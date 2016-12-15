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В Благовещенске в воскресенье ожидается снег

В Благовещенске в воскресенье ожидается снег
Фото: Dreamstime.com

На территории континентального Дальнего Востока погоду формирует сибирский антициклон. Погода в основном малооблачная и морозная. В субботу, 24 декабря, малооблачная погода сохранится, а в воскресенье, 25 декабря, к границам Приамурья подойдёт очередной циклонический вихрь.

В ночь с пятницы на субботу и завтра днём в регионе установится переменная облачность, местами по северным районам пройдёт слабый снег, на большей части территории области – без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха в ночное время опустится до 36–41 градуса мороза, местами по южным районам будет от 26 до 31 градуса ниже нуля. Завтра днём по области – от –16 до –21 градуса, местами по крайнему северу – до 31 градуса мороза.

В воскресенье, 25 декабря, в Благовещенске ожидается снег, при этом будет от 19 до 21 градуса ниже нуля. Снег возможен и в ночь на понедельник, днём осадков не прогнозируется. Дневная температура может колебаться от 17 до 19 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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