Амурские врачи-гериатры будут следить за качеством жизни пожилых людей

В России возрождают гериатрические центры. Там работают с людьми старше 65 лет. В Благовещенске первый врач-гериатр начал работать с начала декабря. Он принимает в поликлинике № 2. Задача гериатра – выяснить не только физическое, но и психологическое состояние человека, узнать социальное положение. На Амур.инфо – материал о гериатрической службе.

87-летнему Сергею Ивановичу предложили, на первый взгляд, детские упражнения – назвать животных, перерисовать фигуры. Именно с помощью простых заданий врач-гериатр определяет, в каком состоянии у пациента память, интеллект, слух, зрение и речь, есть ли когнитивные нарушения. «Это возрастные изменения со стороны мозга», – объясняет гериатр Татьяна Головачёва.

На приём к врачу-гериатру пожилых людей направляют врачи общей практики. Задача специалиста – узнать как можно больше об условиях жизни пожилого человека. Где, с кем и как он живёт, чем питается, какими заболеваниями страдает, что принимает, есть ли факты домашнего насилия. Осмотр проходит тщательно и занимает около часа. В отличие от врачей общей практики, гериатр назначает пациенту точечное лечение, чтобы не навредить его здоровью большим количеством медикаментов.

«Задача врача-гериатра – это целый комплекс и система мероприятий, которые направлены на сохранение активного долголетия, на сохранение функциональной способности человека, который будет самостоятельно ухаживать за собой, заботиться о себе без посторонней помощи. Это одна из важнейших задач гериатрической службы», – говорит главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Амурской области Тамара Билько.

На начало 2015 года в России насчитывалось более 35 миллионов человек в возрасте старше трудоспособного. Эта цифра продолжает неуклонно расти. В феврале 2016 года в связи со старением населения в правительстве страны определили стратегию по улучшению качества и продлению жизни пожилых людей. Власти возродили гериатрические центры.

«Три ступени организации этой службы – первичная специализированная гериатрическая помощь, которая оказывается амбулаторно. Второй этап – это первичная специализированная высокотехнологичная помощь, которая также оказывается в стационарах круглосуточного пребывания и в дневных стационарах. И третий этап – это паллиативная помощь», – рассказывает Тамара Билько.

В идеале работа гериатрической службы – это взаимодействие медиков и всех других социальных служб ради блага людей преклонного возраста. Амурская область делает на этом пути первые шаги. Этим летом на базе Амурской государственной медакадемии специализацию гериатра получили 16 врачей. Был сформирован специализированный коллектив медсестёр. Две поликлиники – в Благовещенске и Свободном – получили лицензии.

В наступающем году специализацию получат ещё 11 врачей области, а лицензирование поликлиник завершится. Так что в первом полугодии 2017 года Приамурье должно быть полностью обеспечено врачами-гериатрами.

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