В фотоконкурсе новогодних костюмов победил мультперсонаж

Розыгрыш билетов на сказку «Двенадцать месяцев» в исполнении коллективов Общественно-культурного центра завершён. Читатели Амур.инфо прислали на конкурс около 30 изображений.

«Выбирать среди детских фотографий самое лучшее изображение очень сложно, – отметили в редакции, – все дети очень милые и не хотелось бы никого обидеть, поэтому мы старались оценивать исключительно оригинальную идею костюма». Общим решением победителем стал пользователь под ником На минуточку с костюмом персонажа из мультсериала «Фиксики».

Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст два билета на новогоднюю сказку. Представление «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака покажут 24 декабря в Общественно-культурном центре Благовещенска. В постановке примут участие более сотни детей, занимающихся в творческих коллективах ОКЦ: студия художественной гимнастики «Грация», студия танца Traffik, цирковая студия «Фаворит», вокальная студия «Созвучие», а также театральная студия «Дебют». Организаторы обещают красивые костюмы, масштабные декорации, много замечательной музыки и танцев.

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