Учёные назвали самую нервную профессию в мире

Фото: you-journal.ru

Американские учёные рассказали о том, какая профессия является самой нервной в мире. В научном эксперименте сотрудников Колумбийского университета приняли участие 22 тысячи человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Специалисты разделили респондентов на три группы, среди которых были руководители и владельцы предприятий, менеджеры и боссы среднего звена, а также обычные работники.

В ходе исследований примерно у 18 % менеджеров среднего звена были обнаружены явные признаки депрессии. Среди рядовых сотрудников аналогичные симптомы были выявлены лишь в 12 % случаев. Начальники же и владельцы компаний страдали депрессивными расстройствами в 11 % случаев.

По словам учёных, такие результаты связаны с тем, что менеджеры испытывают огромную нагрузку и ответственность, у них постоянно происходят контакты, как с рядовыми сотрудниками, так и с начальством. Из-за этого они подвергаются на работе серьёзным стрессам.

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