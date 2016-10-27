Пенсионерам Приамурья не станут снижать прожиточный минимум

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Прожиточный минимум для пенсионеров Амурской области в новом году останется на уровне 2016 года. Он по-прежнему составит 8 796 рублей. К такому решению пришли федеральные власти, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

В целях сохранения уровня жизни малообеспеченных пенсионеров Приамурья, в декабре на федеральном уровне был принят закон, которым регламентировано сохранить прожиточный минимум на уровне 2016 года. Таким образом, 32 000 неработающих пенсионеров, которым делалась доплата до 8 796 рублей, в январе получат те же суммы, а не 8 540 рублей, как предлагали амурские народные избранники.

С 1 января в Амурской области должен был вступить в силу новый прожиточный минимум, до которого делается доплата к пенсии малообеспеченным пенсионерам. Этот потолок депутаты заксобрания снизили с 8 796 до 8 540 рублей. На Дальнем Востоке Приамурье стало тогда единственным регионом, где произошло это снижение. В масштабах страны пенсии прожиточный минимум снизили в 17 регионах.

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