Полиция Австралии задержала 7 человек, готовивших теракты на Рождество

Фото: tass.ru

Полиция Австралии объявила в пятницу, 23 декабря, о предотвращении террористических атак в Мельбурне, запланированных на рождественские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Australian.

По данным австралийской газеты, полиция Мельбурна произвела несколько рейдов, в ходе которых были задержаны семь подозреваемых в попытке организации атак. Как отметил главный комиссар полиции Грэм Эштон, арестованные уже некоторое время находились под наблюдением органов правопорядка.

Усиленный контроль полиции объясняется, в том числе, недавними трагическими событиями в Берлине, где в ночь с 19 на 20 декабря гражданин Туниса, управляя тягачом с прицепом, гружённым стальными балками, въехал на территорию рождественского рынка. Жертвами той атаки стали 12 человек, ещё 48 были доставлены в больницы с различными травмами. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

После берлинской трагедии правоохранители ряда стран перешли на усиленный режим несения службы. Так, в столицу Венгрии по решению МВД введены бронетранспортеры, а полиция Франции регулярно проводит проверки и превентивные задержания для предотвращения возможных терактов и иных преступных действий в канун Рождества.

О возможной угрозе терактов во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке также предупредили спецслужбы США.

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#происшествия

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