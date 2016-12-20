На космодроме Восточный субподрядчик не выплатил строителям 16,5 миллиона рублей

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Руководитель ООО «Экономические программы», работающей на строительстве космодрома Восточный, более двух месяцев не выплачивал работникам зарплату. Следствие установило, что Виталий Гинзбург задолжал строителям компании боле 16,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Руководителя компании «Экономические программы» обвиняют по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, если она повлекла тяжкие последствия».

Гинзбург, возглавлял компанию, которая выполняла подрядные работы по строительству объектов на космодроме Восточный. По версии следствия, он не выплатил заработную плату за январь и февраль 2016 года почти 200 работникам «Экономических программ» на общую сумму более 16,5 миллиона рублей. При этом, как полагает следствие, у организации имелись деньги, необходимые для своевременной выплаты заработной платы. Но они были направлены на иные цели.

В ходе расследования уголовного дела особую сложность представляло то, что организация имеет юридический адрес в Москве, и вся документация о финансовой и хозяйственной деятельности располагалась там. Кроме того, потерпевшие не являются жителями Амурской области. После возбуждения уголовного дела все потерпевшие разъехались в другие регионы для продолжения работы в других организациях. Для допросов и производства необходимых следственных действий с потерпевшими осуществлялось тесное взаимодействие с коллегами из соответствующих региональных подразделений Следственного комитета.

Чтобы взыскать долги с обвиняемого, в суд было направлено ходатайство о наложении ареста на принадлежащий ему автомобиль Maserati. Суд ходатайство удовлетворил. В результате принятых следственными органами мер на стадии расследования вся задолженность перед работниками обвиняемым была погашена. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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