы своего коллектива. А вообще ей под силу связать любую одежду. «Связать я могу всё что угодно. Это могут быть любые предметы одежды, даже шуба. Я говорю это к примеру, я никогда не вязала такие вещи, но теоретически, я могу это сделать. Всё от шубы до купальника», – уверена Елена Беляева.

Идея, желание, энтузиазм и наличие свободного времени – вот главные составляющие для открытия нового таланта. Тогда новогодние подарки уже не придётся выбирать, их можно будет создавать своими руками.

Просмотров всего: 289

#жизнь #праздники

распечатать