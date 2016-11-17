Жители 33 домов Благовещенска по улице Артиллерийской снова остались без тепла

В пятницу, 23 декабря, в Благовещенске по улице Артиллерийской произошел порыв теплотрассы. В результате аварии без отопления остались 33 многоквартирных дома. Сейчас работники «Амурских коммунальных систем» пытаются отыскать место порыва, чтобы приступить к ремонтным работам. Примерно месяц назад в этом же районе случилась аналогичная авария.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 16 ноября часть домов в 80 квартале Благовещенска остались без отопления. На улице Артиллерийской между Ленина и Зейской произошёл серьезный порыв трубы. На ночь 33 дома остались без тепла.

Утром, 23 декабря, в редакцию позвонил житель Благовещенска, который сообщил, что ситуация повторилась. В АКС подтвердили, что на теплотрассе в том же районе снова произошла авария. От теплоснабжения снова отключили 33 дома. В течение дня проблему планируют устранить.

«На этом участке трубы проложены относительно новые, – пояснили в пресс-службе АКС. – Возможно, летом, когда на Артиллерийской делали ливневую канализацию, в ходе земляных работ была повреждена теплотрасса».

Сейчас работники «Амурских коммунальных систем» ищут место порыва. На 10 часов утра оно еще не было найдено. Примерно с 9:20 дома начали отключать от теплоснабжения. В АКС рассчитывают в течение дня восстановить работу теплотрассы.

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