ИГ распространило видео сожжения заживо двух пленённых турецких военных

Фото: ren.tv

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) распространила в соцсетях видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Об этом пишет «Интерфакс – АВН».

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает «посеять волну разрушений» в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям некоторых западных СМИ, сразу после появления в Сети данного видео, в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. При этом Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube. Twitter в свою очередь уклонился от комментариев.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата».

В начале февраля прошлого года активисты ИГ распространили видеозапись казни попавшего в плен к боевикам пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха, который также был сожжён заживо.

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