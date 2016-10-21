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На Дальнем Востоке ждут 800 тысяч новых жителей

На Дальнем Востоке ждут 800 тысяч новых жителей
Фото: gelia.livejournal.com

Привлекать молодых специалистов в Дальневосточный федеральный округ будут налоговыми вычетами, льготной ипотекой и медицинскими сертификатами. Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство проект концепции демографического развития региона до 2030 года. Об этом сообщают «Известия».

Цель документа, подготовленного представителями Минвостокразвития, Минтруда, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и экспертами по демографии, – добиться к 2030 году увеличения численности населения региона до 7 миллионов человек.

Поднимать Дальний Восток планируется в три этапа. На первом (2017–2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 миллиона человек. К исходу второго (2021–2025 годы) остановят миграционный отток. А после третьего (2026–2030 годы) добьются как миграционного притока, состоящего из квалифицированных специалистов, так и подъема рождаемости с тем, чтобы в округе проживали 7 миллионов человек, а в перспективе эта цифра выросла бы и до 8 миллионов.

По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Валентина Тимакова, идея создания такого стратегического документа родилась около двух лет назад. «Концепция рассматривает в комплексе вопросы смертности, рождаемости и миграции, – рассказал Валентин Тимаков. – Отдельно в ней выделены вопросы коренных малочисленных народов, на которые приходится 1,7 % населения Дальнего Востока и 40 % от численности коренных народов России. Также выделен пункт по закреплению в ДФО молодёжи, разработанный на основе инициативы молодёжного парламента при Госдуме. А миграции посвящены четыре подраздела».

Один из авторов концепции, руководитель научно-учебной лаборатории рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук национального исследовательского университета Высшей школы экономики Андрей Коротаев считает, что увеличение населения с 6,2 до 7 миллионов за 13 лет – амбициозная задача на грани предельно возможного результата.

«Решить эту задачу можно за счёт экономического подъема, создания в ДФО новых рабочих мест и привлекательных условий для притока специалистов из других регионов. Сюда же можно отнести и программу "Дальневосточный гектар", работу по снижению смертности, особенно от внешних причин, в частности алкоголизма, что является сейчас существенной проблемой для ряда регионов Дальнего Востока, – сказал Андрей Коротаев. – Что касается рождаемости, она и сейчас там несколько выше, чем в среднем по России, но нужно продолжать поддержку семей».

В рамках поддержки молодых семей рассматривается также введение специальных региональных пособий, установление налоговых вычетов на детей из многодетных семей, развитие услуг по присмотру за маленькими детьми (ясли, няни) и так далее. А снижать смертность и повышать ожидаемую продолжительность жизни (с нынешних 68,7 до 78 лет к 2030 году) планируют за счёт создания условий для здорового образа жизни и повышения доступности медицинской помощи.

Позитивные изменения статистика фиксирует уже сейчас. В первые девять месяцев 2016 года естественный прирост в ДФО составил 4 555 человек, а за период 2014–2015 годов – 17,2 тысячи человек. Но ставка делается и на миграционный приток.

«За девять месяцев этого года служба адаптации и поддержки переезжающих ответила на 1 700 обращений от граждан. Интересный проект, который агентство рассматривает совместно с МВД, – возвращение староверов в город Свободный. Уже переехали несколько семей из Уругвая, но интересуются этим десятки семей. Люди возвращаются», – рассказал Валентин Тимаков.

Однако основной «донор» человеческого капитала для Дальнего Востока – жители европейской части России в целом.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад



    ~~стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 миллиона рублей



    чо бы это значило?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...опять Галушка с Трутьневым чудят...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    На первом (2017–2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 миллиона человек.

    К исходу второго (2021–2025 годы) остановят миграционный отток.

    А после третьего (2026–2030 годы) добьются как миграционного притока,

    *************

    Может сначала надо остановить миграционный поток а потом заниматься укреплением стабильной численности.

    А то как всегда только пустые траты на ветряные мельницы...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    марсиане пусть прилетают, зря что ли космодром строили.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    "По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Валентина Тимакова, Один из авторов концепции,

    руководитель научно-учебной лаборатории рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук национального исследовательского университета Высшей школы экономики Андрей Коротаев"

    Голова кругом , каких только контор нет на шестой части суши , и все трудятся не по детски , и денюжки получают за прогнозы и гадания , и не тогда , когда "гром грянет" , а авансом . ((( Это ж , скока несчастным налоговикам напрягаться , чтобы обеспечить державу столь качественными и жизненно необходимыми прогнозами ))

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Да сделайте каждому жителю Дальнего Востока надбавку в размере 10 000 руб. в месяц и самим как-то не захочется уезжать. А мы уж сами разберемся куда эту 10-ку потратить. На ипотеку или ребенка, или отдых, или вещи. Станет больше потребления продуктов, значит и производство увеличится. Всего-то нужно на каждый счет переводить 10 тыр., а только что родившимся младенцам перечисляют до 16 лет на счет родителя. Ну и естественно у тех кто злоупотребляет алкоголем и фактически не живет на ДВ - лишить этой выплаты.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    sabotazh

    Да сделайте каждому жителю Дальнего Востока надбавку в размере 10 000 руб. в месяц и самим как-то не захочется уезжать. А мы уж сами разберемся куда эту 10-ку потратить. На ипотеку или ребенка, или отдых, или вещи. Станет больше потребления продуктов, значит и производство увеличится. Всего-то нужно на каждый счет переводить 10 тыр., а только что родившимся младенцам перечисляют до 16 лет на счет родителя. Ну и естественно у тех кто злоупотребляет алкоголем и фактически не живет на ДВ - лишить этой выплаты.



    ++++++++++++++++++

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Или налоги убрать как при Романовых .

