С нового года Россия ограничит ввоз подержанных иномарок в страну
Граждане, планирующие приобретение за рубежом личных автомобилей, смогут получить на них паспорта транспортных средств (ПТС) только при условии оснащения авто устройствами вызова экстренных оперативных служб. Об этом автовладельцев предупредили в Федеральной таможенной службе.
Как сообщает «Российская газета», с 1 января 2017 года информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.
В ФТС пояснили, что новые правила вводятся в связи с вступлением в силу одной из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».
В ней говорится, что с 1 января 2017 года в паспорт транспортного средства в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращении автомобилей.
При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года, ПТС должен быть оформлен, уточнили в ФТС.
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