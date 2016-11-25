Новогодний «Вобламаркет», соревнования ММА и «Добрый лед»: выходные в Благовещенске

Фото: MadeWish

В эти выходные в Благовещенске пройдет много новогодних утренников. Кроме того, для горожан организуют ярмарки новогодних подарков, сделанных своими руками. Также состоятся спортивные мероприятия. Например, открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по смешанному боевому единоборству. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 24 декабря

В 10:00 в спорткомплексе АмГУ начнётся открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования посвящены 22 годовщине начала контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В 13:00 в ТЦ «Ледяной» пройдет предновогодний отчетный концерт музыкальной студии «Валери». Вход бесплатный.

В спортивном зале ДальГАУ пройдет открытый кубок города Благовещенска по тяжелой атлетике. Начало соревнований в 11:00. Парад открытия в 13:00.

С 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Перекресток» будет работать ярмарка работ ДПИ «Зимняя сказка». На ней горожане смогут приобрести новогодние подарки, сделанные своими руками.

В 11:00 в селе Плодопитомник начнётся новогодний утренник для дошкольников «Здравствуй, Ёлка!». В 14:00 там же пройдет новогодний утренник для младших школьников «Новогодние чудеса». А в 19:00 состоится квест для молодежи «Новогодний сюрприз».

В Доме ремесел пройдут несколько мастер-классов: в 10:00 – по работе с глиной и в технике бисероплетение; в 10:30 – мастер-класс в технике скрапбукинг.

В 14:00 в областной детской библиотеке начнется предновогодняя вечеринка «Зимняя сказка». В программе: художественная выставка, новогодний макияж всем желающим, предсказание будущего, ярмарка-продажа изделий ручной работы, чаепитие, работа фотозоны. Для тех, кто придёт в карнавальных костюмах, а также для активных участников предусмотрены подарки.

Воскресенье, 25 декабря

В 10:00 в библиотеке «Дом семьи» пройдет благотворительный новогодний утренник «Зимних сказок хоровод». Его организует благовещенская общественная организация «Клуб Ротари» для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта».

В 12:00 в библиотеке имени Машука пройдет детский утренник «Проказы Злючки на новогодней ёлке». А в 15:00 здесь же будет работать литературная гостиная «Ирония судьбы или дед Мороз меняет профессию».

В 11:00 и 13:00 в ДК села Белогорье проведут театрализованное новогоднее представление для учащихся младших классов.

В 13:00 в Grand Arena Ostrova начнется новогодний детский праздник «Тролли».

В Доме ремесел в 14:00 проведут мастер-класс по работе с глиной.

В Амурской областной детской библиотеке в 15:00 будет работать выставка «Как амурчане отмечали Новый год в прошлом».

В 18:00 в ОКЦ пройдет концерт образцового хореографического ансамбля «Мы» под названием «Новогоднее желание».

Суббота и воскресенье, 24 и 25 декабря

С 11:00 до 15:00 в Амурской областной филармонии будет работать выставка-ярмарка работ ДПИ.

В большом зале ОКЦ покажут новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев». В представлении заняты актёры народной театральной студии «Дебют» и творческие коллективы МАУК «ОКЦ». Начало в 16:00.

Также оба выходных дня в «Старом городе» ТРЦ «Острова» организуют новогодний «Вобламаркет». На мероприятии можно будет приобрести изделия ручной работы и товары российских брендов.

Городской дом культуры приглашает маленьких благовещенцев и их родителей 24 и 25 декабря в «Новогоднюю школу магии». Утренники будут проходить в 11:00 и 14:00.

Кроме того, 24 и 25 декабря в Благовещенске пройдет международный хоккейный фестиваль, посвященный 70-летию российского хоккея в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед».

24 декабря на крытом ледовом катке стадиона «Спартак» состоится детский турнир по хоккею. В соревнованиях примут участие шесть любительских команд: «Амурские рыси» и «Форвард» из Благовещенска, «Союз» из Свободного, «Трансбункер» из поселка Ванино Хабаровского края, «Энергия» из якутского города Нерюнгри и сборная КНР.

25 декабря в рамках международного фестиваля по хоккею на катке площади Ленина впервые пройдет однодневный хоккейный семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Участниками фестиваля станут 48 команд. Они будут распределены на три подгруппы в зависимости от состава. Начало в 13:00. После завершения хоккейного семейного фестиваля для жителей города Благовещенска начнет свою работу каток на площади Ленина, а также пункт проката коньков.

Кроме этого, 24 декабря, в рамках международного фестиваля для жителей отдаленных районов города Благовещенска – Аэропорт и Плодопитомник – пройдут «Веселые старты». В Плодопитомнике соревнования пройдут с 12:00 до 13:00. В поселке аэропорта – с 12:00 до 13:00, затем с 13:00 до 13:20 состоится подведение итогов конкурса рисунков «Добрый лед!». Завершится мероприятие хоккейным турниром на валенках.

В театре кукол оба дня будет проходить театрализованное представление «Ёлка накануне Рождества». Начало в 9:30, 12:00, 15:00, 17:30. А в театре драмы покажут сказку «Новогодняя планета детства». Начало в 10:00, 13:00, 16:00.

В областной филармонии горожан ждут на новогоднее представление «Почему идет снег?». Начало в 11:00 и в 14:00.

Поклонники походов по кинотеатрам могут посмотреть на выходных следующие фильмы: «Ёлки – 5», «Моана», «Призрачная красота», «Пассажиры», «Изгой-один. Звёздные войны», «Мульт в кино. Выпуск № 42», «Новогодний корпоратив», «Землетрясение», «Миссия неадекватна», «Дары смерти». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».

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