Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 74 человек

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Число жертв суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник» в Иркутске продолжает расти. На сегодняшний день погибли 74 человека. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу регионального управления Минздрава России.

По данным пресс-службы, на данный момент зафиксировано 122 случая отравления, из них 74 завершились летальным исходом. Врачи боролись за жизнь 43 пострадавших, остальные умерли, даже не успев обратиться за медицинской помощью. К пятнице, 23 декабря, в городских стационарах остаётся 31 житель Иркутска.

Сообщается также, что в ночь с четверга на пятницу был госпитализирован в тяжёлом состоянии первый пациент с признаками отравления метиловым спиртом из второго по величине города региона — Братска.

Как сообщало Амур.инфо, иркутяне с признаками отравления в результате употребления косметического средства «Боярышник» начали поступать в больницы областного центра с 18 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках расследования уже задержаны 12 человек.

Управление Роспотребнадзора и правоохранители проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию. В городе введён режим ЧС.

Правоохранители установили, что смертельная жидкость производилась в одном из дачных посёлков под Иркутском. В её составе обнаружен метиловый спирт, употребление которого, как правило, грозит летальным исходом. На подпольном складе полицейские изъяли около тысячи литров данной продукции.

После гибели людей в Иркутске от отравления «Боярышником» амурские депутаты внесли изменения в закон о профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании и алкоголизма. С 1 января жидкости, которые не являются лекарствами, но содержат 70-процентный этиловый спирт, будут приравнены к алкоголю.

Роспотребнадзор по Амурской области предупреждает об опасности употребления внутрь парфюмерно-косметических средств. О местах продажи «Боярышника» просят сообщать по телефонам горячей линии: 8 (4162) 20-20-20 – в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и 8 (4162) 52-56-29 – в выходные дни с 10:00 до 17:00. Звонок бесплатный с любого телефона.

Также можно оставить сообщение на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области в разделе: «Приём обращений граждан». Или направить письмо по электронной почте по адресу: obpriem@rospotrebnadzor-amur.ru.

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#происшествия

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