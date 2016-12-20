Путин: Россия сильнее любого агрессора, но расслабляться не стоит

Фото: function.mil.ru

Россия уже сейчас заметно сильнее любого потенциального агрессора. Но это вовсе не значит, что военным стоит расслабляться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны страны, передаёт Life.ru.

Глава государства также отметил, что, если Россия позволит себе расслабиться хотя бы на минуту и допустить сбой в модернизации флота и армии, ситуация может поменяться «быстро и незаметно».

«Нам ещё много предстоит сделать, вместе с тем уже сегодня с учётом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», – отметил Путин.

Президент также выразил благодарность Вооружённым силам России за чёткое выполнение поставленных задач и добросовестную службу. Он отдельно отметил, что именно поддержка российских военных позволила Сирии одержать ряд побед над террористами.

В качестве одной из приоритетных задач, стоящих перед Минобороны в будущем году, российский лидер назвал сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Путин подчеркнул, что обязательно должно быть продолжено освоение высокоточных видов вооружения, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

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