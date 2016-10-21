На Дальнем Востоке ждут 800 тысяч новых жителей

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Привлекать молодых специалистов в Дальневосточный федеральный округ будут налоговыми вычетами, льготной ипотекой и медицинскими сертификатами. Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство проект концепции демографического развития региона до 2030 года. Об этом сообщают «Известия».

Цель документа, подготовленного представителями Минвостокразвития, Минтруда, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и экспертами по демографии, – добиться к 2030 году увеличения численности населения региона до 7 миллионов человек.

Поднимать Дальний Восток планируется в три этапа. На первом (2017–2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 миллиона человек. К исходу второго (2021–2025 годы) остановят миграционный отток. А после третьего (2026–2030 годы) добьются как миграционного притока, состоящего из квалифицированных специалистов, так и подъема рождаемости с тем, чтобы в округе проживали 7 миллионов человек, а в перспективе эта цифра выросла бы и до 8 миллионов.

По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Валентина Тимакова, идея создания такого стратегического документа родилась около двух лет назад. «Концепция рассматривает в комплексе вопросы смертности, рождаемости и миграции, – рассказал Валентин Тимаков. – Отдельно в ней выделены вопросы коренных малочисленных народов, на которые приходится 1,7 % населения Дальнего Востока и 40 % от численности коренных народов России. Также выделен пункт по закреплению в ДФО молодёжи, разработанный на основе инициативы молодёжного парламента при Госдуме. А миграции посвящены четыре подраздела».

Один из авторов концепции, руководитель научно-учебной лаборатории рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук национального исследовательского университета Высшей школы экономики Андрей Коротаев считает, что увеличение населения с 6,2 до 7 миллионов за 13 лет – амбициозная задача на грани предельно возможного результата.

«Решить эту задачу можно за счёт экономического подъема, создания в ДФО новых рабочих мест и привлекательных условий для притока специалистов из других регионов. Сюда же можно отнести и программу "Дальневосточный гектар", работу по снижению смертности, особенно от внешних причин, в частности алкоголизма, что является сейчас существенной проблемой для ряда регионов Дальнего Востока, – сказал Андрей Коротаев. – Что касается рождаемости, она и сейчас там несколько выше, чем в среднем по России, но нужно продолжать поддержку семей».

В рамках поддержки молодых семей рассматривается также введение специальных региональных пособий, установление налоговых вычетов на детей из многодетных семей, развитие услуг по присмотру за маленькими детьми (ясли, няни) и так далее. А снижать смертность и повышать ожидаемую продолжительность жизни (с нынешних 68,7 до 78 лет к 2030 году) планируют за счёт создания условий для здорового образа жизни и повышения доступности медицинской помощи.

Позитивные изменения статистика фиксирует уже сейчас. В первые девять месяцев 2016 года естественный прирост в ДФО составил 4 555 человек, а за период 2014–2015 годов – 17,2 тысячи человек. Но ставка делается и на миграционный приток.

«За девять месяцев этого года служба адаптации и поддержки переезжающих ответила на 1 700 обращений от граждан. Интересный проект, который агентство рассматривает совместно с МВД, – возвращение староверов в город Свободный. Уже переехали несколько семей из Уругвая, но интересуются этим десятки семей. Люди возвращаются», – рассказал Валентин Тимаков.

Однако основной «донор» человеческого капитала для Дальнего Востока – жители европейской части России в целом.

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#Дальний Восток #российская власть

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