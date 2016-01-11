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Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал Герман Желябовский

Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал Герман Желябовский

Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал известный социолог и политический деятель Приамурья Герман Желябовский. Германа Леонидовича назначил на эту должность губернатор Приамурья Александр Козлов в четверг, 22 декабря.

Ранее этот пост занимал Александр Василенко. Как сообщало Амур.инфо, с 2002 по 2015 годы Василенко проработал в амурском заксобрании, а в январе 2016 года его назначили министром внутренней и информационной политики Приамурья. Сейчас он занял должность заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области.

«Я возглавлял центр "Мониторинг" и, в принципе, занимался той же работой. Пять лет возглавлял аналитическую службу при городской администрации. Нет ни одного населенного пункта, который не стал бы объектом для изучения. Так что проблемы области мне хорошо знакомы. Я помогал многим главам, и также в свою очередь жду от них поддержки в работе. Надеюсь сделать так, чтобы министерство стало активнее помогать главам муниципальных образований области и жителям этих муниципальных образований в решении их проблем», – в беседе с корреспондентом Амур.инфо сказал Герман Желябовский.

Герман Желябовский родился в марте 1965 года в Благовещенске Амурской области. В 1982 году окончил среднюю школу № 4. В период с 1982 по 1983 год, получил специальность каменщика-монтажника в Ленинградском техническом училище № 53. С 1983 по 1985 год проходил службу в рядах Советской армии. В 1985 году поступил в Благовещенский государственный педагогический институт на факультет истории и права, который окончил в 1990 году. После окончания института в течение 11 лет вел курсы по социологии управления, политологии и социальной психологии в медицинской академии и ДальГАУ. В 2001 году Желябовский был приглашён на работу в администрацию Благовещенска на должность начальника аналитической службы. В 2005 году назначен на должность генерального директора независимого центра изучения общественного мнения «Мониторинг». С 2005 по 2013 годы был общественным помощником депутатов Государственной думы РФ.

С июня 2015 года и по 20 февраля 2016 года работал советником мэра города Благовещенска. С 24 февраля по 20 декабря 2016 года занимал должность руководителя аппарата Законодательного собрания Амурской области. Также Герман Желябовский активно занимался общественной деятельностью, являлся заместителем председателя общественного Совета при УМВД России по Амурской области и членом общественного Совета при УФНС России по Амурской области, возглавлял общественную организацию «Конгресс общественных объединений Амурской области».

На протяжении последних десяти лет Герман Леонидович является член экспертного жюри нескольких региональных и городских профессиональных конкурсов в области издательства, рекламы и журналистики. Ведет на сайте ИА «Амур.инфо» блог по актуальным политическим и социально-экономическим проблемам города Благовещенска и Амурской области.

За личный вклад в развитие местного самоуправления, научно-профессиональную и общественную деятельность неоднократно поощрялся федеральными ведомствами, Законодательным собранием Амурской области, главой города Благовещенска и другими муниципальными образованиями Амурской области.

Беспартийный. Женат, воспитывает двух дочерей.

Просмотров всего: 920

#областная власть

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Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • Слово

    Слово
    1 час назад

    Поздравления Герману Леонидовичу! Ну вот оно! Сбылось ! "Неслучайное назначение" в областном Правительстве! Надеемся, что опыт работы "на земле": знание специфики ОМСУ, работа в представительном и исполнительном органах власти, а также общественном секторе даст только положительный результат.

    Герман Леонидович, не подведите! Страна на Вас смотрит! Вернее - амурчане!!! УСПЕХОВ!

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    1 час назад

    Очередной министр, для чего и зачем, статус уровень, зарплата и куча замой. Бумажки, запросы, отчеты.

  • кустик

    кустик
    1 час назад

    Скорее очередной посыл к началу обсуждения темы "чинуши-бюрократия-заелись- дармоеды".... Нормальный Желябовский мужик и профессионал ... Не с Сахалина хотя бы

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Посмотрим, может, хоть этот сделает что-нибудь, дабы остановить алкогольное истребление амурчан.

