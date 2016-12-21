Пассажир самолёта набросился с руганью на дочь Трампа

Фото: viva.ua

Пассажир самолёта американской авиакомпании JetBlue, готовившегося вылететь из Нью-Йорка, набросился с руганью на дочь Дональда Трампа Иванку, которая направлялась на рождественские каникулы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на TMZ.

Неприятный случай произошёл утром в четверг, 22 декабря. Мужчина, резко настроенный против избранного президента США, увидел на борту воздушного судна его дочь с тремя детьми и принялся во весь голос браниться. «Ваш отец губит страну!» – кричал недовольный американец. «Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолёте!» – кричал он членам экипажа.

По словам одного из очевидцев, Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила и продолжала заниматься с детьми.

Когда сотрудники безопасности выводили мужчину из самолёта, он кричал: «Вы выгоняете меня за то, что я выражаю своё мнение?!»

Руководство авиакомпании заявило, что решение выдворить пассажира из самолёта было обоснованным, так как экипаж счел, что существовал риск эскалации конфликта во время полёта.

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