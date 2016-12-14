В Тынде открыли городскую единую диспетчерскую службу

Фото: 28.mchs.gov.ru

В четверг, 22 декабря, на базе Тындинского управления ГО и ЧС открылась Единая диспетчерская служба. Служба оборудована по самым современным технологиям в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщает пресс-служба МЧС России в Амурской области.

«Для реализации данного проекта администрацией города проведена работа по привлечению инвестора. В настоящий момент силами ООО "Трансвязьтелеком" сделан ремонт в новом, выделенном администрацией города, помещении ЕДДС и осуществлен монтаж оборудования – оперативный дежурный в режиме реального времени может наблюдать за обстановкой в городе через 6 больших мониторов. Помимо этого, система позволяет осуществлять мониторинг температуры теплоносителей на ЦТП. В ситуационном центре установлена прямая связь со всеми экстренными службами города», – информирует ведомство.

В рамках программы «Безопасный город» в Тынде планируют установить 120 камер видеонаблюдения в 56 местах. В настоящий момент фиксируют изображение и выводят его на экран более 25 камер. Установлены 2 монитора в дежурной части полиции для вывода информации с камер видеонаблюдения. Система предусматривает хранение видеоматериалов в течение 30 дней.

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#МЧС #Тында

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