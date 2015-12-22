В Зейском районе открыли переправу через реку Арби

Фото: твгород.рф

22 декабря спасателями допущена к эксплуатации технологическая ледовая переправа на реке Арби. Она расположена в 22 километрах от села Ивановка, сообщает пресс-служба областного правительства. Переправа стала пятой по счету, открытой текущей зимой в Амурской области.

В Приамурье планируются к открытию еще четыре ледовых переправы. Одну переправу откроют на реке Селемдже, на автомобильной дороге Введеновка–Экимчан, на подъезде к поселку Ивановский. Две переправы организуют на реке Зее между Свободным и поселком Введеновка, а также между селами Ураловка и Кухтерин луг. В селе Чагоян Шимановского района еще одна переправа соединит левый и правый берег реки. Кроме того, планируется к открытию одна международная грузопассажирская переправа на реке Амур между российским селом Поярково и китайским поселком Сюньке. Еще одно место массового выхода на лед откроют на Бурейском водохранилище.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 ноября в Селемджинском районе была открыта первая ледовая переправа, соединившая поселки Коболдо и Огоджа. Две переправы работают в Зейском районе: 28 ноября – на реке Гилюй, 13 декабря – на реке Деп. 19 декабря в Тындинском районе на реке Нюкже начала работу четвертая ледовая переправа в Амурской области. Она соединяет поселок Юктали и село Усть-Нюкжа.

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#МЧС #природа

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