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    1 час назад

    "Страна в Вас верит"-прикольно. В него верит губернатор, а вот я , например-ни фига НЕ ВЕРЮ Хороший парень, занимался статистикой и никакого отношения к "работе на земле"(кроме выборов на "вторых ролях") не имеет. Скажите мне Герман Леонидович, как министр внутренней и тем более информационной ПОЛИТИКИ(если она вообще имеется в области)-ПОЧЕМУ все СМИ (которые навряд ли вам подконтрольны-в отличии от тех времен когда их контролировал к примеру Колесов и тот же КОН)-делают ЧТО ХОТЯТ. Хотят они "расшатать" тематику с областной больницей и дракой с участием представителей армянской национальности-так РАСШАТЫВАЮТ да так что потом заглохнуть не могут. А вот, когда союз армян России проводит мероприятие благотворительное в прошлое воскресенье и организовывает Новогоднюю Елку для 200 детей-инвалидов то НИ ОДНО СМИ (несмотря на официальные приглашения) НЕ ПРИЕХАЛО и даже телефоны не брали. А Эльвира(которая пресс-службу Губернатора возглавляет) хлопает своими красивыми глазами и говорит, что "не знает почему ТАК происходит". В ЭТОМ наверное внутренняя политика заключается, что наши "доблестные" СМИ ПРЕДВЗЯТО относятся к тем или иным представителям национальных диаспор?

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    1 час назад

    А зачем россиянам союз армян России?

    Пусть будет союз армян в самой Армении, как бы логичней

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    59 минут назад

    наши поздравления, Герман Леонидович!!! Успехов в нелегкой работе! ))))

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    58 минут назад

    Мистер Ы

    "Страна в Вас верит"-прикольно. В него верит губернатор, а вот я , например-ни фига НЕ ВЕРЮ Хороший парень, занимался статистикой и никакого отношения к "работе на земле"(кроме выборов на "вторых ролях") не имеет. Скажите мне Герман Леонидович, как министр внутренней и тем более информационной ПОЛИТИКИ(если она вообще имеется в области)-ПОЧЕМУ все СМИ (которые навряд ли вам подконтрольны-в отличии от тех времен когда их контролировал к примеру Колесов и тот же КОН)-делают ЧТО ХОТЯТ. Хотят они "расшатать" тематику с областной больницей и дракой с участием представителей армянской национальности-так РАСШАТЫВАЮТ да так что потом заглохнуть не могут. А вот, когда союз армян России проводит мероприятие благотворительное в прошлое воскресенье и организовывает Новогоднюю Елку для 200 детей-инвалидов то НИ ОДНО СМИ (несмотря на официальные приглашения) НЕ ПРИЕХАЛО и даже телефоны не брали. А Эльвира(которая пресс-службу Губернатора возглавляет) хлопает своими красивыми глазами и говорит, что "не знает почему ТАК происходит". В ЭТОМ наверное внутренняя политика заключается, что наши "доблестные" СМИ ПРЕДВЗЯТО относятся к тем или иным представителям национальных диаспор?



    Ущемляют армян в городе со страшной силой? Не верится.

    Срочно, срочно иски в ЕСПЧ.

  • BLG_Citizen

    BLG_Citizen
    57 минут назад

    Объясните, в чем суть этого министерства? Что они вообще министерят?

  • Слово

    Слово
    56 минут назад

    "Страна в Вас верит" - абстрактно!!!))) Мы ведь на форуме так сказать общаемся , а не пишем друг другу официальные письма-запросы! А вот Ваши вопросы, Марат,уже вполне конкретные проблемы, с которыми сталкивается не только Союз армян сейчас в области! Давайте и посмотрим: изменится "информационный" подход у власти в связи с новым назначением или нет...

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    56 минут назад

    Мог бы родиться и в Африке

    А зачем россиянам союз армян России?

