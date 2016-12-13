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Сегодня, 13:23 8

ИГ распространило видео сожжения заживо двух пленённых турецких военных

ИГ распространило видео сожжения заживо двух пленённых турецких военных
Фото: ren.tv

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) распространила в соцсетях видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Об этом пишет «Интерфакс – АВН».

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает «посеять волну разрушений» в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям некоторых западных СМИ, сразу после появления в Сети данного видео, в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. При этом Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube. Twitter в свою очередь уклонился от комментариев.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата».

В начале февраля прошлого года активисты ИГ распространили видеозапись казни попавшего в плен к боевикам пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха, который также был сожжён заживо.

Просмотров всего: 801

#интернет #происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    Удивительно что и в России есть приспешники ИГИЛ.

  • Куратор

    Куратор
    3 часа назад

    Да их на Кавказе тысячи... и не на Кавказе тоже!

    https://lenta.ru/news/2016/12/22/prigovor/ Одна из...

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    Раньше страны надо было завоевывать, сейчас Евросоюз сам впускает тех, кто их потом убивает..типа мы добренькие- может нас это не коснется?

  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    Европе, США, Турция и Россия бомбят ИГИЛ, а их становится только больше))) Как думаете, почему?))

  • sinica

    sinica
    2 часа назад

    АКВ

    Европе, США, Турция и Россия бомбят ИГИЛ, а их становится только больше))) Как думаете, почему?))



    Откуда у вас такие данные, что больше? На мой взгляд они стали просто смешны.. Америка раздула этот миф о ИГИЛ, а это обычные разбойники.. и Россия с этим мифом успешно справилась- по крайне мере при вмешательстве России- они стали сдаваться..они сдаются.. Игил сдается.. Игил- это запуганные люди, которые мечтают о мирной жизни..



  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    )))

  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    Хорошо они "сдались" в Пальмире))

  • горгонопs

    горгонопs
    2 часа назад

    Смотрю, тут так сочувствуют погибшим и их родне.

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