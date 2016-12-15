Амурские медики напоминают о необходимости вакцинации

Заболеваемость гриппом начали фиксировать в Амурской области. Управление Роспотребнадзора зарегистрировало пять случаев. По области гуляют и другие вирусные инфекции – аденовирус и респираторный вирус. Более 80 % пациентов с такими заболеваниями – дети. Предотвратить болезнь можно, если провести своевременную профилактику. Самый распространённый способ борьбы с вирусными заболеваниями – вакцинация.

Вирус гриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный и другие вирусные заболевания поджидают людей с начала зимы вплоть до марта. В это время фиксируется подъём вирусных заболеваний. Самое опасное из них – грипп. Поэтому профилактике против него уделяют большое внимание. Готовиться к возможному заболеванию начинают ещё с осени. В это время в городских школах, поликлиниках и на предприятиях проходит вакцинация. Это помогает повысить иммунитет к вирусным инфекциям.

«У нас в стране создана достойная вакцина против гриппа – "Грипп +". Именно ей мы проводим вакцинацию. Вакцина эта современная, в ней не содержится самого вируса гриппа. Она называется субъединичная, только содержит два антигена», – комментирует подростковый педиатр Елена Хоришко.

Благодаря новому препарату ставить прививки против гриппа бояться не стоит, говорят врачи. Он переносится пациентами легко и не вызывает побочных симптомов. Ежегодно состав вакцины обновляют, чтобы она могла защитить от изменчивого вируса. Препарат даёт возможность организму выработать антитела, которые обезопасят его от гриппа. Ставить прививки врачи рекомендуют всем, независимо от возраста. Вакцинация проводится каждый год бесплатно. Подготовиться к сезонному подъёму вирусных заболеваний пациенты могут и сами.

«Мытьё рук в любое время года, особенно в зимний период. Частое мытьё рук помогает избегать заражения вирусной инфекцией. Применение солевых растворов, которые продаются в аптеках, тоже относится к барьерным мерам профилактики острых вирусных инфекций», – говорит подростковый педиатр Елена Хоришко.

Чтобы не подхватить вирусную инфекцию, не стоит пренебрегать марлевыми повязками и надо чаще проветривать помещения. Снизить риск заражения можно, если сократить посещение многолюдных мест без особой надобности. Эти простые правила в паре со своевременной вакцинацией позволят избежать пациентам возможных осложнений. Вирусная инфекция может обернуться такими серьёзными заболеваниями, как панкреатит, пневмония и менингит.

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