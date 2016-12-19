Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:50 0

Учёные назвали самую нервную профессию в мире

Учёные назвали самую нервную профессию в мире
Фото: you-journal.ru

Американские учёные рассказали о том, какая профессия является самой нервной в мире. В научном эксперименте сотрудников Колумбийского университета приняли участие 22 тысячи человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Специалисты разделили респондентов на три группы, среди которых были руководители и владельцы предприятий, менеджеры и боссы среднего звена, а также обычные работники.

В ходе исследований примерно у 18 % менеджеров среднего звена были обнаружены явные признаки депрессии. Среди рядовых сотрудников аналогичные симптомы были выявлены лишь в 12 % случаев. Начальники же и владельцы компаний страдали депрессивными расстройствами в 11 % случаев.

По словам учёных, такие результаты связаны с тем, что менеджеры испытывают огромную нагрузку и ответственность, у них постоянно происходят контакты, как с рядовыми сотрудниками, так и с начальством. Из-за этого они подвергаются на работе серьёзным стрессам.

Просмотров всего: 159

#здоровье #наука #работа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурские врачи-гериатры будут следить за качеством жизни пожилых людей
Общество 2

В амурских стационарах запретили посещение больных
Общество 1

Благовещенцам говорят, что для посещения городских елок детям нужны справки о прививках
Общество 5

Амурские медики напоминают о необходимости вакцинации

сегодня , 15:15