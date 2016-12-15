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Амурские медики напоминают о необходимости вакцинации

Заболеваемость гриппом начали фиксировать в Амурской области. Управление Роспотребнадзора зарегистрировало пять случаев. По области гуляют и другие вирусные инфекции – аденовирус и респираторный вирус. Более 80 % пациентов с такими заболеваниями – дети. Предотвратить болезнь можно, если провести своевременную профилактику. Самый распространённый способ борьбы с вирусными заболеваниями – вакцинация.

Вирус гриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный и другие вирусные заболевания поджидают людей с начала зимы вплоть до марта. В это время фиксируется подъём вирусных заболеваний. Самое опасное из них – грипп. Поэтому профилактике против него уделяют большое внимание. Готовиться к возможному заболеванию начинают ещё с осени. В это время в городских школах, поликлиниках и на предприятиях проходит вакцинация. Это помогает повысить иммунитет к вирусным инфекциям.

«У нас в стране создана достойная вакцина против гриппа – "Грипп +". Именно ей мы проводим вакцинацию. Вакцина эта современная, в ней не содержится самого вируса гриппа. Она называется субъединичная, только содержит два антигена», – комментирует подростковый педиатр Елена Хоришко.

Благодаря новому препарату ставить прививки против гриппа бояться не стоит, говорят врачи. Он переносится пациентами легко и не вызывает побочных симптомов. Ежегодно состав вакцины обновляют, чтобы она могла защитить от изменчивого вируса. Препарат даёт возможность организму выработать антитела, которые обезопасят его от гриппа. Ставить прививки врачи рекомендуют всем, независимо от возраста. Вакцинация проводится каждый год бесплатно. Подготовиться к сезонному подъёму вирусных заболеваний пациенты могут и сами.

«Мытьё рук в любое время года, особенно в зимний период. Частое мытьё рук помогает избегать заражения вирусной инфекцией. Применение солевых растворов, которые продаются в аптеках, тоже относится к барьерным мерам профилактики острых вирусных инфекций», – говорит подростковый педиатр Елена Хоришко.

Чтобы не подхватить вирусную инфекцию, не стоит пренебрегать марлевыми повязками и надо чаще проветривать помещения. Снизить риск заражения можно, если сократить посещение многолюдных мест без особой надобности. Эти простые правила в паре со своевременной вакцинацией позволят избежать пациентам возможных осложнений. Вирусная инфекция может обернуться такими серьёзными заболеваниями, как панкреатит, пневмония и менингит.

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#здоровье

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Комментарии
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  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    Где ставят прививки? В 4 поликлинике не знают про прививки, или уже поздно "пить боржоми"?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ВрангельШмидт

    Где ставят прививки?



    В поликлинике по месту жительства.



    В 4 поликлинике не знают про прививки,



    Странно... Позвоните 52-15-11. Если телефоны не поменялись, то это отделение профилактики 4 поликлиники. Они должны знать.



    или уже поздно "пить боржоми"?



    Вам решать. Основной пик заболеваемости, как показывает практика, приходится на февраль-март. Так что не поздно.

    Тут еще стоит отметить один нюанс, о котором мало кто задумывается, впоследствии задавая вопросы типа "почему я привился и заболел". Вакцина только против вируса гриппа. От многочисленных ОРВИ она неэффективна.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    16 минут назад

    Конечно, конечно, , ..надо же деньги отрабатывать)

    Готовы даже столбы телеграыные вакцинировать, лишь бы только бабло отмыть.

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