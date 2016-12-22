Ваш гид по Китаю – фирма «Амуртурист»

Отметив полувековой юбилей, фирма «Амуртурист» по-прежнему современна и популярна. Туристы ценят надежность и большой опыт работы фирмы – она организует для них интересные маршруты практически на все континенты мира. О ней знают далеко за пределами области. Сеть филиалов по Амурской области и Республике Якутия позволяет ежегодно организовать путешествие дальневосточникам.

Китайское направление – приоритетная деятельность фирмы, в которой она занимает лидирующую позицию, положительно зарекомендовав себя со времен основания. Ежегодно тысячи туристов совершают лечебно-оздоровительные, пляжные, экскурсионные и шоп-туры в эту удивительную и гостеприимную восточную страну.

Для всех, кто не желает переплачивать в период кризиса, «Амуртурист» предлагает доступный отдых в Китае, проверенный клиентами и временем. Качество обслуживания, интересные экскурсии для взрослых и детей не оставят никого равнодушными и вызовут желание возвращаться вновь и вновь.

Особым спросом пользуются уже полюбившиеся многим курорты с термальными и минеральными источниками – Удалянчи, Фэйлун, Бэйго, где помимо водолечения, есть возможность получить широкий спектр медицинских услуг. И в первую очередь воспользоваться методами китайской народной медицины, которой доверяют во всем мире. Поправить здоровье – это святое. А провести отдых с пользой – это необходимость.

Если появилось желание не просто отдохнуть, а узнать что-то новое, расширить свой кругозор – вашему вниманию предлагаются экскурсионные туры. Они порадуют и взрослых, и детей. Можно нанести визит динозаврам в городе Цзяинь, где все вокруг посвящено древним ящерам: улицы, скульптуры, клумбы, игрушки, сувениры. Или посетить парк «Тяньцзышань», который стал физическим прообразом парящих гор Пандоры фильма «Аватар».

Если вы или члены вашей семьи интересуются историей стран, то поездка в Пекин – это отличная возможность собрать грандиозный багаж знаний. Древний город Китая поможет окунуться в историю китайской цивилизации. Каждый день новая информация и открытия. Музеи, дворцы – красота, которую нельзя передать в картинке. В огромном мегаполисе вы также сможете получить удовольствие от шопинга. Бренды, техника, украшения – все это по доступным ценам и на любой возраст и вкус. В этом Китай не знает границ. Каждому найдется по душе то, что наиболее интересно.

Если хотите погулять, получив удовольствие и наслаждение от покупок, то вашему вниманию представлены шоп-туры в Хэйхэ и Харбин.

Харбин – невероятно красивый город, недаром сюда стекаются туристы со всего мира. Чего только стоит традиционный фестиваль ледяных скульптур! Бывалые путешественники утверждают, что подобное зрелище можно ещё увидеть только в Японии и Канаде. После длительных походов по центрам и бутикам вы сможете провести вечер в интересных местах, замечательных ресторанах или просто наблюдать красоту города.

Ну и всеми нами любимый Хэйэе. Это город, с большим количеством магазинов, торговых центров и лавочек. Утренний рынок, ночной рынок, кинотеатры, рестораны, фабрики. Удовольствие получите от всего, чего бы ни пожелала ваша душа.

Для тех, кто любит нежиться на мягком песке под солнцем, наслаждаясь шелестом волн, – предлагают отличные варианты пляжного отдыха. Например, Санья – город известный как «Восточные Гавайи» благодаря мягкому климату, живописным видам, чистому морю и комфортабельным отелям. Солнце, морской воздух и вода – это отличные помощники для нашего организма в поддержании жизненного тонуса.

Даже если у вас нет двух недель на отдых – не беда. Фирма «Амуртурист» предлагает непродолжительные туры, которые приятно порадуют ценой и качеством. Каждый найдет то, что ему по вкусу.

Звоните +7(4162)53-00-36

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