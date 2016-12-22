Воспитательнице, возмутившейся издевательством над ребёнком, дали реальный срок за репост видео

Фото: polit.ru

22 декабря Курганский областной суд вынес неоднозначное решение, вызвавшее широкий резонанс в российских СМИ. Женщине присудили реальный срок лишь за то, что она перепостила в соцсети ролик об издевательствах в детском лагере, сопроводив его возмущённым комментарием. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Жительница города Катайска Евгения Чудновец приговорена судом к пяти месяцам лишения свободы по обвинению – ни много ни мало – в распространении детского порно. При этом вина воспитательницы детского сада, матери трёхлетнего ребенка, заключается лишь в том, что она, возмутившись видеосъёмкой издевательств вожатых детского лагеря над десятилетним воспитанником, разместила попавший к ней видеоролик в своей группе в соцсетях. Сделала она это исключительно для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопиющему инциденту.

Роликом действительно заинтересовались следственные органы – довольно скоро было возбуждено уголовное дело против двух вожатых детского лагеря, которых суд признал виновными и дал им 3 и 6 лет соответственно.

И всё бы хорошо, если бы история вдруг не получила абсурдного продолжения. Спустя короткое время органы обратили внимание на саму Чудновец, обвинив её в распространении детской порнографии. Дальше история развивалась как в страшном сне. Неравнодушную к судьбе пострадавшего ребёнка женщину неожиданно для всех приговорили к реальному сроку заключения свободы на 6 месяцев. Позже суд апелляционной инстанции снизил его до пяти. И это при том, что даже обвинение просило суд не отправлять обвиняемую в колонию.

В настоящее время адвокаты осуждённой готовят обращение в Европейский суд по правам человека. Возмущенная общественность собирает подписи под петицией с требованием немедленного пересмотра дела.

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