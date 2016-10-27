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Пенсионерам Приамурья не станут снижать прожиточный минимум

Пенсионерам Приамурья не станут снижать прожиточный минимум
Фото: m.top54.city

Прожиточный минимум для пенсионеров Амурской области в новом году останется на уровне 2016 года. Он по-прежнему составит 8 796 рублей. К такому решению пришли федеральные власти, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

В целях сохранения уровня жизни малообеспеченных пенсионеров Приамурья, в декабре на федеральном уровне был принят закон, которым регламентировано сохранить прожиточный минимум на уровне 2016 года. Таким образом, 32 000 неработающих пенсионеров, которым делалась доплата до 8 796 рублей, в январе получат те же суммы, а не 8 540 рублей, как предлагали амурские народные избранники.

С 1 января в Амурской области должен был вступить в силу новый прожиточный минимум, до которого делается доплата к пенсии малообеспеченным пенсионерам. Этот потолок депутаты заксобрания снизили с 8 796 до 8 540 рублей. На Дальнем Востоке Приамурье стало тогда единственным регионом, где произошло это снижение. В масштабах страны пенсии прожиточный минимум снизили в 17 регионах.

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#областная власть #Пенсионный фонд #российская власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Ну еще и капремонт надо оставить на прежнем уровне

  • СаняЧ

    СаняЧ
    2 часа назад

    Говорил же...

  • sd34sdfhh

    sd34sdfhh
    1 час назад

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  • лань

    лань
    1 час назад

    Согласно закону о государственной социальной помощи, неработающие пенсионеры получают федеральную или региональную доплату к пенсии, если их материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума. Однако закон не предусматривает ситуацию, когда при уменьшении величины прожиточного минимума может уменьшиться размер социальной доплаты к пенсии. Законопроект дополняет закон таким образом, что при изменении величины прожиточного минимума уровень материального обеспечения неработающего пенсионера сохраняется не ниже уровня предыдущего года. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 20 октября 2016 года.

    Я уже это писала,что Амурские депутаты не имели право снижать,а вот повысить имеют право,так как повысили кап.ремонт,проезд на автобусе и т.д.,но видно не считают это необходимым,проживут и так малоимущие пенсионеры.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    16 минут назад

    лань такая лань, Москва сначала ПРИКАЗАЛА понизить до среднего по стране. А теперь вот посмотрите какие мы добрые- оставляйте.

  • лань

    лань
    8 минут назад

    СаняЧ---------НЕ ВЕРЮ ВАМ!!!ВЫ ЧТО, ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ЗАКСОБРАНИЯ?ПОХОЖЕ ТАК!

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