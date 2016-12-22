19-летний амурчанин уехал из дома и не выходит на связь уже десять дней

Родственники разыскивают 19-летнего Руслана Скоробогатова из села Бичура Мазановского района, который уехал из дома десять дней назад и пропал. По информации знакомых с ним односельчан, 13 декабря он выехал в Ивановку для выяснения отношений с водителем, с которым ранее модой человек попал в ДТП. Тот требовал возместить ущерб – 30 тысяч рублей.

Мама Руслана – Эльвира Геннадьевна – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что ее сын Руслан уехал из дома еще 9 декабря. Про ДТП и требование выплатить 30 тысяч она не сообщила. «Он уехал еще в пятницу, 9 декабря, – пояснила женщина. – Поехал в Серышево к бабушке. У нее поставил машину и несколько дней там пробыл. А уже 13 декабря оттуда уехал. Ему велели ехать домой, но к нам он не заезжал. Куда поехал – неизвестно. Но телефон его недоступен».

По ее словам, Руслан Скоробогатов живет дома с родителями. Сейчас он нигде не учится и не работает, помогает семье по хозяйству, ходит в отцом в лес.

Мама Руслана добавила, что обратилась в полицию, и за поиски молодого человека взялись активно. Полицейские предполагают, что юноша поехал в Белогорск. Недавно с ним вышла на связь девушка, с которой он был знаком несколько лет назад, возможно, Руслан поехал к ней.

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#происшествия

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