Исполнитель шансона Александр Новиков обвиняется в обмане пайщиков на 36 миллионов рублей

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Следователи направили в Верх-Исетский суд Екатеринбурга ходатайство о домашнем аресте известного барда Александра Новикова. Артиста обвиняют в мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области и обмане пайщиков на 36 миллионов рублей. Об этом сообщает портал E1.Ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Известно также, что одним из фигурантов данного дела является друг Новикова, бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.

В четверг, 22 декабря, в Главном следственном управлении областного МВД состоялась очная ставка Новикова и Шилиманова. Как сообщал правозащитник Дмитрий Рожин, всего прошло три очных ставки.

«Мне известно, что было три очных ставки. Новиков уже покинул следственное управление. По нашим данным, ему действительно предъявили обвинение», – сообщил юрист.

Сегодня должна была состояться пресс-конференция с участием Новикова, но её отменили. По информации Рожина – из-за того, что с артиста взяли подписку о неразглашении информации.

Александр Новиков – советский и российский автор-исполнитель русского шансона, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. Его дискография насчитывает свыше 20 альбомов. Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации «Городской романс» (1995), а также многократным лауреатом премии «Шансон года».

Ранее Новиков уже имел проблемы с законом. В 1971 году он получил свой первый срок за драку, устроенную в ресторане. Новиков и его приятель заступились за официантку против мужчины, который отказался платить и набросился на неё с кулаками. Сам дебошир потом попал в больницу, а официантке достались его часы, которые Новиков и приятель, достав их из кармана лежащего без сознания мужчины, отдали ей. Новикову дали условный срок на год с обязательным привлечением к труду (в народе «химия»), во время которого он строил Дом быта в Нижнем Тагиле.

5 октября 1984 года Новиков вновь был арестован, а в 1985 году по приговору Свердловского суда был осуждён по ст. 93-1 УК РСФСР, получив 10 лет лишения свободы. По официальной версии — в связи с его деятельностью по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры-фальсификата. Однако в своих интервью Новиков неоднократно отмечал, что посадили его за альбом «Вези меня, извозчик».

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