    Пусть будет союз армян в самой Армении, как бы логичней



    Данная организация является ОБЩЕСТВЕННОЙ и в рамках поручений Президента РФ занимается работой в том числе и по вопросам политики в части национального вопроса исходя из основополагающего принципа нашей Конституции о многонациональном народе-кстати армяне, которые входят в данный Союз и являются РОССИЯНАМИ

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    54 минуты назад

    Министр?....министр информационной политики? зачем это?Какой нафиг политики? Вы исполнительная власть...вы по закону должны работать. Все регламентировано без вас,но для вас...Зачем тратить бюджетные деньги на всяких "шелкоперов"? Отдайте их на лечение онкобольных детей..Тьфу развели.. паскудство.

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    50 минут назад

    Слово

    "Страна в Вас верит" - абстрактно!!!))) Мы ведь на форуме так сказать общаемся , а не пишем друг другу официальные письма-запросы! А вот Ваши вопросы, Марат,уже вполне конкретные проблемы, с которыми сталкивается не только Союз армян сейчас в области! Давайте и посмотрим: изменится "информационный" подход у власти в связи с новым назначением или нет...



    Я не Марат-марат если надо будет официальное обращение напишет.

    насчет "абстрактно"-понял Вас.

    Для того, чтобы изменился "информационный" подход человек должен иметь АВТОРИТЕТ среди руководства и хозяевов ЧАСТНЫХ СМИ-а авторитета такого у Германа Леонидовича НЕТ

    Второй вариант-авторитета НЕТ, но тогда человек сам должен УМЕТЬ провести ряд организационных мероприятий, чтобы авторитет ЭТОТ появился-а он не сможет, в силу своих личностных качеств (как я говорил человек он не плохой-но ЭТО не профессия).

    И поэтому я написал-НЕ ВЕРЮ

    Потуги будут, мероприятия и их видимость будет-а изменений и АВТОРИТЕТА НЕ БУДЕТ

    Поздно в ЭТОМ возрасте себе уже зарабатывать ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ в области где все друг друга ЗНАЮТ.

    Вот у Мелюкова ЕСТЬ авторитет а у Германа НЕТ

    Ну это не беда-это нормально, он конечно лучше ХОХЛОВОЙ, но гораздо хуже того же Савина -который хоть и вредный был и никому в области кроме лени не известный, но вертикаль контроля ВЫСТРОИЛ и еще умудрился СМИ прихватизировать)))))))

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    49 минут назад

    тоже из Белогорска

    наши поздравления, Герман Леонидович!!! Успехов в нелегкой работе! ))))



    Да ладно вам-пожалейте человека-увольте его поскорее чтобы не мучался все равно НЕ СПРАВИТСЯ

    Пусть лучше "аналитикой" занимается-которую сам себе рисует и сам преподносит)))))))

    И которая НИКОМУ не нужна кроме тех-кто отчеты рисует формальные))))))

  • Слово

    Слово
    42 минуты назад

    Мистер Ы

    тоже из Белогорска

    наши поздравления, Герман Леонидович!!! Успехов в нелегкой работе! ))))



    Да ладно вам-пожалейте человека-увольте его поскорее чтобы не мучался все равно НЕ СПРАВИТСЯ

    Пусть лучше "аналитикой" занимается-которую сам себе рисует и сам преподносит)))))))

    И которая НИКОМУ не нужна кроме тех-кто отчеты рисует формальные))))))



    Марат, не переживай, Герман нормально к тебе относится, что ты все время подпрыгиваешь?)

  • ЛиСа

    ЛиСа
    40 минут назад

    Мистер Ы

    А вот, когда союз армян России проводит мероприятие благотворительное в прошлое воскресенье и организовывает Новогоднюю Елку для 200 детей-инвалидов то НИ ОДНО СМИ (несмотря на официальные приглашения) НЕ ПРИЕХАЛО и даже телефоны не брали.