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    1 час назад

    На первом (2017–2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 миллиона человек.

    К исходу второго (2021–2025 годы) остановят миграционный отток.

    А после третьего (2026–2030 годы) добьются как миграционного притока. Фантазеры московские. Галушку и Трутнева завтра или послезавтра пнут. Другая метла будет мести по иному.

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    1 час назад

    sabotazh

    Да сделайте каждому жителю Дальнего Востока надбавку в размере 10 000 руб. в месяц и самим как-то не захочется уезжать. А мы уж сами разберемся куда эту 10-ку потратить. На ипотеку или ребенка, или отдых, или вещи. Станет больше потребления продуктов, значит и производство увеличится. Всего-то нужно на каждый счет переводить 10 тыр., а только что родившимся младенцам перечисляют до 16 лет на счет родителя. Ну и естественно у тех кто злоупотребляет алкоголем и фактически не живет на ДВ - лишить этой выплаты.



    Ггггг .... налик хотите получить? Идеалисты.

    Да хоть 50 рублей надбавку делай - ситуация от этого лучше не станет. Сделают надбавку - на эту же разницу хлеб, бензин и коммуналка подорожаютъ.

    Вон уже и гектары нахаляву раздают, и в деревнях молодым спецам хаты нахаляву раздают - но чёто туда никто не стремится.

    А мы тут для Запада страны - точно такая же деревня и глушь.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    К исходу второго (2021–2025 годы)....



    А к исходу второго уже будет массовый, причем естественный, исход населения.

    Хе

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    А это если коротко об етом документе.

  • sabotazh

    sabotazh
    53 минуты назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    sabotazh

    Да сделайте каждому жителю Дальнего Востока надбавку в размере 10 000 руб. в месяц и самим как-то не захочется уезжать. А мы уж сами разберемся куда эту 10-ку потратить. На ипотеку или ребенка, или отдых, или вещи. Станет больше потребления продуктов, значит и производство увеличится. Всего-то нужно на каждый счет переводить 10 тыр., а только что родившимся младенцам перечисляют до 16 лет на счет родителя. Ну и естественно у тех кто злоупотребляет алкоголем и фактически не живет на ДВ - лишить этой выплаты.



    Ггггг .... налик хотите получить? Идеалисты.

    Да хоть 50 рублей надбавку делай - ситуация от этого лучше не станет. Сделают надбавку - на эту же разницу хлеб, бензин и коммуналка подорожаютъ.

    Вон уже и гектары нахаляву раздают, и в деревнях молодым спецам хаты нахаляву раздают - но чёто туда никто не стремится.

    А мы тут для Запада страны - точно такая же деревня и глушь.



    Зря вы так, лучше станет. По поводу надбавок на цены - так они и так буду, платон вот поднимают в два раза, соответственно и товары в цене опять вырастут.

    Гектары? Потихоньку-помаленьку разбирают, просто лично я не беру его, так как не знаю для чего он мне в глуши и как вообще до него добираться и что на нем делать.

    Про деревни: деревня у нас нынче вообще мрак... От слова совсем. Живут более-менее только сельхозники. В деревне у людей денег нет, соответственно в деревне ничего и нет куда их можно потратить. Какой молодой спец поедет в деревню, если там даже интернета нет? И для каких-таких специалистов дома раздают? Хорошие фермеры строят для своих.

    Для медиков? Так не в каждой деревне ФАП остался. Учителям? Так большинство мелких школ закрыто и детей возят в одну, но большую.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    38 минут назад

    ...щас уже народ подсчитывает сколько он на эти 10000 тыр боярышника купит...

  • Геральт

    Геральт
    36 минут назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    А мы тут для Запада страны - точно такая же деревня и глушь.



    ну я бы сказал что это большое преувеличение. Они про нас - в большинстве своем и не подозревают.



  • икс7

    икс7
    33 минуты назад



    Привлекать молодых специалистов в Дальневосточный федеральный округ будут налоговыми вычетами, льготной ипотекой и медицинскими сертификатами.



    они думают,что за этим все сюда рванут? Для живущих здесь людей это министерство собирается что нибудь делать?

    Пока в министерстве развития Дальнего востока сидят трутневы,которые не знают что здесь происходит,никакого развития Дальнего востока не будет.

  • Бублик

    Бублик
    27 минут назад

    Бла-бла-бла....

    Население увеличится только если произойдет смена режима,и нынешняя "элита" в качестве зеков наводнит ДВ.

    Другого пути в нынешних условиях нет!

  • kibitzer

    kibitzer
    25 минут назад

    Сколько же пафоса в этих несчастных абзацах...

  • Cuba

    Cuba
    14 минут назад

    Народ просит денег )))).....

    Если уж делать Дальний Восток привлекательным для проживания, то нужно делать это комплексно: сделайте беспроцентную ипотеку на 20 лет, отмените все налоги для предприятий (или сделайте их символическими), отмените поборы в виде капремонтов и т.д., дайте людям и предприятиям справедливую цену на электроэнергию ...Перечислять можно долго, но реально ничего не сделают....

    Кроме болтовни ничего не делается и делаться не будет и это нужно понимать ...

    Я предлагаю сделать проще и на мой взгляд эффективней (по крайней мере у нас в Амурке) - сменить нашего губернатора, который только создает видимость работы, а по факту ничего не делает, на действительно грамотного руководителя который умеет и сможет поднять область ...

  • loca-loca

    loca-loca
    14 минут назад

    А заголовок то какой!!уж подумалось беженцев каких то к нам пришлют!

  • Izya

    Izya
    3 минуты назад

    Ага. Гектары уже расхватали. Сейчас их заселять будут. Не смешите мои пейсы. У этих товарищей ничего не получится по причине их недальновидности и некомпетентности

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