В Амурской области пройдут гастроли театра кошек Куклачёва

Фото: театр кошек Куклачёва

Для жителей Благовещенска и Белогорска выступят артисты прославленного театра кошек Юрия Куклачёва. Премьеру спектакля Владимира Куклачёва, сына знаменитого артиста, «Новый год и кошки» покажут 24 и 25 декабря в столице Амурской области, а 26 декабря театр выступит в Белогорске.

В Благовещенске концерт состоится в Доме культуры профсоюзов. В оба дня начало представлений – в 11 и 14 часов.

«Этот спектакль поставил уникальный детский режиссёр Валерий Меркулов. В выступлении принимают участие 45 кошек и две собаки. Утром в субботу артисты прибудут в Благовещенск на самолёте. Они уже привыкли к путешествиям, у каждого из них есть собственный специальный вольер, – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Егор, директор Владимира Куклачёва.

Артисты приглашают не только маленьких, но и взрослых зрителей. «Гостей ждёт смешной и поучительный спектакль, в котором будут говорить не только люди, но и кошки! Они также будут переходить из одной страны в другую, и в Новый год. В постановке используется классическая музыка известных русских и зарубежных композиторов – Чайковского, Шнитке, Баха и других», – отметил Егор.

Стоимость билетов – от 1 000 до 1 500 рублей (дети до трёх лет проходят бесплатно). Как сообщили в кассе ДК профсоюзов, билеты ещё есть.

В понедельник, 26 декабря, театр кошек Куклачёва выступит в Белогорске. Новый год театр встретит на Дальнем Востоке: пушистых артистов ждут в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

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