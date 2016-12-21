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В фотоконкурсе новогодних костюмов победил мультперсонаж

В фотоконкурсе новогодних костюмов победил мультперсонаж

Розыгрыш билетов на сказку «Двенадцать месяцев» в исполнении коллективов Общественно-культурного центра завершён. Читатели Амур.инфо прислали на конкурс около 30 изображений.

«Выбирать среди детских фотографий самое лучшее изображение очень сложно, – отметили в редакции, – все дети очень милые и не хотелось бы никого обидеть, поэтому мы старались оценивать исключительно оригинальную идею костюма». Общим решением победителем стал пользователь под ником На минуточку с костюмом персонажа из мультсериала «Фиксики».

Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст два билета на новогоднюю сказку. Представление «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака покажут 24 декабря в Общественно-культурном центре Благовещенска. В постановке примут участие более сотни детей, занимающихся в творческих коллективах ОКЦ: студия художественной гимнастики «Грация», студия танца Traffik, цирковая студия «Фаворит», вокальная студия «Созвучие», а также театральная студия «Дебют». Организаторы обещают красивые костюмы, масштабные декорации, много замечательной музыки и танцев.

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#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • kabanishka

    kabanishka
    2 часа назад

    Поздравляем чудесного фиксика!!! Если бы я была в жюри - ни за что не смогла бы выбрать победителя...Такой чудесный чертенок и индеец и лягуха... а личичка - рыжая сестричка! И еще много чудесных творений на чудесных детках!

  • kabanishka

    kabanishka
    2 часа назад

    ПыСы: коллаж новости безобразно сделан... растянут некрасиво...

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    И правда, чудесный персонаж Фиксик! Поздравляю победителя.

  • На минуточку

    На минуточку
    1 час назад

    Ураааа! Я даже не ожидала. Зашла и увидела случайно, что мы победили. Это очень приятно, чесслово! Спасибо большое!:-)

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    45 минут назад

    Первый раз согласна с выбором редакции. Вопрос автору костюма - с чего "шапку" делали?

  • На минуточку

    На минуточку
    13 минут назад

    Шапка очень трудоемкая. Сделана из поролона. Сначала делается полукруглый котелочек,как основа, а потом на него сверху наклеиваются элементы разной формы, которые склеиваются из 4-6 частей в зависимости от формы элемента. Элементы приклеиваются последовательно, плотно друг к другу ярусами, а вверху на последнем ярусе все это собирается в спиралевидную розетку. Я могу потом выложить фото шапки отдельно, если кому-то будет это интересно.

    Я возилась с этой шапкой неделю.Ну, как видно, не зря!:-)

    Это костюм наш с прошлого года. В этом году мы Лунтик. Тоже еще тот шедевр вышел:-)) Но утренника еще не было, поэтому, я его еще не засвечивала на фото. Может на следующий конкурс выложу.

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