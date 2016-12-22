Благовещенская ТЭЦ празднует 40-летний юбилей

Фото: Андрей Шевченко

Сегодня Благовещенская ТЭЦ (структурное подразделение филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») отмечает 40-летний юбилей со дня своего образования. Важное звено системы жизнеобеспечения Благовещенска, Благовещенская ТЭЦ на протяжении всех лет работы надежно обеспечивает нужды промышленных предприятий и жителей Благовещенска в тепле.

В честь юбилея сегодня 23 декабря 2016 года состоится праздничное мероприятие с участием представителей местной власти, руководителей энергокомпаний, сотрудников станции и ветеранов энергетики. Торжественное собрание и концерт состоятся в 14.00 в ДК Профсоюзов.

История строительства Благовещенской ТЭЦ началась еще с шестидесятых годов XX века. В 1968 году «Промэнергопроект» разработал проектное задание по Благовещенской ТЭЦ, утвержденное Министерством энергетики и электрификации СССР 16 июля 1969 года. Строительство Благовещенской ТЭЦ было начато в 1974 году, и уже в 1976 году с вводом первых водогрейных котлов станция была обозначена, как действующая. Так начиналась история Благовещенской ТЭЦ, за время которой она преодолела немало трудностей, росла вместе с городом и развивалась.

В настоящий момент на предприятии трудятся 725 человек. Профессионализм коллектива неоднократно был отмечен федеральными и региональными наградами различного уровня. В праздник у ТЭЦ, как у предприятия непрерывного производственного цикла, нет ни минуты передышки. Юбилей станции празднуется в период отопительного сезона, который, как и всегда, нужно пройти на высочайшем уровне и обеспечить надёжную и бесперебойную поставку энергии потребителям.

- За все успехи благодарю наш ответственный коллектив профессионалов. Стабильная работа Благовещенской ТЭЦ стала итогом целеустремленного труда и высокой квалификации всех сотрудников предприятия, - говорит директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов, - Наши сотрудники растут в профессиональном плане, сохраняя традиции и приумножая накопленный опыт. Отдельно выражаю благодарность тем, кто стоял у истоков работы станции – ветеранам-энергетикам Благовещенской ТЭЦ.

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