Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал Герман Желябовский

Министром внутренней и информационной политики Амурской области стал известный социолог и политический деятель Приамурья Герман Желябовский. Германа Леонидовича назначил на эту должность губернатор Приамурья Александр Козлов в четверг, 22 декабря.

Ранее этот пост занимал Александр Василенко. Как сообщало Амур.инфо, с 2002 по 2015 годы Василенко проработал в амурском заксобрании, а в январе 2016 года его назначили министром внутренней и информационной политики Приамурья. Сейчас он занял должность заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области.

«Я возглавлял центр "Мониторинг" и, в принципе, занимался той же работой. Пять лет возглавлял аналитическую службу при городской администрации. Нет ни одного населенного пункта, который не стал бы объектом для изучения. Так что проблемы области мне хорошо знакомы. Я помогал многим главам, и также в свою очередь жду от них поддержки в работе. Надеюсь сделать так, чтобы министерство стало активнее помогать главам муниципальных образований области и жителям этих муниципальных образований в решении их проблем», – в беседе с корреспондентом Амур.инфо сказал Герман Желябовский.

Герман Желябовский родился в марте 1965 года в Благовещенске Амурской области. В 1982 году окончил среднюю школу № 4. В период с 1982 по 1983 год, получил специальность каменщика-монтажника в Ленинградском техническом училище № 53. С 1983 по 1985 год проходил службу в рядах Советской армии. В 1985 году поступил в Благовещенский государственный педагогический институт на факультет истории и права, который окончил в 1990 году. После окончания института в течение 11 лет вел курсы по социологии управления, политологии и социальной психологии в медицинской академии и ДальГАУ. В 2001 году Желябовский был приглашён на работу в администрацию Благовещенска на должность начальника аналитической службы. В 2005 году назначен на должность генерального директора независимого центра изучения общественного мнения «Мониторинг». С 2005 по 2013 годы был общественным помощником депутатов Государственной думы РФ.

С июня 2015 года и по 20 февраля 2016 года работал советником мэра города Благовещенска. С 24 февраля по 20 декабря 2016 года занимал должность руководителя аппарата Законодательного собрания Амурской области. Также Герман Желябовский активно занимался общественной деятельностью, являлся заместителем председателя общественного Совета при УМВД России по Амурской области и членом общественного Совета при УФНС России по Амурской области, возглавлял общественную организацию «Конгресс общественных объединений Амурской области».

На протяжении последних десяти лет Герман Леонидович является член экспертного жюри нескольких региональных и городских профессиональных конкурсов в области издательства, рекламы и журналистики. Ведет на сайте ИА «Амур.инфо» блог по актуальным политическим и социально-экономическим проблемам города Благовещенска и Амурской области.

За личный вклад в развитие местного самоуправления, научно-профессиональную и общественную деятельность неоднократно поощрялся федеральными ведомствами, Законодательным собранием Амурской области, главой города Благовещенска и другими муниципальными образованиями Амурской области.

Беспартийный. Женат, воспитывает двух дочерей.

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