    Так союз армян сие мероприятие для галочки делал или от сердца? Если для галочки и формирования (исправления самими же загаженного) имиджа, то, конечно, негодование справедливо. А благотворительность не требует шума и света софитов. В городе регулярно проводят мероприятия силами волонтёров, коммерческих и некоммерческих организаций. Приглашают СМИ - единицы.

    Герману Леонидовичу - удачи!

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    39 минут назад

    Поздравления Герману Леонидовичу! Успехов в работе!

  • Слово

    Слово
    38 минут назад

    Мистер Ы

    Слово

    "Страна в Вас верит" - абстрактно!!!))) Мы ведь на форуме так сказать общаемся , а не пишем друг другу официальные письма-запросы! А вот Ваши вопросы, Марат,уже вполне конкретные проблемы, с которыми сталкивается не только Союз армян сейчас в области! Давайте и посмотрим: изменится "информационный" подход у власти в связи с новым назначением или нет...



    Я не Марат-марат если надо будет официальное обращение напишет.

    насчет "абстрактно"-понял Вас.

    Для того, чтобы изменился "информационный" подход человек должен иметь АВТОРИТЕТ среди руководства и хозяевов ЧАСТНЫХ СМИ-а авторитета такого у Германа Леонидовича НЕТ

    Второй вариант-авторитета НЕТ, но тогда человек сам должен УМЕТЬ провести ряд организационных мероприятий, чтобы авторитет ЭТОТ появился-а он не сможет, в силу своих личностных качеств (как я говорил человек он не плохой-но ЭТО не профессия).

    И поэтому я написал-НЕ ВЕРЮ

    Потуги будут, мероприятия и их видимость будет-а изменений и АВТОРИТЕТА НЕ БУДЕТ

    Поздно в ЭТОМ возрасте себе уже зарабатывать ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ в области где все друг друга ЗНАЮТ.

    Вот у Мелюкова ЕСТЬ авторитет а у Германа НЕТ

    Ну это не беда-это нормально, он конечно лучше ХОХЛОВОЙ, но гораздо хуже того же Савина -который хоть и вредный был и никому в области кроме лени не известный, но вертикаль контроля ВЫСТРОИЛ и еще умудрился СМИ прихватизировать)))))))



    Характеристики Хохловой, Желябовскому, Мелюкову, Савину даны!! )) Так сказать имеете право) А как же с экс-министром, однако пропустили Василенко!!)))) Ждем-с)))

  • Подполковник

    Подполковник
    34 минуты назад

    Целое министерство на регион со смехотворным количеством населения, кто-нибудь внятно может пояснить чем оно занимается конкретно, кроме производства бумаги и кала?

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    32 минуты назад

    Судя по реакции Мистера Ы у него личная неприязнь к Желябовскому

  • Женя 177 rus

    Женя 177 rus
    30 минут назад

    Подполковник

    Целое министерство на регион со смехотворным количеством населения, кто-нибудь внятно может пояснить чем оно занимается конкретно, кроме производства бумаги и кала?



    На сайте ПАО есть положение о министерстве, почитайте на досуге, если так сильно интересуетесь

    А занимается тем же чем и Управление внутренней политики Президента РФ, только в масштабах области.

  • икс7

    икс7
    18 минут назад

    BLG_Citizen

    Объясните, в чем суть этого министерства? Что они вообще министерят?



    Будут наверное информировать население области,о том как замечательно работают амурские политики,и за это получать денюжку

    Благодаря таким министерствам в области меньше безработных.

  • Klik

    Klik
    16 минут назад

    Наконец-то! Давно пора было! Поздравляю) Человек с опытом работы многолетним, со знаниями, умеет их применять. Квалификация для министра самая подходящая. Успехов в работе!)

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    1."В течение 11 лет вел курсы по социологии управления, политологии и социальной психологии...".

    2. С 2001 по 2005 годы - начальник аналитической службы.

    3. С 2005 - генеральный директор независимого центра изучения общественного мнения и общественный помощник депутатов.

    4. С 2015 - советник мэра...

    В поте лица.

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