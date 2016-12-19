В амурских стационарах запретили посещение больных

Фото: amk.lg.ua

В Амурской области идёт подъём заболеваемости респираторными инфекциями, но эпидемический порог не превышен. Пик болезней придётся на январь. Усилены противоэпидемические мероприятия. На сегодня все образовательные учреждения региона работают в плановом режиме. Между тем в стационарах запретили посещение больных. Роспотребнадзор настаивает на масочном режиме в местах массового пребывания людей.

В Благовещенске, по данным управления образования, вирусные инфекции подхватили 1 757 детей, посещающих образовательные учреждения. Это 4,3 % от общего количества. Закрытых групп и классов в городе нет, поскольку для объявления карантина в таком коллективе должно быть не менее 20 % заболевших.

«Руководители образовательных учреждений информированы о приостановлении работы образовательных организаций города в случае заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 30 % и более обучающихся и воспитанников в одном учреждении, а также более 2-х человек по причине заболеваемости внебольничными пневмониями», – сообщает управление образования Благовещенска. Между тем пока случаев карантина здесь не зарегистрировано.

В регионе зафиксировано три случая гриппа А и два гриппа В. Но заболеваемость продолжают определять вирусы не гриппозной этиологии. «У нас в области эпидемический порог по заболеваемости не превышен, даже на 14 % ниже недельного эпидпорога. Если в какой-то группе, классе, заболеваемость будет выше 20 %, тогда может быть локально закрыта группа или класс», – рассказала в программе «Простые вопросы» главный эпидемиолог министерства здравоохранения Амурской области Наталья Липская. Она отметила, что на сегодня закрытых групп и классов нет.

Специалист пояснила, что ОРВИ – это группа заболеваний, обобщенных одинаковыми симптомами. А грипп – это тяжелое заболевание вирусной этиологии. Липская отметила, что все случаи гриппа зарегистрированы у непривитых амурчан. В этом году одна из самых важных средств профилактики – вакцинация.

«В этом году в Амурской области привили от гриппа более 365 тысяч человек, то есть более 45 % населения региона. Если заболеет привитый человек, то он перенесёт гораздо легче заболевание и не будет тяжёлых осложнений. Я лично за прививки», – сообщила медик. Между тем прививочная кампания уже закончена, и тем, кто даже захочет привиться, уже поздно – иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель. Пик заболевания же прогнозируется на середину-конец января.

По словам главного эпидемиолога амурского минздрава, в лечебных учреждениях области ввели дополнительные противоэпидемические меры. «Хочу это сказать для населения: усилен дезинфекционный режим, масочный режим, и мы запретили посещение больных в стационаре. Прошу население отнестись с пониманием, так как у больных ослаблен иммунитет и те, кто приходят, могут занести инфекцию», – поделилась Наталья Липская.

В Амурской области в связи с проведением массовых новогодних утренников усилена работа по профилактике инфекционных заболеваний. В Благовещенске для того, чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, в школах и детсадах ежедневно утром медицинские работники осматривают детей и сотрудников. Затем в течение учебного дня классные руководители и воспитатели проводят повторный осмотр детей. Детей с признаками ОРВИ отстраняют от посещения учреждения и не допускают на праздничные мероприятия.

«Особое внимание в школьных и дошкольных учреждениях уделяется соблюдению параметров микроклимата, режимам проветривания. Ведётся каждодневный мониторинг по тепловому режиму, проводится обеззараживание воздушной среды бактерицидными облучателями рециркуляторного типа. Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений бактерицидными облучателями составляет 100 %, школ – 84 %. До конца 2016–2017 учебного года общеобразовательными организациями планируется дополнительно приобрести бактерицидные облучатели в количестве 99 штук», – сообщили Амур.инфо в пресс-службе городской администрации.

В школьных столовых и детских дошкольных учреждениях проводится витаминизация третьих блюд. Воспитанники и учащиеся города обеспечены питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям. Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства. Дети пьют воду из индивидуальных кружек и одноразовых стаканчиков. В классах и группах проводится влажная уборка и дезинфекция. Образовательные организации обязали обеспечить контроль качества новогодних подарков – организовать проверку наличия сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность конфет.

Кроме того, по всей Амурской области в учреждениях социальной защиты, медицинских организациях, на всех объектах сферы обслуживания, торговли, общественного питания, транспорта, в гостиницах, почтовых отделениях, кинотеатрах, детских развлекательных центров Роспотребнадзор в период новогодних праздников рекомендовал ввести масочный режим.

«В Приамурье за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года отмечается снижение уровней заболеваемости респираторными инфекциями на 19,6 %, в том числе внебольничными пневмониями на 10 %. В настоящее время продолжается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, однако по области ситуация стабильная», – отметила замруководителя амурского Роспотребнадзора Алла Перепелица.

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