Благовещенцам говорят, что для посещения городских елок детям нужны справки о прививках

Фото: deti.mail.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась мама десятилетней девочки, получившей приглашение на городскую новогоднюю елку в областную филармонию. Но женщине передали, что для посещения такого мероприятия требуется предоставить медицинские справки, в том числе о прививке гриппа. У ребенка такой справки нет, прививку девочке не делают принципиально.

«Моя дочь занимается в творческой студии "Мастер класс". Она выиграла областной конкурс, и ей передали приглашение на общегородскую елку в областную филармонию. И нам передали, что для того, чтобы попасть на елку, нужно предоставить справки о прививках: от кори, паротита, краснухи, полиомиелита, АКДС и от гриппа. У нас есть всё, кроме последней. Я пару лет эти прививки делала, и всё равно мы болели. Потом семь лет дочь не прививала – и никаких перемен. Как два раза в год болели, так и болеем. Поэтому я прививку делать не хочу, к тому же она необязательна. Но неужели мою дочь из-за этого на елку не пустят?» – волнуется женщина.

Руководитель «Мастер класса» пояснила, что распоряжение о предоставлении справок ей передали из более высокой инстанции, и добавила, что подобная практика существует уже несколько лет.

Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Анна Перепелица пояснила, что противоэпидемиологические ограничения по посещению подобных городских мероприятий существуют. «Конечно, нельзя приходить на такие елки больным детям. Но, если участница утренника придет без справки о прививке от гриппа, ее на елку пропустят», – рассказала Анна Анатольевна.

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