Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:04 25

С нового года Россия ограничит ввоз подержанных иномарок в страну

С нового года Россия ограничит ввоз подержанных иномарок в страну
Фото: amsrus.ru

Граждане, планирующие приобретение за рубежом личных автомобилей, смогут получить на них паспорта транспортных средств (ПТС) только при условии оснащения авто устройствами вызова экстренных оперативных служб. Об этом автовладельцев предупредили в Федеральной таможенной службе.

Как сообщает «Российская газета», с 1 января 2017 года информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

В ФТС пояснили, что новые правила вводятся в связи с вступлением в силу одной из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

В ней говорится, что с 1 января 2017 года в паспорт транспортного средства в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращении автомобилей.

При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года, ПТС должен быть оформлен, уточнили в ФТС.

Просмотров всего: 1714

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    нифига не понял.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    3 часа назад

    Приехали !!! Сушите весла !!! Все в Амур ладу !!!

  • Борис82

    Борис82
    3 часа назад

    Не ограничат, а читай - запретят. Нормальные авто делать не могут, так будут заставлять ковно тольятинское покупать. Очередной подарок уплюточного правительства медведева.

  • Борис82

    Борис82
    3 часа назад

    PIDARYPIDARYPIDARYPIDARYPIDARYPIDARYPIDARY

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    Приморских таможенников можно сокращать процентов на девяносто. Государство не хило съэкономит на зарплате.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Типа очередной сбор на капремонт)) глонасушка деньгу попросил на содержание.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Ненавижу правительство Гондурас а!!!

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Вот как население троллить надо, а то развели армию кремлеботов, заполонили ими все интернет площадки, а тут раз... и на голом месте протест.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    А вмонтировать это устройство в машину можно? После покупки. Может,какой сервис этим займется.

  • Local

    Local
    3 часа назад

    Нельзя.

    Тыц сюда.

    Т.е. машину привезти можно, с таможни выпустят, но ПТС не дадут.

  • D I M

    D I M
    2 часа назад

    Валить надо по ходу, господа... )))

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    А разве не написано, что



    с 1 января 2017 года в паспорт транспортного средства в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращении автомобилей



    Подержанные вроде сюда не относятся...

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Local

    Нельзя.

    Тыц сюда.

    Т.е. машину привезти можно, с таможни выпустят, но ПТС не дадут.



    ООО, почитала. Ну что сказать - судаки и гондурасы!!!

  • sd34sdfhh

    sd34sdfhh
    1 час назад

    Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко!, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/tabamecs

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Приехали.Не мытьем- так катаньем.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Машины подорожают

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    урЯ путин! мы с тобой! Фсе поддерживают это решение! все на ладу-дерьмо перусядем

  • Maks_88

    Maks_88
    1 час назад

    ну воткнут эту коробочку, пройдет осмотр, вытащат в следующую воткнут...делов то. Сильно не подорожаеют

  • ё

    ё
    33 минуты назад

    Когда народ просит возродить лучшее из СССР-социальную направленность государства, народ не слышат.

    Но вот что касается запретов и прочих ошибок СССР то власть скоро СССР в этой части превзойдёт.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Отличный автомобиль

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    27 минут назад

    Maks_88ну воткнут эту коробочку, пройдет осмотр, вытащат в следующую воткнут...делов то. Сильно не подорожаеют


    Вы бы сударь новость прочли, два автомобиля на краштест кто предоставлять будет??

  • bestolegka

    bestolegka
    20 минут назад

    Опять же цены на новые машины тоже подпрыгнут, ведь по сути глонасс производится у нас, монополия. И будут эти коробочки продавать всем производителям в 3 цены:(

  • лань

    лань
    16 минут назад

    ё

    Когда народ просит возродить лучшее из СССР-социальную направленность государства, народ не слышат.

    Но вот что касается запретов и прочих ошибок СССР то власть скоро СССР в этой части превзойдёт.



    согласна,и ведь что ни день,то что-то новое ---повысить налог,цены,всё не перечислить,молодцы работают,но перекос в одну сторону.

  • Алекс К

    Алекс К
    11 минут назад

    лишиться стольких денег за растаможку автохлама японского? да кто позволит то?

  • Саймон

    Саймон
    9 минут назад

    Сергей ТрушОтличный автомобиль


    ... Труш, оказывается ты еще и автоэксперт?!

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Александр Сакания помещён под домашний арест на два месяца (видео)
В России и мире

Пассажир самолёта набросился с руганью на дочь Трампа
Происшествия 18

Учредитель СК «Городок» Александр Сакания обвиняется в растрате и невыплате зарплаты
Общество 15

На посту ДПС на въезде в Благовещенск водителей тормозил Дед Мороз