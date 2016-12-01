Амурский камерный хор «Возрождение» и музей приглашают в гости

«Музыка под снегом» – так назвал свой традиционный предновогодний концерт амурский камерный хор «Возрождение». Встречи в краеведческом музее стали привычными и долгожданными для всех любителей хоровой музыки. А декабрьские вечера – вдвойне ожидаемыми, потому что эти концерты всегда начинаются с чаепития.

После чая из самовара и выпечки гости слушают музыку. Всех ждёт встреча, которая согреет не меньше горячего чая. Причём в этом году для всех желающих и по просьбам зрителей хористы дадут два концерта.

Гости услышат зимние песни: «Ах ты, зимушка-зима», «Музыка под снегом», «Ой, мороз, мороз», «Валенки», «Потолок ледяной», «Зимняя любовь» и многие другие. Первый концерт состоится в пятницу, 23 декабря, в 19 часов. Второй концерт начнётся в 17:00 в субботу, 24 декабря. Билеты продаются в кассе Амурского краеведческого музея.

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