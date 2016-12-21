Израильская фармкомпания Teva заплатит США 520 миллионов долларов за подкуп чиновников РФ и Украины

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Известная израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и её дочернее предприятие в России Teva LLC согласились заплатить Соединённым Штатам по внесудебному соглашению 520 миллионов долларов в связи с обвинениями в коррупции. Об этом, заявил в своём пресс-релизе Минюст США, передаёт РИА Новости.

«Teva Pharmaceutical Industries, крупнейший производитель фармацевтических дженериков, и полностью принадлежащее ему российское подразделение Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в 283 миллиона долларов в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике в нарушение Закона США об иностранной коррупции», – говорится в заявлении ведомства.

Помимо этого, американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам достигла отдельного внесудебного соглашения, по которому провинившиеся компании выплатят 236 миллионов долларов штрафа. Таким образом, общая сумма составит около 520 миллионов долларов.

Согласно Закону США об иностранной коррупции, правоохранительные органы США могут преследовать иностранные компании за взятки в третьих странах, даже не имеющие отношения к США.

Согласно заявлению Минюста, в случае с Россией компании вменялась взятка некоему «высокопоставленному чиновнику», владевшему компанией, которая занималась переупаковкой и распространением фармацевтической продукции. Teva якобы получила от выполнения госзаказов в России прибыль более чем на 200 миллионов долларов. Незаконные доходы того же чиновника в США оценили примерно в 65 миллионов, сообщает ТАСС.

На Украине же, как утверждает американский Минюст, Teva выплачивала взятки высокопоставленному сотруднику минздрава страны, чтобы облегчать регистрацию препаратов фирмы, необходимую для выхода на украинский рынок. С 2001 по 2011 год этому человеку платили зарплату «консультанта» при фирме, оплачивали поездки и другие расходы на общую сумму около 200 тысяч долларов.

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